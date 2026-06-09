Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что действия канцлера Фридриха Мерца вызывают недоумение на международной арене, передает РИА «Новости».
Вагенкнехт выразила уверенность, что требования Берлина к другим государствам о помощи Украине крайне вредят репутации страны.
«Мерц делает Германию посмешищем всего мира! Последний пример: недвусмысленный отказ нового премьер-министра Венгрии от требования нашего самопровозглашенного «канцлера по иностранным делам» о том, что Венгрия должна принять участие в продолжении бессмысленной войны на Украине», – написала политик в социальных сетях.
Поводом для резких высказываний послужила недавняя совместная пресс-конференция двух лидеров. В ходе мероприятия венгерский премьер-министр Петер Мадьяр категорично отверг призыв немецкого коллеги вновь встать на сторону Европы. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Будапешт продолжит воздерживаться от отправки оружия и солдат на украинскую территорию.
Ранее в Берлине начались многотысячные протесты против политики Мерца.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил протесты в Германии усталостью граждан от политических неудач.