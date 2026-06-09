Фермер в Анталье бесплатно раздал жителям четыре тонны помидоров

Tекст: Вера Басилая

Житель Антальи не смог найти покупателей на свою сельскохозяйственную продукцию, передает РИА «Новости».

«Цены постоянно меняются. Вместо того чтобы продавать помидоры, я решил поделиться ими с людьми», – объяснил свой поступок фермер Туран Кыврак. Он добавил, что отдать урожай нуждающимся оказалось гораздо правильнее, чем позволить ему испортиться.



Акция прошла на площади Чынарлыты, куда многие приходили с пакетами и ящиками за бесплатными овощами.

Данный инцидент вновь привлек внимание к серьезным проблемам местных аграриев. Производители регулярно сталкиваются с резкими колебаниями закупочных цен и трудностями при реализации выращенной продукции.

В начале июня стоимость помидоров в России снизилась на 1,9%.

В мае отечественные компании почти вдвое нарастили импорт этих овощей из Казахстана.

В прошлом году турецкие власти предложили отказаться от системы шведского стола ради сокращения огромных пищевых отходов.