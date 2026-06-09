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    9 июня 2026, 20:05 • Новости дня

    Спецслужбы взорвали подозрительный предмет под автомобилем на юго-западе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранители обнаружили и успешно ликвидировали потенциально опасное устройство, спрятанное под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    Информацию о происшествии сообщили представители Следственного комитета России, передает ТАСС.

    «В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В декабре прошлого года на юге Москвы под автомобилем взорвалась самодельная бомба.

    В июне прошлого года специалисты изъяли похожий на взрывное устройство предмет из-под другой припаркованной машины.

    В тот же день служебная собака обследовала подозрительную находку без взрывчатых веществ под днищем внедорожника на Молодогвардейской улице.

    8 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    В Москве школьница получила сотрясение мозга в давке за бесплатной косметикой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы акция косметического бренда обернулась массовой давкой, двум девушкам потребовалась медицинская помощь.

    Инцидент произошел на Новом Арбате, один из магазинов объявил акцию с раздачей товаров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РЕН ТВ.

    У входа в торговую точку собралась огромная толпа, состоявшая преимущественно из детей и подростков.

    По условиям акции посетителям предлагалось «собрать в совочек продукцию и унести ее бесплатно». Из-за большого количества желающих на входе началась сильная давка.

    В результате происшествия пострадали две девушки 15 и 18 лет. Старшей из них медики диагностировали ссадину левого предплечья, от госпитализации она отказалась. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале ребенок и девушка получили переломы во время давки на акции в торговом центре Уфы.

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    8 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Водоемы столичного региона прогрелись до отметки плюс 20 градусов, что соответствует нормам для старта купального сезона и показателям черноморского побережья, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «Температура воды в Москве-реке достигла плюс 20 градусов в районе Звенигорода, что является нормой для открытия купального сезона. Кстати, в Сочи тоже плюс 20 градусов вода, и чуть потеплее в Ейске – плюс 25 градусов вода, так что температура, считай, как на юге», – рассказал синоптик, передает РИА «Новости».

    Специалист пояснил, что водоемы в центральной России продолжат стремительно прогреваться. В ближайшие дни температура воздуха ожидается на четыре-шесть градусов выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня температура воды в столичных водоемах достигла отметки в 15 градусов тепла.

    На фоне потепления синоптики объявили в Москве оранжевый уровень метеорологической опасности. Еще в середине мая воздух в столице прогрелся до рекордных 30,5 градуса.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    6 июня 2026, 21:08 • Новости дня
    Новый региональный код 997 появился на номерах в Москве

    В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом региона 997

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На столичных дорогах появились первые автомобили с государственными номерами новой серии 997, установленными, в частности, на седан Mazda 3, сообщили журналисты.

    В российских столичных отделениях ГИБДД начали выдавать государственные регистрационные знаки с новым региональным кодом 997, на это обратила внимание «Газета.Ru». Один из первых таких номеров корреспондент издания заметил на проспекте Андропова на юге города, недалеко от парка «Коломенское». Новый знак установлен на седане Mazda 3 первого поколения.

    Предыдущее расширение номенклатуры региональных кодов автомобильных номеров в Москве произошло летом 2022 года, когда начали выдавать номера серии 977. До этого, по мере исчерпания возможных комбинаций, к базовому столичному коду 77 последовательно добавлялись 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797 и 977.

    Российские автономера действующего образца используются с 1994 года, и за это время столице несколько раз приходилось вводить новые сочетания кодов, чтобы обеспечить растущий автопарк необходимым количеством регистрационных знаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобильный регистрационный номер в России содержит цифровой код субъекта федерации и по состоянию на 2026 год система использует более 140 кодовых комбинаций.

    Ранее в Московской области утвердили два новых кода для автомобильных номеров 250 и 550 и в регионе будут выдавать такие регистрационные знаки наряду с ранее действовавшими. Позже Госавтоинспекция опровергла слухи о массовом изъятии в Москве номеров серии «АМР», заявив о законности использования таких знаков при наличии правильных документов.

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    6 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    ПВО сбила два дрона на подлете к Москве

    ПВО Минобороны сбила два дрона на подлете к Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два беспилотника были сбиты силами ПВО Минобороны на подлете к столице, а на месте падения обломков уже работают экстренные службы, сообщили власти Москвы.

    О новых двух сбитых беспилотниках сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

    Всего с начала суток на подлете к городу было уничтожено 14 беспилотников. Информация о возможных последствиях падения обломков в сообщении не приводится.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, на подлете к Москвы сбили 12-й с начала суток БПЛА. Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА, направлявшихся к Москве. А в начале мая силы ПВО Москвы за сутки сбили 61 беспилотник, пытавшийся атаковать столицу.

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    9 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро

    Приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро «Солнцево»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве арестовали приезжего за вооруженное нападение на прохожего возле метро, в результате конфликта потерпевший получил тяжелые ранения ног и был госпитализирован, а нападавший попытался скрыться, но был задержан, сообщили в полиции.

    Житель Липецкой области дважды ударил ножом москвича после словесного конфликта. Инцидент произошел у вестибюля станции «Солнцево», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале на платформе Мах.

    «Предварительно установлено, что на лестнице подземного пешеходного перехода, прилегающего к вестибюлю станции метро «Солнцево», между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры приезжий из Липецкой области нанес москвичу два удара ножом, после чего скрылся», – написала она.

    Представитель ведомства уточнила, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение с резаными ранами ног. Подозреваемого удалось оперативно задержать при поддержке сотрудников Росгвардии. Мужчину доставили в отдел полиции, где у него изъяли предполагаемое орудие преступления.

    Изъятый нож отправлен на криминалистическую экспертизу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вооруженном хулиганстве, суд заключил фигуранта под стражу. В столичной прокуратуре подчеркнули, что контролируют ход расследования, а сам злоумышленник уже признал вину.

    Ранее в центре Москвы юноша напал с ножом на двух подростков. До этого приезжий ранил ножом официанта и прохожего на Арбате. А в августе прошлого года злоумышленник ударил холодным оружием охранника на станции метро «ЦСКА».

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    9 июня 2026, 09:42 • Новости дня
    В Москве задержали напавшего с ножом на подростков юношу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы произошла поножовщина, в результате которой двое молодых людей получили тяжелые ранения, их госпитализировали, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Правоохранительные органы задержали молодого человека после нападения на двух юношей в районе Большого Спасоглинищевского переулка, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Госпитализированным пострадавшим 17 и 18 лет оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.

    Уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство двух лиц».

    Подозреваемый родился в 2007 году. В ближайшее время его доставят к следователям для проведения допроса. Сейчас на месте происшествия работают столичные криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня 13-летняя девочка ударила ножом сверстницу в Свердловской области. В январе участники потасовки на московском Арбате получили тяжелые ножевые ранения.

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    9 июня 2026, 06:00 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Перед этим Росавиация перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов.


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    9 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором уничтоженном на подлете к Москве дроне ВСУ

    Собянин сообщил о втором уничтоженном на подлете к Москве дроне

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале сообщил об уничтоженном силами ПВО втором дроне ВСУ, летевшем к городу.

    «Сбит ещё один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    О первом дроне Собянин сообщил в 5.50.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов. Росавиация в ночь на  вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию.


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    8 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    Силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», – написал Собянин в своем канале на платформе Max.

    По словам градоначальника, в настоящее время на местах падения обломков дронов активно работают специалисты профильных экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти столицы зафиксировали рост числа атак беспилотников.

    Один из дронов попал в здание в районе Мосфильмовской улицы.

    Жертвой атаки БПЛА в Московской области стал 77-летний мужчина.

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    9 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем доставили в московские больницы

    Пострадавших в ДТП под Ярославлем доставили в московские больницы

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажиров с тяжелыми травмами и переломами, пострадавших при ДТП с туристическим автобусом экстренно госпитализировали в столичные клиники для оказания специализированной медицинской помощи.

    «Центр медицины катастроф Москвы доставил 12 пострадавших в московские больницы для дальнейшего лечения, включая НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ имени Ерамишанцева, ММНКЦ имени Боткина. Двое из них были доставлены на вертолете под наблюдением врачей авиамедицинской бригады», – передает РИА «Новости».

    У пациентов диагностированы характерные для ДТП травмы, включая переломы и повреждения внутренних органов. В департаменте здравоохранения Москвы добавили, что торакальные хирурги борются за жизнь одной из пострадавших с тяжелым повреждением легких. Помощь всем оказывается в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Ярославской области. Названа предварительная причина ДТП с московскими туристами под Ярославлем.

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    9 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Собянин сообщил о продлении двух линий московского метро

    Собянин заявил о продлении Филевской и Сокольнической линий метро Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых участков Филевской и Сокольнической линий метро.

    По словам градоначальника, это позволит значительно сократить время в пути для сотен тысяч горожан, передает РИА «Новости».

    «Продлим сразу две линии метро – Филевскую и Сокольническую. Филевская ветка пойдет от «Кунцевской» до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. Сегодня эта территория развивается высокими темпами: формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры, строятся жилые кварталы и социальная инфраструктура», – отметил мэр.

    Новый участок Филевской линии пройдет через Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский районы. Там планируется открыть пять новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». В этих районах проживает около 320 тыс. человек, для которых время на поездки сократится до 25 минут.

    Сокольническую линию продлят в Ярославский район на 8,1 километра от станции «Бульвар Рокоссовского». На новом участке появятся станции «МГСУ» и «Ярославская». В районе проживает около 100 тыс. человек, для которых метро окажется в пешей доступности, а время в пути уменьшится примерно на 20 минут.

    Собянин добавил, что интервалы движения поездов станут более комфортными: на Сокольнической ветке они сократятся до полутора минут, а на Филевской – до трех минут. В будущем на Филевской линии планируется запустить семивагонные составы для повышения удобства пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мэр Москвы доложил президенту о решении спроектировать ветку метрополитена в сторону Сколково.

    В конце прошлого года градоначальник поделился планами строительства пяти новых станций Филевской линии. Позже власти столицы наметили возведение двух станций рельсового транспорта на Ярославском шоссе.

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    8 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили украинский БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили украинский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские военные ликвидировали два беспилотника на подлете к столице. В конце мая силы ПВО сбили два летевших на город аппарата.

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    8 июня 2026, 06:34 • Новости дня
    Гидрометцентр пообещал москвичам жару

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале рабочей недели жителей столичного региона ожидает комфортная летняя погода с прогревом воздуха почти до тридцати градусов тепла, такие данные привели в Гидрометцентре.

    В понедельник днем столбики термометров в городе покажут от 27 до 29 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до 15 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба.

    На территории Подмосковья температурный фон также останется высоким. Днем воздух прогреется от 24 до 29 градусов, а в ночные часы похолодает до 15 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву сильной жаре.

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    8 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У российской столицы поразили очередной беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин в понедельник во второй половине дня.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал градоначальник в Max.

    До этого в понедельник на подлете к Москве сбили дрон.

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    9 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Гидрометцентр: Сильная жара сохранится в Московском регионе до конца недели

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Температура воздуха в Москве и Московской области останется на отметке около 30 градусов тепла вплоть до конца недели, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «Есть предупреждение о явлении, которое называется сильная жара. Это когда в Москве температура достигает 30 градусов и может превышать их», –сказала Макарова ТАСС.

    По словам эксперта, во вторник и среду в столичном регионе ожидается переменная облачность без существенных ночных осадков. Днем возможны кратковременные дожди и грозы, а воздух в Москве прогреется до 31 градуса. Ночью столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов тепла.

    В четверг и пятницу ночные температуры составят 14-19 градусов. Днем синоптики вновь прогнозируют локальные осадки, при этом жара усилится до 32 градусов. К субботе характер погоды существенно не изменится, дневная температура останется в пределах 26-31 градуса.

    В начале недели Гидрометцентр объявлял оранжевый уровень погодной опасности в Москве.

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