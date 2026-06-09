Эксперт: «Единая Россия» собрала два млн идей перед выборами

Политолог Асафов: Экспертный диалог в «Единой России» дал результат

Tекст: Алексей Нечаев

«Форум «Есть результат» в Москве подвел черту под масштабным этапом работы «Единой России» по формированию Народной программы, – сказал политолог Александр Асафов. – На региональных и окружных площадках по всей стране собирали идеи от экспертов и отраслевых специалистов. В «ядро» отобрано более двух млн инициатив – именно с ними партия выйдет на предстоящие выборы».

Всю эту работу, по словам эксперта, скрепляет принцип: государство существует для человека. Главный смысл – не абстрактные показатели, а конкретное улучшение жизни граждан и их семей. И этот принцип, как было отмечено на форуме, партия проводила даже в непростых условиях последних лет.

«На форуме представители разных субъектов поделились реальным опытом инициатив по ключевым направлениям развития, – подчеркнул политолог. – Экспертный диалог дал результат. Среди этих предложений – создание национальной цифровой платформы «Здоровье», программа для ветеранов СВО «СВОй бизнес» и закрепление статуса «молодежная стройка», чтобы студенты могли участвовать в крупных строительных проектах по всей стране, включая Донбасс и Новороссию, с освобождением от уплаты НДФЛ. Это уже не просто инициативы, а решения, вшитые в будущее страны».

«Форум дал важный сигнал: «Единая Россия» представляет и защищает интересы всех жителей страны и готова двигаться дальше. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, важно, чтобы каждый гражданин увидел себя в новой Народной программе. И открытый диалог с обществом – это тот фундамент, который позволит партии сохранить и укрепить доверие граждан», – считает Асафов.

Ранее в Москве состоялся итоговый форум «Единой России» – «Есть результат!». Были подводены итоги сбора предложений в Народную программу партии, который стартовал в феврале.

Выступая с приветственной речью, председатель ЕР Дмитрий Медведев подчеркнул, что в условиях пандемии, санкций и давления Запада программа неоднократно расширялась, чтобы соответствовать национальным целям развития и решениям президента. Только за прошлый год фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив – всё в плотной связке с правительством.

В свою очередь, зампред правительства Александр Новак назвал «Единую Россию «политическим фундаментом стабильности». Народная программа партии, по его словам, полностью синхронизирована с задачами национального лидера, а для их достижения правительство утвердило единый план.