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    1 июля 2026, 02:49 • Новости дня

    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана

    Замсекретаря СБ Венедиктов: США и Ирану нужен юридически обязывающий договор

    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на то, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном откроет путь к юридически обязывающему соглашению, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    Венедиктов отметил, что Москва поддерживает все достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном, включая меморандум, передает ТАСС.

    «Надеемся, что он уже в ближайшем будущем приведет к окончательному урегулированию конфликта и подписанию юридически обязывающего соглашения», – подчеркнул Венедиктов.

    По его словам, без такого документа говорить о прочном и долгосрочном урегулировании ситуации невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул готовность Москвы помочь Вашингтону и Тегерану заключить долгосрочный всеобъемлющий договор.

    В МИД России сообщили о надежде, что заключение меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном поможет восстановить доверие в Персидском заливе и стабилизировать ситуацию в регионе.

    28 июня 2026, 11:16 • Новости дня
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры

    МИД Ирана сообщило о нарушении меморандума ООН

    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    @ KontrolabIPA/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о нарушении меморандума о взаимопонимании и Устава ООН из-за ночных ударов по югу страны.

    Как пишет Farsna, МИД Ирана отметил, что атаки США являются явным нарушением статьи 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    Кроме того, ведомство назвало авиаудары США по югу страны явным нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и первого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании и заявило, что США не придают ни малейшего значения своим обязательствам, и нарушение обещаний является неотъемлемой частью их натуры.

    Напомним, войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.

    В воскресенье ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    30 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

    Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран отказался от предложенного Парижем сотрудничества по очистке Ормузского пролива, с соответствующим заявлением выступил замглавы иранского МИД Казим Гарибабади.

    «Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.

    По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.

    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    28 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    США атаковали десять целей в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Истребители ВМС и ВВС США нанесли удары сегодня вечером по десяти иранским военным целям в нескольких местах в Ормузском проливе и его окрестностях в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku», – сообщает CENTCOM в X.

    Американский чиновник заявил, что после ответных ударов Ирана не поступало информации о «жертвах со стороны США или ущербе объектам США в регионе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

    Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.

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    28 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции в ответ на нападение США на Иран атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне, сообщает Tasnim.

    «ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США», – говорится в материале Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

    КСИР заявил, что нанес удары по авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте и военно-морской базе флота в порту Салман в Бахрейне, «уничтожив их и решительно ответив на недавние удары США по югу Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    КСИР заявил, что США атаковали пять иранских береговых постов. В заявлении КСИР отмечено, что нарушение прекращения огня противоречит первому положению ирано-американского меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде,

    В КСИР подчеркнули, что такое развитие ситуации приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные сообщили, что нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku в Ормузском проливе.

    Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА.

    В феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе. В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    28 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    FP: Военная операция США в Иране оказалась исключительно контрпродуктивной

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо того, чтобы обеспечить беспрепятственный поток энергоресурсов, вмешательство Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке лишь нарушило поставки, пишет Foreign Policy.

    Операция «Эпическая ярость» активизировала дискуссию о стратегической ценности американских военных баз на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy.

    Издание отмечает, что военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке оказалось реализовано в «исключительно контрпродуктивном ключе».

    В ходе конфликта Иран нанес удары по меньшей мере по 20 военным объектам США в восьми странах. Это вызвало значительные разрушения и вынудило американских военнослужащих передислоцироваться в отели и офисные здания по всему региону.

    По мнению издания, «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе.

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    28 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад»

    Press TV: В КСИР предрекли ад для баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет «ад», заявило руководство ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции.

    «Расплата американских баз в регионе – это отдельный вопрос», – приводит текст сообщения ВМС РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    В КСИР заявили, что американским военным предстоит «столкнуться с адом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

    Вашингтон пригрозил уничтожить Иран.

    Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.

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    29 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

    Представители Соединенных Штатов и Исламской республики договорились о временном прекращении взаимных атак, передает портал Axios.

    «Мы решили прекратить всю кинетическую активность», – заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. Ожидается, что во вторник стороны проведут встречу в столице Катара для урегулирования разногласий вокруг Ормузского пролива.

    Перемирию, заключенному 11 дней назад, угрожали возобновившиеся удары и заявления президента США о готовности возобновить войну. По словам другого источника, пока участники конфликта отступают, чтобы суда могли свободно перемещаться во время продолжения технических консультаций. Американскую делегацию на них возглавит Ник Стюарт.

    Причиной эскалации стали разные трактовки меморандума, по которому Иран обязался обеспечить безопасный проход судов в обмен на снятие блокады со своих портов. Договоренность вице-президента США Вэнса о создании горячей линии связи с Корпусом стражей исламской революции пока не реализована. Из-за этого запланированные в Швейцарии переговоры по ядерной программе перенесли в Доху и посвятили проблеме судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Представители двух стран на встрече в Швейцарии договорились разработать механизм безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Для окончательного урегулирования спора стороны запланировали проведение новых переговоров в Катаре.

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    28 июня 2026, 20:47 • Новости дня
    Ирак предложил стать посредником между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Багдад предложил свои услуги в качестве переговорщика между Вашингтоном и Тегераном для скорейшего завершения военного конфликта в регионе.

    Ирак выразил готовность выступить посредником между Соединенными Штатами и Ираном для прекращения вооруженного противостояния, передает РИА «Новости».

    «Ирак поддерживает прекрасные отношения как с США, так и с Ираном, и мы готовы работать с обеими сторонами над урегулированием этого конфликта», – заявил глава внешнеполитического ведомства Ирака Фуад Хусейн во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Багдаде.

    Политик напомнил об успешном опыте Багдада в налаживании диалога между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что конфликт в Ормузском проливе продолжается, несмотря на недавнее подписание меморандума о взаимопонимании. Министр добавил, что война ведет к разрушению всего региона, поэтому ее необходимо закончить.

    В середине июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося в конце февраля. Документ определяет сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе. Однако напряженность сохраняется из-за взаимных ударов сторон в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в нарушении договоренностей из-за новых авиаударов.

    Еще весной глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе.

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    28 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    Лихачев: Росатом не вернет специалистов на АЭС «Бушер» без гарантий безопасности

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские атомщики не вернутся к работе на иранской АЭС «Бушер», пока не будут обеспечены стопроцентные гарантии их безопасности, подчеркнул глава госкорпорации Алесей Лихачев.

    Госкорпорация «Росатом» не будет возвращать российских специалистов на атомную станцию «Бушер» в Иране до получения стопроцентных гарантий их безопасности, передает РИА «Новости». Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, как возобновление обстрелов в Иране отразится на возвращении отечественных специалистов на АЭС, Лихачев подчеркнул жесткость позиции корпорации. «Пока мы не поймем стопроцентную гарантию безопасности наших людей, мы их, конечно, возвращать не будем», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране продолжилось после паузы, но полное возвращение российских специалистов отложено из-за нестабильной военной обстановки.

    Ранее Лихачев заявил о негативном развитии ситуации на АЭС «Бушер» и сообщил об эвакуации 250 сотрудников.

    В апреле глава Росатома сообщил о финальной эвакуации более 200 специалистов с АЭС «Бушер», при этом на объекте планировали оставить около 50 человек для поддержания работы оборудования.

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    29 июня 2026, 20:57 • Новости дня
    В МИД Ирана опровергли планы проведения переговоров с США в Катаре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исламская республика отправит делегацию в Доху исключительно для решения вопросов по разблокировке замороженных активов, полностью исключая любые контакты с американской стороной, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи подчеркнул полное отсутствие подобных намерений. Дипломат пояснил цели предстоящей на этой неделе поездки экспертной группы в Доху. Визит специалистов направлен исключительно на работу над реализацией меморандума о возврате замороженных средств, передает РИА «Новости».

    «В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет», – заявил Багаи. Он добавил, что параллельный визит американской делегации в Катар абсолютно не пересекается с задачами иранских представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал прямые переговоры с Тегераном в Дохе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном.

    Президент исламской республики Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.

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    28 июня 2026, 13:47 • Новости дня
    Иранская авиакомпания возобновила перелеты между Рештом и Астраханью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская авиакомпания Pouya Air возобновила регулярные рейсы между Рештом и Астраханью, сообщил директор аэропорта провинции Гилян Мохсен Мирхосейни.

    «В связи с высоким спросом и интересом пассажиров к авиамаршруту Решт – Астрахань с сегодняшнего дня авиакомпания Pouya Air возобновила выполнение регулярных рейсов по этому направлению», – сказал руководитель воздушной гавани, передает ТАСС.

    Самолеты будут летать два раза в неделю. Отправления запланированы по воскресеньям и понедельникам. Перелеты туда и обратно осуществляются в течение одного дня.

    Мирхосейни напомнил, что последний рейс по этому направлению состоялся до 12-дневной войны в июне 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация отменила ограничения на ночные рейсы отечественных перевозчиков в Иран.

    В начале июня власти Исламской республики полностью открыли воздушное пространство страны для гражданских лайнеров.

    В конце апреля иранская авиакомпания Mahan Air возобновила полеты из Тегерана в Москву после двухмесячного перерыва.

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    28 июня 2026, 23:20 • Новости дня
    Аxios: США и Иран договорились прекратить взаимные удары

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Иран договорились прекратить взаимные удары, заявил высокопоставленный американский чиновник, так как обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива.

    Перемирие между США и Ираном длится всего 11 дней, а уже находится под угрозой срыва из-за возобновления ударов с обеих сторон и заявлений американского президента Дональда Трампа возобновить войну и «довести дело до конца», пишет портал Аxios.

    Возобновление боевых действий было вызвано противоречивыми интерпретациями меморандума о взаимопонимании о прекращении войны, особенно его условий в отношении Ормузского пролива, отмечает портал.

    «Мы решили прекратить все боевые действия», – заявил Axios высокопоставленный американский чиновник.

    Второй американский чиновник сообщил Axios, что обе стороны «пока» прекратят боевые действия и что «суда могут свободно передвигаться», поскольку технические переговоры должны продолжиться.

    Как американские чиновники, так и третий источник, знакомый с ситуацией, подтвердили запланированную на вторник встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал в ночь на 28 июня, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива. Затем стало известно, что американский президент пригрозил уничтожить Иран. Ирак предложил стать посредником между США и Ираном.

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    30 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана соблюдать соглашение с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран намерен придерживаться договоренностей по урегулированию конфликта и отказу от ядерного оружия, если Вашингтон снимет морскую блокаду и санкции, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире Press TV.

    «Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам состоит в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно», – приводит РИА «Новости» реплику президента Ирана.

    Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Документ предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты должны снять морскую блокаду, а иранская сторона – восстановить судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран также обязуется отказаться от получения ядерного оружия. Вопрос ядерной программы планируется урегулировать отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Главным итогом обсуждений для Ирана должно стать полное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил  разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.


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    29 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Сенатор США Кеннеди призвал «сожрать» Иран и выплюнуть кости

    Сенатор Кеннеди: Иран нужно сожрать и выплюнуть его кости

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенным Штатам следует полностью уничтожить Иран, отказавшись от невыгодных соглашений, заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

    Кеннеди выступил за жесткие военные меры против исламской республики, отказавшись от любых дипломатических компромиссов ради безопасности страны. передает RT.

    «Думаю, по истечении разумного срока – 60 дней или около того – мы должны вернуться и снова обрушиться на них. Думаю, мы должны полностью сожрать их и выплюнуть кости на пол», – сказал он в интервью Fox News.

    Политик добавил, что полное отсутствие соглашения с Ираном значительно лучше, чем подписание плохой сделки.

    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары.

    До этого США атаковали десять целей в Иране.

    Ранее президент США  подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

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    29 июня 2026, 22:41 • Новости дня
    Рубио и Вадефуль заявили о поддержке «прочного мира» на Украине

    Госдеп: Рубио и Вадефуль поддержали прочный мир на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказались на переговорах в Вашингтоне в поддержку «прочного мира» на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

    Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провели встречу в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Пиготт заявил, что Рубио и Вадефуль подтвердили разделяемую США и Германией приверженность поддержанию безопасного судоходства в Ормузском проливе и обеспечению того, что Иран никогда не разработает или не получит ядерное оружие.

    Кроме того, дипломаты затронули вопросы подготовки к предстоящему июльскому саммиту НАТО в Анкаре. Стороны уделили пристальное внимание проблемам справедливого распределения финансовых обязательств внутри Североатлантического альянса.

    В завершение переговоров главы внешнеполитических ведомств отметили важность достижения стабильности в Восточной Европе. Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что политики подтвердили твердую поддержку прочного мира между Россией и Украиной.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».

    Лавров назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля хорошим учеником Йозефа Геббельса из-за постоянного повторения ложных заявлений о провокации в Буче.

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