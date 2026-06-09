Приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро «Солнцево»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Житель Липецкой области дважды ударил ножом москвича после словесного конфликта. Инцидент произошел у вестибюля станции «Солнцево», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале на платформе Мах.

«Предварительно установлено, что на лестнице подземного пешеходного перехода, прилегающего к вестибюлю станции метро «Солнцево», между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры приезжий из Липецкой области нанес москвичу два удара ножом, после чего скрылся», – написала она.

Представитель ведомства уточнила, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение с резаными ранами ног. Подозреваемого удалось оперативно задержать при поддержке сотрудников Росгвардии. Мужчину доставили в отдел полиции, где у него изъяли предполагаемое орудие преступления.

Изъятый нож отправлен на криминалистическую экспертизу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вооруженном хулиганстве, суд заключил фигуранта под стражу. В столичной прокуратуре подчеркнули, что контролируют ход расследования, а сам злоумышленник уже признал вину.

Ранее в центре Москвы юноша напал с ножом на двух подростков. До этого приезжий ранил ножом официанта и прохожего на Арбате. А в августе прошлого года злоумышленник ударил холодным оружием охранника на станции метро «ЦСКА».