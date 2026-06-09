В Эстонии произошло масштабное отключение электричества

Масштабные перебои с электроснабжением произошли в Эстонии, без электричества остались второй по величине город страны Тарту и его окрестности, передает РИА «Новости». Причиной инцидента стали неполадки во время проведения плановых ремонтных работ.
Эстонская телерадиокомпания ERR уточняет масштабы аварии. «Во вторник вечером значительная часть Тарту осталась без электричества... Местные жители сообщают об отключениях электричества и за пределами Тарту», – говорится в публикации. Также свет пропал в поселках Вастсе-Куусте и Ныо.
Известно, что подача энергии прекратилась в клинике Тартуского университета. Данное медицинское учреждение является одной из самых крупных больниц государства.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал допустил возможность отключения электричества после выхода из БРЭЛЛ.