Отправления поездов в Москву и Петербург перенесли из Симферополя в Керчь

Отправление составов № 67/68 до Москвы и № 77/78 до Петербурга отложили на ночь десятого июня, передает РИА «Новости». Местом старта маршрутов вместо крымской столицы назначена станция Керчь-Южная.
В компании «Гранд Сервис Экспресс» пояснили изменения расписания. «Поезд 67/68 Симферополь – Москва вместо отправления из Симферополя 9 июня в 19.50 отправится от станции Керчь-Южная 10 июня в 00.55... Поезд 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург вместо отправления из Симферополя 9 июня в 21.10 отправится из Керчь-Южная 10 июня в 02.45», – говорится в сообщении.
В настоящее время путешественников везут к месту посадки на автобусах от Симферополя и транзитных остановок. Пассажиров петербургского направления транспорт ожидает с половины десятого вечера.
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