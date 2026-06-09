ФИФА лишила квоты иранских болельщиков на ЧМ-2026

ФИФА отменила квоту в 8% билетов для иранских болельщиков на ЧМ-2026

Tекст: Тимур Шайдуллин

ФИФА отозвала квоту Ирана на 8% мест для фанатов на мировом первенстве 2026 года, передает агентство Reuters. В Федерации футбола страны отметили, что решение было принято уже после начала продаж.

«Лишение иранских болельщиков доступа к законным и официальным билетам является действием, противоречащим духу международных соревнований и принципу равенства между странами-участницами», – заявили в спортивном ведомстве Ирана и назвали подобные ограничения политически мотивированными.

Двумя днями ранее иранские дипломаты потребовали привлечь США к ответственности за дискриминацию национальной сборной. Американская сторона отказалась выдавать визы сопровождающим спортсменов сотрудникам. В Тегеране обвинили Вашингтон в лицемерии и недопустимом вмешательстве в спорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне старта турнира Соединенные Штаты отказали в выдаче виз части функционеров и представителей тренерского штаба иранской сборной.

Ранее Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы команды Ирана из США в Мексику. Перед этим официальный Тегеран получил от организаторов соревнований твердые гарантии соблюдения прав своих атлетов.