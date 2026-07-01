Франция победила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Встреча состоялась в Нью-Йорке, автором двух забитых мячей стал Килиан Мбаппе, еще один гол на свой счет записал Брадли Барколя, передает РИА «Новости».

Оформив дубль, Мбаппе довел число своих голов в плей-офф мировых первенств до 10. Нападающий превзошел достижение бразильцев Леонидаса и Роналдо, в активе которых по восемь точных ударов. Всего на счету француза 18 мячей на чемпионатах мира, больше только у Лионеля Месси.

Оба форварда возглавляют список лучших бомбардиров текущего турнира, забив по шесть голов. В последний раз французская команда завоевывала чемпионский титул в 2018 году в России.

Следующим соперником французской сборной в одной восьмой финала станет сборная Парагвая. Встреча пройдет 4 июля, а сам чемпионат мира завершится 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Парагвая победила команду Германии в серии послематчевых пенальти. На групповом этапе французские футболисты обыграли сборную Ирака со счетом 3:0.