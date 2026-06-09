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    Единый евроистребитель развалился до взлета
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    В Армении возбуждено 115 уголовных дел против оппозиционных Пашиняну политиков
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    9 июня 2026, 23:03 • Новости дня

    НИИ бронетанкового вооружения и техники МО присвоено имя маршала Федоренко

    НИИ бронетанкового вооружения Минобороны присвоили имя маршала Федоренко

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский 38-й научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения получил почетное наименование в память о выдающемся советском военачальнике времен Великой Отечественной войны маршале бронетанковых войск Якове Федоренко, о чем распорядился премьер-министр Михаил Мишустин.

    Кабинет министров России официально утвердил новое название для профильного учреждения военного ведомства, следует из документа на портале официального опубликования правовых актов.

    «Присвоить федеральному государственному бюджетному учреждению «38 научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники» Министерства обороны Российской Федерации почетное наименование «имени маршала бронетанковых войск Я.Н.Федоренко», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

    Яков Федоренко вошел в историю как видный советский полководец и заместитель наркома обороны СССР Иосифа Сталина. В годы войны он командовал бронетанковыми и механизированными войсками Красной армии.

    В феврале 1944 года Федоренко вместе с Павлом Ротмистровым первыми в стране удостоились высшего профильного звания – они стали первыми военачальниками, кому присвоено воинское звание маршал бронетанковых войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин присвоил 33-му мотострелковому полку звание гвардейского. На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты. Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова.


    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    9 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры и Роскомнадзор выступили за снятие ограничений с игровой платформы Roblox после того, как компания предоставила российской стороне гарантии соблюдения требований законодательства РФ

    Как говорится в сообщении на сайте Минцифры, в начале июня завершились переговоры между российскими властями и компанией Roblox. По итогам консультаций корпорация согласилась принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и подростков.

    В Минцифры отметили, что игровая платформа признала недостаточную эффективность действовавших ранее механизмов модерации. «Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», – говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, ранее это создавало условия для распространения на платформе материалов, связанных с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков, а также контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

    В результате достигнутых договоренностей российская сторона получила гарантии внедрения дополнительных инструментов защиты пользователей. В частности, уже в июне Roblox намерена запустить новую систему возрастных ограничений, предусматривающую разделение контента по категориям Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила готовность усилить борьбу с распространением материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также с нежелательным поведением пользователей на платформе.

    На фоне достигнутых соглашений российские ведомства инициировали процедуру пересмотра действующих ограничений. «В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – сообщили в министерстве.

    В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox из-за распространения противоправного контента.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение огромного количества обращений от детей по поводу недоступности игры.

    В середине того же месяца ведомство выразило готовность возобновить взаимодействие с разработчиком при условии соблюдения российских законов.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции

    Эксперт Анпилогов: Германия и Франция не смогли «перепрыгнуть» технологическую пропасть

    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Работу в этом направлении ведут всего лишь две страны в мире – Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от разработки совместного истребителя.

    «Отказ Германии и Франции от проекта совместного истребителя свидетельствует о кризисе не только европейского авиапрома, но и в целом системы пилотируемой авиации», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он отметил, что истребитель шестого поколения – это «виртуальная концепция», которая предполагала тесное взаимодействие между самолетом и дронами, выполняющими вспомогательные функции: в частности, разведывательные и ударные.

    Собеседник напомнил, что такой принцип обкатывают в зоне СВО российские Воздушно-космические силы (ВКС). Речь идет о сцепке новейшего истребителя пятого поколения Су-57 и БПЛА «Охотник», который берет на себя функции передового ударно-разведывательного контура. По словам Анпилогова, концепция истребителей шестого поколения находится под большим давлением успехов в низком и среднем небе.

    «Конфликты на Украине и Ближнем Востоке показали уязвимость платформ, которые должны дополнять истребители шестого поколения, против более дешевых ударных дронов. Так, мы видим, что американские разведывательный БПЛА Triton и разведывательно-ударный беспилотник Reaper становятся «жертвами» простых летательных аппаратов, а также классических систем ПВО», – пояснил аналитик. Он не исключает, что концепция будет пересматриваться.

    «Как бы то ни было, разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Ими сейчас занимаются всего лишь две страны в мире – это Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего», – указал спикер. Он напомнил, что самая передовая разработка Европы – это истребитель поколения 4+. «То есть у европейцев даже нет такого базиса, как истребитель пятого поколения, который является первым кубиком в концепте боевого самолета следующего поколения», – подчеркнул Анпилогов.

    Проект FCAS был попыткой Германии и Франции «перепрыгнуть» технологическую пропасть, которая разделяет их авиапром с российским, американским и даже китайским. По мнению специалиста, то, что компании-разработчики Airbus и Dassault Aviation так и не смогли прийти к соглашению по вопросам разделения труда и патентного права на разработки – лишь формальная причина отказа Берлина и Парижа от совместного истребителя.  

    «В ситуации догоняющего власти стран начинают думать в частности о том, не утекут ли их оставшиеся секреты куда-нибудь. При этом конечный результат проекта не гарантирован. Кроме того, не приходится сомневаться в том, что американцы в перспективе требовали бы от союзников закупать американское оборудование или блокировали потенциальные сделки о покупке европейских истребителей», – рассуждает спикер. – Мне кажется, все эти риски в гораздо большей степени сыграли свою роль при принятии решения о судьбе FCAS, чем официально озвученные причины».

    Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от совместного проекта по созданию перспективного европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). По информации Reuters, решение было принято на фоне отсутствия соглашения между компаниями Airbus и Dassault Aviation по вопросам разделения труда в проекте и патентного права на разработки.

    В свете отказа от FCAS Dassault намерена продолжить свои разработки французского истребителя Rafale. Для Airbus же открываются возможности для сотрудничества с другими авиапроизводителями или присоединения к совместному проекту Италии, Британии и Японии по созданию истребителя шестого поколения в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP).

    Вместе с тем, по словам одного из источников агентства, лидеры Франции и Германии договорились не прекращать работу над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud. Она подразумевает проведение интеграции в единую сеть пилотируемых самолетов и беспилотников.

    Напомним, создать совместный для Франции и Германии истребитель шестого поколения планировалось к 2040 году. Его стоимость оценивалась в 100 млрд евро. Предполагалось, что самолет станет заменой для истребителей французского производства Rafale и Eurofighter, используемых ФРГ и Испанией. С лета 2025 года неоднократно сообщалось о разногласиях между Берлином и Парижем.

    В качестве ключевой проблемы канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последнее время называл то, что сторонам требуются совершенно разные боевые машины. Франции в следующем поколении необходим истребитель, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах, в чем Бундесвер в данный момент не нуждается. В итоге германская сторона предложила компромисс – реализовать FCAS в виде двух разных типов самолетов. Однако Пятая республика ответила на это отказом.

    Кроме того, французская Dassault настаивала на том, чтобы быть ведущим партнером в разработке самолета в целях защиты своей интеллектуальной собственности, в то время как Airbus настаивала на более равноправном партнерстве, предполагающем значительную передачу технологий. Газета ВЗГЛЯД писала, что истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией.

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 16:18 • Новости дня
    Euroclear оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей по иску Сбербанка
    Euroclear оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей по иску Сбербанка
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Московского округа назначил на август заседание по кассационной жалобе бельгийского депозитария Euroclear Bank, оспаривающего многомиллиардное взыскание в пользу Сбербанка.

    Слушания по делу пройдут 5 августа, передает РИА «Новости». В марте суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с Euroclear Bank более 310,2 млн долларов, свыше 5,1 млн фунтов стерлингов и 4,6 млн евро. Общая сумма требований на момент принятия решения составляла около 26,8 млрд рублей.

    Кредитная организация требовала возместить убытки, возникшие из-за невыплаты дохода по заблокированным ценным бумагам. Речь идет об активах Минфина России, Газпрома, РЖД, «Норильского никеля», «Полюса», «Евраза» и ряда других эмитентов. Компании перечислили средства, однако бельгийский депозитарий заморозил их из-за санкций.

    Помимо прямого ущерба, истец настаивал на компенсации упущенной выгоды. Ее размер был рассчитан на основе потенциального дохода, который банк мог бы получить при своевременном инвестировании причитающихся средств.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Центробанка.

    В ответ европейская компания заявила о сохранении блокировки активов российского регулятора.

    Накануне Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение по этому масштабному иску.

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    9 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции

    Военный аналитик Ермаков: Франция вряд ли нарастила ядерный арсенал на 80 боеголовок

    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции
    @ Thomas Boucajay/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция продвигает политику расширенного ядерного сдерживания и намерена укрепить свой потенциал – или хотя бы создать видимость этого, – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Согласно данным SIPRI, арсенал Пятой республики вырос с 290 боеголовок в 2025 году до 370 в 2026-м.

    Увеличение французского ядерного арсенала, которое констатируют аналитики SIPRI, – скорее издержки подсчета, считает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что исследователи в прошлогоднем докладе записали 80 зарядов в разобранные, готовящиеся к переоборудованию, а в нынешнем – в активные.

    «Это сделано, чтобы подчеркнуть усилия Эммануэля Макрона, который ранее анонсировал расширение ядерного арсенала Франции», – считает собеседник. Он допускает, что Париж мог увеличить число боеголовок, но вряд ли на 80. Речь, по оценкам Ермакова, идет вероятно о паре десятков. При этом аналитик подчеркнул: хотя точное количество зарядов оценить невозможно, известно, что у Пятой республики не появилось новых носителей.

    «У французов четыре подводные лодки с баллистическими ракетами: три из них в строю, четвертая – на ремонте. Боекомплект есть только для трех лодок. Значительное количество дополнительных зарядов фактически некуда «прикручивать». Возможно, немного увеличить наряд сил и получится – вероятно, субмарины загружены не по максимуму: на части ракет один блок, на других – два-три», – рассуждает Ермаков.

    Как бы то ни было, Париж использует ядерное оружие для укрепления своего европейского лидерства, продолжил спикер. «Франция на закате президентства Макрона решила найти путь к лидерству в Европе. Власти страны продвигают политику расширенного сдерживания. Следовательно, нужно укрепить ядерный потенциал – или хотя бы заявить, что меры в этом направлении принимаются. Если раньше французам хватало только для себя, теперь должно хватать и для союзников», – детализировал он.

    Для Москвы, по мнению Ермакова, принципиально важны не столько количественные данные, сколько политические и географические аспекты. «Небольшое увеличение арсенала Франции не создает особой угрозы России. В полномасштабном ядерном конфликте мы будем иметь дело со всем блоком НАТО, и на этом фоне изменения французского потенциала носят косметический характер», – отметил собеседник.

    «Вместе с тем нам неприятна французская политика расширенного ядерного сдерживания, которая втягивает страны Восточной Европы и Скандинавии. Речь о совместных тренировках и операциях, подготовке к возможному развертыванию на их территории ядерного оружия. Все это – дополнение к уже раздражающей практике развертывания американского ядерного зонтика в Европе», – заключил Ермаков.

    Напомним: по данным ежегодного доклада SIPRI, ядерный арсенал Франции вырос с 290 боеголовок в 2025 году до 370 в 2026-м.

    Как отмечают эксперты института, в 2025 году Пятая республика продолжила модернизацию атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (SSBN). А в марте текущего года президент Эммануэль Макрон объявил, что распорядился увеличить количество боеголовок – и что правительство больше не будет раскрывать точный размер арсенала.

    Всего в мире, по данным SIPRI на январь 2026 года, насчитывалось 12187 ядерных боеголовок. 9745 из них находились на складах для потенциального использования, 4012 были установлены на ракетах и самолетах, а 2100 – 2200 содержались в состоянии высокой боевой готовности.

    «Почти все эти боеголовки принадлежат России или США, и в меньшей степени – Франции и Британии, – отмечается в докладе. – Однако Китай и Индия теперь могут периодически развертывать в мирное время небольшое количество боеголовок, установленных на ракетах».

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    9 июня 2026, 18:08 • Новости дня
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский производитель напитков обратился в Суд по интеллектуальным правам из-за нежелания Роспатента присвоить товарному знаку Sprite статус общеизвестного в России. Это позволило бы Coca-Cola бессрочно сохранять права на бренд в России, даже в случае его неиспользования на территории страны.

    Компания Coca-Cola Company просит признать незаконным решение Роспатента, отказавшегося наделить бренд Sprite статусом общеизвестного в России, передает РИА «Новости». Заявление поступило в суд 4 июня, предварительные слушания назначены на 20 июля.

    В апреле 2025 года производитель просил ведомство признать Sprite общеизвестным товарным знаком с 1 января 2020 года. Однако в марте 2026 года Роспатент ответил отказом.

    Свое решение ведомство мотивировало «нарастающей тенденцией к снижению объема реализации товаров» под этой маркой в стране. Кроме того, бренд приобрел репутацию только в узком сегменте газировок и лимонадов, не соотносясь с другими безалкогольными напитками, такими как соки или квас.

    Товарный знак Sprite был зарегистрирован в России в 1995 году. Общеизвестный статус позволяет бренду действовать бессрочно и не терять силу при неиспользовании. В марте 2022 года Coca-Cola приостановила деятельность в стране, а позже объявила об остановке продаж своих международных брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года американская компания зарегистрировала в России товарные знаки Sprite и Fanta.

    В марте производитель продлил исключительные права на бренды Coca-Cola и Coke до 2036 года. Осенью прошлого года корпорация оформила регистрацию кириллических наименований «Кока-Кола» и «Спрайт».

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    9 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские власти планируют расширить ограничительные меры против России, добавив в очередной санкционный список десятки крупных финансовых организаций и частных лиц, пишет Reuters.

    «ЕС предложит включить в 21-й пакет санкций против России 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале обсуждения новых ограничений странами объединения.

    Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этого документа до 1 июля.

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    9 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Украинских спортменов оштрафовали за неуважение к гимну России

    За демарш при награждении россиянина наказаны два украинских спортсмена

    Украинских спортменов оштрафовали за неуважение к гимну России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинцы Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук были наказаны за то, что покинули пьедестал почета на чемпионате Европы по параармрестлингу, отказавшись слушать гимн России в честь победившего Андрея Гаврилова.

    Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала двух украинских спортсменов за неспортивное поведение на турнире в Будапеште, передает RT.

    В соревнованиях на левой руке в весовой категории до 60 кг золото завоевал российский атлет Андрей Гаврилов. Представители Украины Леонид Сидорчук и Дмитрий Луцишин заняли второе и третье места соответственно.

    Во время церемонии награждения после вручения медалей украинцы демонстративно сошли с пьедестала, когда зазвучал российский гимн. В результате каждый нарушитель был наказан штрафом в размере 250 евро.

    Примечательно, что в официальных протоколах турнира Гаврилов значился как нейтральный спортсмен. Тем не менее организаторы подняли флаг России и включили национальный гимн в честь его победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинская гимнастка София Краинская закрыла уши во время исполнения российского гимна на первенстве Европы. Однако депутат Госдумы Светлана Журова исключила применение санкций к спортсменкам за этот протест.

    Ранее украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала при звучании гимна России на молодежном чемпионате Европы.

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    9 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК предложила запретить импорт российской трески

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выступила с инициативой ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции из России, включая треску.

    Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    «Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», – заявила глава Еврокомиссии, представляя проект 21-го пакета санкций против России.

    Кроме того, новые ограничения затронут экспорт товаров и технологий, необходимых российской оборонной промышленности. Планируется расширить перечень металлов и сплавов, поставки которых будут ограничены. Торговые меры в отношении Белоруссии также синхронизируют с новыми антироссийскими санкциями.

    В конце мая фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    В рамках новых мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции 31 российским банком.

    Европейские дипломаты обсудят дополнительный «мини-пакет» персональных ограничений на встрече 15 июня.

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    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    9 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО
    Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российские власти перекладывают часть ответственности за охрану критической инфраструктуры от атак украинских беспилотников на плечи частных компаний, разрешив им закупать системы ПВО, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в Минобороны.

    Министерство обороны России разрешит бизнесу приобретать крупнокалиберные системы противовоздушной обороны для защиты своих объектов, передает Bloomberg.

    При этом ведомство сохранит контроль над вооружением, а управлять им будут подразделения резервистов. Ранее предприятия не могли просто купить услуги ПВО, как электричество или воду.

    Компании получат доступ к оружейным установкам, зенитной артиллерии, радиолокационному оборудованию и средствам радиоэлектронной борьбы. Необходимость в таких мерах возникла после того, как в этом году участились удары по энергетической и сырьевой инфраструктуре. В прошлом месяце атакам подверглись восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, что привело к снижению переработки нефти до минимума с октября 2009 года.

    Киев расширил радиус своих ударов вглубь территории России, достигая Урала на расстоянии около двух тыс. километров от границы. Крупные производители сырья уже начали принимать меры, договариваясь с Минобороны о размещении комплексов «Панцирь» возле своих заводов.

    Глава крупнейшего бизнес-объединения России Александр Шохин сообщил Владимиру Путину в конце мая, что компании готовы финансировать закупку оборонительного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать инициативы бизнеса по защите промышленных объектов от беспилотников. Вскоре частные предприятия получили право закупать крупнокалиберное вооружение для обороны своих территорий

    Министр финансов Антон Силуанов исключил создание специального государственного фонда для финансирования безопасности нефтегазовых заводов.

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    9 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    @ Татьяна Ефремова

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В водах Баренцева моря у острова Кильдин волонтеры обнаружили горбатого кита со следами, похожими на повреждения от веревки или рыболовного троса – они опасаются, что животное могло запутаться в снастях. Специалисты ожидают подходящей погоды, чтобы провести фото- и видеосъемку кита с близкого расстояния для оценки его состояния и принятия дальнейших решений по его спасению, сказала газете ВЗГЛЯД создатель проекта гражданской науки «Киты Териберки» и куратор праздника «День Кита» Татьяна Ефремова.

    «Раны у кита достаточно глубокие: сбоку видно, что на теле уже есть разрезы. По всей видимости, животное страдает. Плавник прижат к телу, однако для точной оценки ситуации необходима качественная съемка, которую планируется провести при хорошей погоде. Я представляю группу реагирования на Кольском полуострове», – говорит Ефремова.

    Она рассказывает, что сейчас организован мониторинг за млекопитающим: специалисты отслеживают его маршрут. За последнюю неделю кит переместился от полуострова Рыбачий к острову Кильдин. Уже несколько дней он держится в том районе, где активно кормится.

    «Ситуация похожа на историю с китом Станиславом, которая произошла в 2024 году. Однако тогда горбач еще не был достаточно откормлен, что позволило спасателям освободить кита. У этого горбача она врезается в тело, прорезает жировую ткань, которая от природы довольно толстая», – поясняет собеседница.

    Напомним, летом 2024 года в Баренцевом море возле Териберки молодой кит запутался в тяжелых рыболовных сетях, которые сковывали его движения. Почти неделю команда ученых, спасателей и волонтеров проводила в море по 14 часов в день, пытаясь подобраться к животному, пока его крупные сородичи пытались защитить малыша от лодок. Спасателям потребовалось более ста часов сложнейшей работы, чтобы перерезать веревки и освободить кита. 

    Несмотря на более сложную ситуацию, чем со Станиславом, спасательная операция, по словам Ефремовой, пока не планируется: сейчас идет этап мониторинга, а через несколько дней будет организован выход в море для оценки состояния животного. Специалисты по спасению китов находятся на Сахалине, поэтому для их перелета в Баренцево море требуется время.

    В подобных ситуациях группа реагирования действует по установленному порядку, рассказывает Ефремова. Сначала проводится фото- и видеосъемка, которая затем отправляется специалистам для оценки состояния млекопитающего. Только после этого принимается решение о начале спасательной операции. Все зависит от того, насколько сильно веревка опутывает туловище кита, каков характер ранений, может ли животное справиться с ними самостоятельно. В случае со Станиславом сбор информации занял около пяти дней.

    «Как правило, если сеть или веревка болтается свободно на теле кита, шансы на успешное распутывание достаточно велики. Если прилегает плотно или врезалась в тело, то становится значительно сложнее», – говорит общественница. По ее словам, в таких случаях спасательная операция требует участия узкопрофильных специалистов, которых в России единицы. Работа ведется исключительно с резиновой лодки: в воду никто не спускается, руками кита не касаются. Спасатели подходят вплотную к животному и с помощью карбонового шеста со специальным ножом разрезают или распутывают снасть.

    «Горбатый кит достигает 15 метров в длину и весит до 30 тонн, поэтому один удар плавника способен перевернуть лодку. А любая попытка физически зафиксировать животное вызывает у него острый стресс, который может привести к гибели морского млекопитающего. Именно поэтому операция требует точных и слаженных действий: цена ошибки высока как для кита, так и для команды спасателей», – подчеркивает эксперт. Обезболить или обработать рану тоже невозможно, так как ветеринария еще не располагает такими методами для крупных китообразных.

    «Очень надеюсь, что ситуация разрешится как можно скорее. Интересно, что все это происходит накануне праздника «День Кита» и практически ровно через два года после нелегкого спасения Станислава, который, кстати, тоже приплыл и находится неподалеку. Мы считаем, что это именно он привел к нам раненого, чтобы люди оказали ему помощь», – заключила Ефремова.

    В мае в Дании на побережье острова Анхольт нашли мертвым кита Тимми, которого ранее пытались спасти немецкие волонтеры.

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    9 июня 2026, 17:48 • Новости дня
    В суд поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам
    В суд поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина потребовала возместить ущерб от действий мошенников на сумму более 176 млн рублей, подав гражданский иск в Лефортовский районный суд Москвы.

    «В Лефортовский районный суд города Москвы 8 июня 2026 года поступил иск Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основе Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением», – сообщается в канале Судов общей юрисдикции Москвы в Max.

    Уточняется, что основанием для иска стал приговор Балашихинского городского суда Подмосковья от 28 ноября 2025 года. Этим приговором за потерпевшей Долиной было признано право на удовлетворение гражданских требований по возмещению вреда. Сумма заявленного ущерба составила 176 141 000 рублей.

    Ранее Долина решила добиться через суд взыскания более 176 млн рублей с группы лиц, признанных виновными в особо крупном мошенничестве.

    В апреле 2026 года суд Московской области изменил подсудность этого иска и передал его в Лефортовский районный суд Москвы.

    Ранее Балашихинский городской суд Московской области не стал рассматривать гражданский иск певицы на сумму свыше 176 млн рублей, указав на возможность его дальнейшего рассмотрения отдельно от уголовного дела.

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    9 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    При детонации под Белгородом повреждено более 230 жилых домов

    При детонации под Белгородом повреждены более 230 жилых домов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мощная детонация в селе Беловское Белгородской области привела к значительным разрушениям, пострадали сотни жилых зданий, коммерческие и социальные объекты, сообщили власти региона.

    В результате взрыва в селе Беловское Белгородской области повреждения получили более 230 квартир и частных домов, сообщает региональный оперативный штаб. Инцидент произошел к востоку от областного центра.

    Накануне средства массовой информации распространили сведения о сильном взрыве в окрестностях Белгорода. Позже власти подтвердили факт детонации, в результате которой пострадали пять женщин. Ударная волна выбила окна и повредила крыши в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах.

    Сегодня оперштаб опубликовал уточненные данные о последствиях инцидента. После медицинского обследования диагноз «акубаротравма» подтвердился только у одной из пострадавших.

    Специалисты подсчитали общий ущерб инфраструктуре населенного пункта. Разрушения зафиксированы на шести социальных и 12 коммерческих объектах, повреждены административное здание, складские и технические помещения. Точные причины мощной детонации официальные структуры пока не называют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне оперативный штаб сообщил о ранении пяти женщин при ударе по селу Беловское. Ранее украинский беспилотник атаковал служебный автобус в Грайворонском округе. До этого в Белгороде произошел сильный взрыв с пятью пострадавшими.

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