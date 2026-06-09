МИД: Секс-скандал с прокурором МУС дискредитирует международное правосудие

МИД России усомнился в репутации МУС после отстранения Карима Хана

Tекст: Вера Басилая

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что британский юрист был отстранен от должности на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах. При этом с мая 2025 года он уже не исполнял свои полномочия из-за вынужденного самоотвода, напоминает МИД в своем заявлении. Обвинения в адрес Хана выдвинула в 2024 году одна из его подчиненных. Она заявила о настойчивых домогательствах на протяжении длительного времени и принуждении к совершению сексуальных действий.

Как отметили в ведомстве, решение о временном отстранении прокурора приняло Бюро Ассамблеи государств – участников Римского статута после тщательного изучения доклада Управления служб внутреннего надзора ООН. Окончательное решение о дальнейшей судьбе Хана предстоит принять самой Ассамблее, в которую входят 125 государств. Для этого должна быть созвана чрезвычайная сессия.

В МИД России подчеркнули, что, несмотря на попытки скрыть ситуацию, члены Бюро пришли к выводу о наличии фактических оснований для выдвинутых обвинений. В ведомстве также напомнили, что претензии этического характера ранее предъявлялись и другому бывшему прокурору МУС.

На этом фоне российская сторона вновь подвергла критике деятельность суда в Гааге. В МИД заявили, что подобные скандалы подрывают доверие к международному уголовному правосудию, а сам МУС назвали структурой, которая «дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия».

Ранее Бюро Ассамблеи Международного уголовного суда временно отстранило Карима Хана от исполнения обязанностей прокурора. Расследование надзорного органа подтвердило факты совершения им грубых служебных проступков.

В декабре прошлого года Московский городской суд заочно приговорил этого британского юриста к 15 годам лишения свободы.