В ЕС назвали дату начала обсуждения 21-го пакета санкций против России

Представители государств-членов Евросоюза в среду начнут обсуждать предложенный Еврокомиссией 21-й пакет санкций против России, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Заседание стартует в 10.00 мск.
Представители Еврокомиссии представят странам-членам инициативы по новым ограничительным мерам, после чего состоится обмен мнениями. В повестку также включены проекты решений и регламентов ЕС, которые касаются ограничительных мер в связи с Украиной и санкционных режимов в отношении Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций. В рамках новых ограничений Брюссель подготовил полный запрет на работу помогающих Москве зарубежных криптовалютных площадок.