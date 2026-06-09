Названа предварительная причина возгорания на газопроводе в Дагестане

Исрафилов заявил, что участок трубопровода Моздок – Казимагомед мог загореться из-за разгерметизации, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в Кизилюртовском районе между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах. Высота пламени после серии из трех взрывов достигала 15 метров.
Руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов прокомментировал ситуацию.
«Предварительная причина происшествия – разгерметизация участка трубопровода. Ситуация находится под контролем экстренных служб», – написал Исрафилов, добавив, что специалисты продолжат работу на месте до устранения последствий.
Позже спасатели заявили об успешном завершении активной фазы тушения. В региональном управлении МЧС подтвердили, что в 22.40 по московскому времени огонь был полностью ликвидирован. По официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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