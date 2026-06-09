«Хезболла» заявила об атаке на израильский морской пункт в Ливане

Tекст: Вера Басилая

Представители движения нанесли удар по позициям израильских военных на юге Ливана, передает РИА «Новости».

«Бойцы исламского сопротивления в 19.30 во вторник атаковали роем ударных беспилотников морской опорный пункт Рас-эн-Накура», – говорится в официальном сообщении пресс-службы движения.

В организации пояснили, что эта атака стала ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля, а также на удары по мирным населенным пунктам на юге Ливана. Всего с начала вторника представители движения заявили о десяти боевых операциях против израильской армии.

Израильские военные продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и продолжающиеся переговоры при посредничестве США. Ливанские власти неоднократно подчеркивали, что подобные атаки нарушают суверенитет страны и мешают стабилизации обстановки в регионе.

Ливанское движение «Хезболла» провело 24 военные операции против израильской армии за один день.

Израильская авиация нанесла ракетный удар по ливанскому Тиру.