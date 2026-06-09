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    9 июня 2026, 21:28 • Новости дня

    Снимавший провокации в метро Москвы иностранец задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли попытку вылета из России иностранного блогера, снимавшего постановочные конфликтные видео в столичной подземке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который публиковал провокационные видеоролики из Московского метрополитена, пояснила Волк в Max.

    Мужчина на видео вел себя «развязно» по отношению к другим пассажирам и провоцировал конфликты с ними. Его задержали в одном из аэропортов столицы при попытке покинуть страну.

    В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик уже составили протокол о мелком хулиганстве, сейчас ведется проверка. На опубликованных кадрах лицо молодого человека скрыто.

    Он заявил, что является блогером с аудиторией в 1,3 млн подписчиков и приехал в Москву ради создания контента. По словам задержанного, видео с девушками в метро было постановочным. Он также принес извинения и добавил, что не знал о запрете на съемку подобных материалов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая столичная полиция доставила в отдел пристававшего к школьнице в метро мужчину. Несколькими днями ранее суд назначил 15 суток ареста москвичу, в вагоне метро скрытно снимавшему пассажирку под платьем без ее согласия.

    9 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро

    Приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро «Солнцево»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве арестовали приезжего за вооруженное нападение на прохожего возле метро, в результате конфликта потерпевший получил тяжелые ранения ног и был госпитализирован, а нападавший попытался скрыться, но был задержан, сообщили в полиции.

    Житель Липецкой области дважды ударил ножом москвича после словесного конфликта. Инцидент произошел у вестибюля станции «Солнцево», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале на платформе Мах.

    «Предварительно установлено, что на лестнице подземного пешеходного перехода, прилегающего к вестибюлю станции метро «Солнцево», между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры приезжий из Липецкой области нанес москвичу два удара ножом, после чего скрылся», – написала она.

    Представитель ведомства уточнила, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение с резаными ранами ног. Подозреваемого удалось оперативно задержать при поддержке сотрудников Росгвардии. Мужчину доставили в отдел полиции, где у него изъяли предполагаемое орудие преступления.

    Изъятый нож отправлен на криминалистическую экспертизу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вооруженном хулиганстве, суд заключил фигуранта под стражу. В столичной прокуратуре подчеркнули, что контролируют ход расследования, а сам злоумышленник уже признал вину.

    Ранее в центре Москвы юноша напал с ножом на двух подростков. До этого приезжий ранил ножом официанта и прохожего на Арбате. А в августе прошлого года злоумышленник ударил холодным оружием охранника на станции метро «ЦСКА».

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    9 июня 2026, 09:42 • Новости дня
    В Москве задержали напавшего с ножом на подростков юношу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы произошла поножовщина, в результате которой двое молодых людей получили тяжелые ранения, их госпитализировали, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Правоохранительные органы задержали молодого человека после нападения на двух юношей в районе Большого Спасоглинищевского переулка, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Госпитализированным пострадавшим 17 и 18 лет оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.

    Уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство двух лиц».

    Подозреваемый родился в 2007 году. В ближайшее время его доставят к следователям для проведения допроса. Сейчас на месте происшествия работают столичные криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня 13-летняя девочка ударила ножом сверстницу в Свердловской области. В январе участники потасовки на московском Арбате получили тяжелые ножевые ранения.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 06:00 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Перед этим Росавиация перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов.


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    9 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Собянин сообщил о продлении двух линий московского метро

    Собянин заявил о продлении Филевской и Сокольнической линий метро Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых участков Филевской и Сокольнической линий метро.

    По словам градоначальника, это позволит значительно сократить время в пути для сотен тысяч горожан, передает РИА «Новости».

    «Продлим сразу две линии метро – Филевскую и Сокольническую. Филевская ветка пойдет от «Кунцевской» до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. Сегодня эта территория развивается высокими темпами: формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры, строятся жилые кварталы и социальная инфраструктура», – отметил мэр.

    Новый участок Филевской линии пройдет через Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский районы. Там планируется открыть пять новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». В этих районах проживает около 320 тыс. человек, для которых время на поездки сократится до 25 минут.

    Сокольническую линию продлят в Ярославский район на 8,1 километра от станции «Бульвар Рокоссовского». На новом участке появятся станции «МГСУ» и «Ярославская». В районе проживает около 100 тыс. человек, для которых метро окажется в пешей доступности, а время в пути уменьшится примерно на 20 минут.

    Собянин добавил, что интервалы движения поездов станут более комфортными: на Сокольнической ветке они сократятся до полутора минут, а на Филевской – до трех минут. В будущем на Филевской линии планируется запустить семивагонные составы для повышения удобства пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мэр Москвы доложил президенту о решении спроектировать ветку метрополитена в сторону Сколково.

    В конце прошлого года градоначальник поделился планами строительства пяти новых станций Филевской линии. Позже власти столицы наметили возведение двух станций рельсового транспорта на Ярославском шоссе.

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    9 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором уничтоженном на подлете к Москве дроне ВСУ

    Собянин сообщил о втором уничтоженном на подлете к Москве дроне

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале сообщил об уничтоженном силами ПВО втором дроне ВСУ, летевшем к городу.

    «Сбит ещё один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    О первом дроне Собянин сообщил в 5.50.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов. Росавиация в ночь на  вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию.


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    9 июня 2026, 20:05 • Новости дня
    Спецслужбы взорвали подозрительный предмет под автомобилем на юго-западе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранители обнаружили и успешно ликвидировали потенциально опасное устройство, спрятанное под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    Информацию о происшествии сообщили представители Следственного комитета России, передает ТАСС.

    «В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В декабре прошлого года на юге Москвы под автомобилем взорвалась самодельная бомба.

    В июне прошлого года специалисты изъяли похожий на взрывное устройство предмет из-под другой припаркованной машины.

    В тот же день служебная собака обследовала подозрительную находку без взрывчатых веществ под днищем внедорожника на Молодогвардейской улице.

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    9 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 12-й дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На подступах к российской столице поразили беспилотный летательный аппарат, летевший к городу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал градоначальник в Max.

    Это 12-й по счету дрон за последние несколько часов.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 310 БПЛА ВСУ. В ночь с понедельника на вторник над Россией устранили 140 украинских беспилотников.

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    9 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Гидрометцентр: Сильная жара сохранится в Московском регионе до конца недели

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Температура воздуха в Москве и Московской области останется на отметке около 30 градусов тепла вплоть до конца недели, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «Есть предупреждение о явлении, которое называется сильная жара. Это когда в Москве температура достигает 30 градусов и может превышать их», –сказала Макарова ТАСС.

    По словам эксперта, во вторник и среду в столичном регионе ожидается переменная облачность без существенных ночных осадков. Днем возможны кратковременные дожди и грозы, а воздух в Москве прогреется до 31 градуса. Ночью столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов тепла.

    В четверг и пятницу ночные температуры составят 14-19 градусов. Днем синоптики вновь прогнозируют локальные осадки, при этом жара усилится до 32 градусов. К субботе характер погоды существенно не изменится, дневная температура останется в пределах 26-31 градуса.

    В начале недели Гидрометцентр объявлял оранжевый уровень погодной опасности в Москве.

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    9 июня 2026, 05:48 • Новости дня
    Аэропорты Шереметьево и Внуково перешли в особый режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о работе аэропортов Шереметьево и Внуково по согласованию.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов.


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    9 июня 2026, 19:29 • Новости дня
    Собянин сообщил о 18-м сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами противовоздушной обороны уничтожен еще один дрон, направлявшийся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Этот аппарат стал 18-м за прошедшие сутки. «Сбит еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал столичный градоначальник в своем канале в Max.

    В субботу силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к столице. Ранее средства ПВО уничтожили девять летевших к Москве дронов. В марте Собянин заявил об уничтожении 49 аппаратов.

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    9 июня 2026, 07:35 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших к Москве дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Собянин в 6.49 сообщил о втором уничтоженном на подлете к Москве дроне ВСУ, о первом БПЛА – часом ранее.

    Всего с раннего утра во вторник силами ПВО сбиты четыре дрона ВСУ, летевших к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов. Росавиация в ночь на  вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию.

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    10 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Два беспилотника, летевших к Москве, уничтожено силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Днем ранее, во вторник, российские силы ПВО около 22.00 сбили еще два летевших на Москву беспилотника. За день их было уничтожено 20 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.


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    9 июня 2026, 09:46 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве сбили семь дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Направлявшиеся к столице три беспилотных летательных аппарата нейтрализованы силами ПВО, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», – указал Собянин в Max.

    В предыдущем сообщении мэр отметил, что поражен еще один дрон.

    Всего же с начала суток на подлете к столице уничтожены семь дронов.

    На местах падений работают специалисты экстренных служб.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией нейтрализовали 310 украинских дронов.

    В ночь с понедельника на вторник над страной уничтожили 140 украинских БПЛА.

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    9 июня 2026, 14:07 • Новости дня
    Собянин: Еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО

    Мэр Москвы сообщил о 22-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На подлете к российской столице уничтожили беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    Это уже 22-й уничтоженный дрон по счету на подлете к российской столице с начала суток.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией поразили 310 БПЛА ВСУ, в ночь с понедельника на вторник – 140 украинских дронов.

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    10 июня 2026, 02:04 • Новости дня
    Третий дрон ВСУ с полуночи нейтрализован на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале проинформировал о еще одном, третьем с полуночи, дроне ВСУ, уничтоженном силами ПВО на подступах к городу.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве два дрона ВСУ в ночь на среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.


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