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    9 июня 2026, 17:18 • Новости дня

    Moderna получила разрешение на испытания вакцины от рака в Британии

    Власти Британии разрешили Moderna провести испытания вакцины от рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская биотехнологическая компания Moderna готовится протестировать в Британии препарат mRNA-4194, предназначенный для предотвращения развития опухолей у пациентов с генетической предрасположенностью, власти островной страны уже дали согласие на проведение тестов.

    Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения одобрило клинические испытания в стране препарата для профилактики онкологических заболеваний. Корпорация из США Moderna планирует привить первого участника исследования летом 2026 года. Речь идет об использовании инновационного средства mRNA-4194, передает ТАСС.

    Лекарство создано специально для пациентов с синдромом Линча. Это генетическое заболевание значительно повышает риск возникновения рака кишечника и ряда других опухолей.

    Представители организации подчеркнули, что медикамент разрабатывается исключительно для профилактики онкологии у людей из группы высокого риска. Успешное завершение клинических испытаний позволит применять технологию мРНК для предупреждения тяжелых недугов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное медико-биологическое агентство России получило разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины «Онкорна» для лечения колоректального рака. Позже ученые зафиксировали первые положительные иммунные изменения у привитого от меланомы пациента.

    А в середине мая первые российские онкобольные приступили к терапии персонифицированным препаратом от рака кишечника.

    8 июня 2026, 00:28 • Новости дня
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца по итогам переговоров в Лондоне, в которых участвовал Владимир Зеленский.

    В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.

    В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.

    Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.

    Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.

    В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.

    Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

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    7 июня 2026, 18:18 • Новости дня
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    @ Nono Rico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Все шесть многоцелевых атомных субмарин Соединенного Королевства простаивают в портах в ожидании технического обслуживания или из-за неготовности к выполнению боевых задач.

    В настоящее время ни один подводный крейсер не способен выполнять боевые задачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph. Журналисты выяснили, что корабли сейчас пришвартованы у причалов.

    «Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту… Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач», – отмечает издание.

    При этом перспективные субмарины класса Dreadnought пополнят ряды флота лишь через много лет. Ранее портал Navy Lookout сообщал о проблемах с надводными силами. Так, авианосец Prince of Wales отправился на ремонт в Норвегию сразу после завершения учений НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня британский авианосец Prince of Wales отправился на ремонт в Норвегию после учений НАТО.

    Власти Великобритании запланировали постройку четырех новых атомных подлодок типа Dreadnought.

    Британские СМИ назвали регулярные технические неполадки кораблей унижением для Королевского военно-морского флота.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    7 июня 2026, 01:46 • Новости дня
    Главком ВМС Британии Дженкинс рассказал о поиске российских подлодок
    Главком ВМС Британии Дженкинс рассказал о поиске российских подлодок
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Значительная часть боевых дежурств британского флота в 2025 году была связана с поиском предполагаемой активности российских подлодок у берегов королевства, пишет Sunday Times со ссылкой на первого морского лорда (главкома ВМС) Великобритании генерала Гвина Дженкинса.

    Более трети времени боевых дежурств британских ВМС в 2025 году ушло на отслеживание предполагаемой активности российских подлодок у берегов Британии, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Дженкинс сказал, что британские корабли использовались «десятки раз». По его словам, такие действия России якобы представляют прямой вызов для безопасности и процветания Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы для сдерживания «российских угроз» на северных рубежах.

    Дженкинс заявлял о риске диверсий российских субмарин против подводных кабелей и трубопроводов, имеющих стратегическое значение для Британии.

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    6 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Мелони дистанцировалась от европейских инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Италии Джорджа Мелони дистанцировалась от инициатив Германии, Франции и Великобритании по Украине, отказавшись от поездки на саммит ЕС – Западные Балканы в Черногории, пишет Repubblica.

    Скептическое отношение Джорджи Мелони к инициативам по Украине лидеров Германии, Франции и Британии стало причиной напряженности с ключевыми столицами Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский планируют встретиться в Лондоне 7 июня для обсуждения потенциальных переговоров с Россией.

    Отсутствие Мелони на саммите ЕС – Западные Балканы в черногорском Тивате источники связали именно с этой напряженностью. Официально в окружении премьера ее неприезд объяснили проблемами с графиком из-за участия в празднике национального дня корпуса карабинеров. Итальянские власти, по сведениям Repubblica, убеждены, что без участия США достичь каких-либо договоренностей по Украине невозможно.

    Рим также сохраняет дистанцию по вопросу возможной отправки войск на Украину в составе «западной коалиции» и не считает приоритетом ускоренное вступление Киева в ЕС. «Позиция правительства заключается в том , что коалиция (желающих) с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трех лет», – заявил источник газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелони ранее отказалась отправлять итальянских военных на Украину по предложению Франции и Британии.

    Ведущие государства Европы совместно с киевским режимом приступили к созданию стратегии дипломатического урегулирования конфликта для предотвращения очередной военной зимы, сообщили источники Bloomberg.

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    7 июня 2026, 22:50 • Новости дня
    Кот Ларри сбежал из резиденции Стармера перед прибытием Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Главный мышелов Великобритании кот Ларри сбежал из резиденции премьера Великобритании Кира Стармера на Даунинг-стрит перед прибытием Владимира Зеленского, сообщают информационные агентства.

    На Даунинг-стрит начались переговоры, на которые прибыли президент Франции Эммануэль Макрон с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает РИА «Новости».

    Примерно через 20 минут после начала встречи кот вышел из двери резиденции премьера и направился на соседнюю территорию, где расположен британский МИД.

    Позже, уже после прибытия Зеленского, Ларри вернулся, некоторое время сидел у входа, затем его впустили в здание. Однако спустя около десяти минут кот снова покинул резиденцию, прогулялся по огороженной для прессы зоне и затем ушел в неизвестном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявил о планах встречи лидеров Франции, Германии и Британии с Зеленским в Лондоне для обсуждения более значимой роли Европы в будущих переговорах с Россией.

    В декабре 2025 года кот-мышелов Ларри уже сбежал от двери резиденции Стармера в момент прибытия Зеленского.

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    7 июня 2026, 04:03 • Новости дня
    Посольство в ЦАР усилило меры санитарной безопасности из-за Эболы

    Tекст: Антон Антонов

    Дополнительные санитарные меры введены в посольстве России в Центральноафриканской Республике на фоне вспышки лихорадки Эбола в соседних государствах, сообщил посол Александр Бикантов.

    «В Посольстве России введены и строго соблюдаются дополнительные меры санитарной безопасности по типу действующих в эпоху COVID-19», – заявил дипломат.

    По словам Бикантова, в коллективе представительства проведены разъяснительные мероприятия с участием медицинских специалистов. Он уточнил, что поддерживаются рабочие контакты с Минздравом ЦАР и центральными стационарными медицинскими учреждениями, включая госпиталь Миссии ООН в Банги, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым эпицентром распространения вируса Эбола в Африке стала конголезская провинция Итури с 13 лабораторно подтвержденными случаями заражения и четырьмя смертями.

    В столице Уганды Кампале два сотрудника частной клиники заразились лихорадкой Эбола после контакта с пациентами

    Роспотребнадзор призвал российских туристов строго соблюдать меры личной гигиены при посещении эпидемиологически неблагополучных африканских государств на фоне распространения лихорадки Эбола.

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    8 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Доктор Мясников призвал отказаться от ненужных анализов на витамин D

    Tекст: Вера Басилая

    Проходить лабораторное исследование для определения нехватки полезных веществ следует исключительно при наличии мышечных болей или проблем с костями, в остальных случаях сдавать анализ крови на витамин D не имеет смысла, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

    Телеведущий и медик Александр Мясников рекомендовал не сдавать анализ крови на витамин D без медицинских показаний, передают СМИ.

    «Проходить такое исследование не следует без необходимости», – подчеркнул специалист.

    Доктор пояснил, что диагностика оправдана при специфических симптомах возможного дефицита. К ним относятся боль в мышцах и различные заболевания костной ткани. При этом излишний контроль уровня данного вещества не имеет практического смысла.

    Медик добавил, что добавки с витамином D разрешено принимать всем людям. Однако для детей, беременных женщин и пенсионеров этот препарат является строго обязательным.

    Эндокринолог Наталия Тананакина напомнила об изменениях метаболизма после 40 лет. Потеря костной ткани и снижение мышечной массы требуют корректировки рациона во избежание дефицита важных элементов.

    Российские ученые снизили риск отторжения зубных имплантов с помощью контроля уровня витамина D.

    Эндокринолог Наталья Севастьянова назвала нехватку витамина D причиной ухудшения памяти у пожилых людей.

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    9 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Стармер отреагировал на попытку обезглавливания мужчины в Белфасте

    Стармер шокирован попыткой обезглавливания мужчины в Белфасте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение сомалийского мигранта на мужчину в Белфасте, иностранец пытался обезглавить прохожего, отметили местные СМИ.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным инцидент с нападением мигранта из Сомали на мужчину в Белфасте, передает РИА «Новости». Нападавший пытался обезглавить жертву.

    «Кошмарное нападение, произошедшее прошлой ночью в Белфасте, вызывает отвращение. Я не потерплю подобные акты насилия на наших улицах», – заявил Стармер.

    Полиция Северной Ирландии задержала подозреваемого в покушении на убийство в понедельник. Мужчина старше 40 лет получил тяжелые раны лица и шеи, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

    В интернете появилось видео инцидента. На кадрах видно, как нападавший нанес несколько ударов по голове жертвы, а затем попытался обезглавить ее. Преступника остановили вмешавшиеся прохожие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле британский премьер-министр столкнулся с резкой критикой после нападения уроженца Сомали с ножом на двух мужчин в Лондоне.

    Позже толпы недовольных граждан вышли на улицы британской столицы для протеста против миграционной политики правительства. Незадолго до этого заминированная машина взорвалась возле полицейского участка на западе Белфаста.

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    8 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    Глава МИД Британии осудила «культуру отмены» во внешней политике

    Глава МИД Британии Купер выступила против «культуры отмены» во внешней политике

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер судила «культуру отмены» во внешней политике, выступила за развитие дипломатических контактов с зарубежными партнерами.

    Министр иностранных дел Британии Иветт Купер выступила за развитие дипломатических контактов с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости». В беседе с журналистами издания The Sun она заявила: «Другие партии придерживаются такого подхода, который можно назвать культурой отмены во внешней политике. Они считают, что не следует разговаривать с другими странами, я думаю, что это неправильно и не отвечает интересам Британии».

    По мнению главы ведомства, консерваторы и правые политические силы из Reform UK необоснованно саботируют диалог с Китаем. Купер также подчеркнула, что партия зеленых осуждает дипломатическое сближение с Индией. Кроме того, либерал-демократы ранее выступали резко против визита короля Карла III в США.

    Ранее глава британского Минфина Рейчел Ривс назвала глупостью отказ от экономического сотрудничества с Китаем.

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    8 июня 2026, 04:53 • Новости дня
    Зеленский прилетел в Британию через Кишинев вместо польского Жешува

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне обострения отношений между Польшей и Украиной Владимир Зеленский отправился в Британию через Молдавию, что стало отходом от его прежней практики вылетов через польский Жешув, сообщают украинские СМИ.

    По данным издания, для перелета в Соединенное Королевство был использован аэропорт Кишинева. Ранее глава киевского режима регулярно пользовался для зарубежных визитов польским аэропортом Жешува, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ отмечают, что причины таких изменений пока неизвестны. При этом подчеркивается, что «это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши вызвал украинского посла из-за решения Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование «имени героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в России).

    Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил о нежелании видеть Зеленского в стране из-за этого решения.

    Советник польского президента Якуб Банашек сообщил о подготовке закона о запрете пропаганды украинского национализма в Польше.

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    8 июня 2026, 08:37 • Новости дня
    Заболеваемость опасными инфекциями выросла в России в 2025 году

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2025 году в стране зафиксировали рост случаев гемофильной инфекции, краснухи, кори, гриппа и ряда других опасных заболеваний.

    Рост заболеваемости рядом инфекций по итогам 2025 года зафиксирован в России, передает ТАСС, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

    Ведомство сообщает, что общий уровень инфекционных и паразитарных болезней по стране в целом снизился по сравнению с 2024 годом.

    «Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается в отношении гемофильной инфекции - в 19,3 раза, краснухи - в 5,6 раза, кори - в 2,1 раза, генерализованных форм менингококковой инфекции – в 2,5 раза, листериоза – в 3,3 раза, гриппа – в 6 раз, внебольничной пневмонии – в 1,5 раза, в том числе вызванной пневмококками – в 2 раза, лихорадки Ку – в 1,9 раза, норовирусной инфекции – в 1,8 раза, энтеровирусных (неполио) инфекций – в 2,4 раза», – говорится в сообщении.

    Всего за 2025 год в России зарегистрировано 35 млн 747 тыс. 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 9,3% меньше, чем в 2024 году, когда было отмечено 36 млн 130 тыс. 90 таких случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор сообщил о значительном росте заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в 2024 году на фоне снижения коллективного иммунитета.

    В мае 2026 года из-за случая кори на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ студентов перевели на дистанционное обучение.

    В феврале 2026 года Роспотребнадзор зафиксировал одновременный рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом на фоне снижения распространения гриппа.

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    9 июня 2026, 00:51 • Новости дня
    Британия задумала оставить доступ к эротическому контенту только по документам

    Tекст: Катерина Туманова

    В Британии обсуждают введение обязательной проверки на возраст перед предоставлением доступа к эротическому контенту на всех персональных гаджетах, заявил премьер страны Кир Стармер.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил на Лондонской неделе технологий о том, что Великобритания может стать первой страной в мире, которая лишит детей возможности делать, распространять или просматривать изображения обнажённого тела через гаджеты.

    «И я ожидаю, что технологические компании добьются этого. Это не невыполнимая задача – это одни из самых инновационных компаний в мире. Но если они решат этого не делать, то мы будем действовать и изменим закон», – приводит его слова сайт британского правительства.

    По словам Стармера, изменения коснутся устройств, продаваемых в Британии, включая как существующие, так и новые смартфоны и планшеты. Законодательство может затронуть поставщиков операционных систем и розничных продавцов. Но оно не повлияет на использование устройств, принадлежащих и используемых совершеннолетними лицами, подтвердившими свой возраст.

    «Правительство… хочет, чтобы Apple и Google по умолчанию блокировали отображение обнаженного тела на всем устройстве, чтобы их можно было отключить только с помощью системы подтверждения возраста», – заявил премьер Британии.

    Правительство Британии отводит на модернизацию гаджетов три месяца.

    Отраслевая группа techUK заявила, что технология блокировки изображений обнаженного тела на разных устройствах уже существует, а в интервью The Stack отметила, что трехмесячный срок для ее внедрения, который отводит правительство, «несправедлив».

    В Apple давно существует функция «Безопасность связи», которая с помощью машинного обучения обнаруживает изображения, содержащие обнаженное тело. В марте 2026 года Apple ввела проверку возраста для всех пользователей iPhone и iPad в Британии, требуя предъявления удостоверения личности или кредитной карты, подтверждающей, что им больше 18 лет.

    В приложении Google Messages есть дополнительная функция предупреждений о контенте, содержащем нецензурные выражения, которая позволяет «обнаруживать и размывать изображения с обнаженной натурой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала разбирательство против Snapchat из-за угроз детям. «Единая Россия» защитит детей и подростков от вовлечения в азартные игры. В Евросоюзе решили ввести жесткую проверку возраста в интернете.

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    9 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Британская партия отвергла критику Зеленского из-за снятых флагов

    Партия Reform UK ответила Зеленскому на критику снятия украинских флагов

    Tекст: Мария Иванова

    Британская правая партия Reform UK отказалась менять решение о снятии украинских флагов с подконтрольных ей муниципальных зданий после критики со стороны Владимира Зеленского.

    Представители политической силы отклонили претензии украинского президента, передает РИА «Новости».

    Накануне Владимир Зеленский в интервью Guardian назвал снятие символики ошибкой, способной навредить дружбе двух стран.

    «Наша политика проста – над зданиями советов будет развеваться только наш национальный флаг», – заявили в пресс-службе партии каналу Sky News.

    Решение оставить на муниципалитетах исключительно британские флаги было принято в 2025 году после успеха партии на местных выборах. В мае 2026 года, одержав новые победы, Reform UK продолжила следовать своим обещаниям и сняла украинский флаг со здания совета в графстве Эссекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году партия Reform UK запретила вывешивать украинские флаги на зданиях подконтрольных советов. Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс осудил подобную инициативу.

    Вскоре лидер этой политической силы Найджел Фарадж опередил премьер-министра Кира Стармера по уровню одобрения среди избирателей.

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    8 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    Скворцова анонсировала выход на рынок первой российской вакцины от менингокока

    Tекст: Ольга Иванова

    Уникальный отечественный препарат для защиты от тяжелых септических форм инфекции получит регистрацию и станет доступен пациентам в этом году, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

    Инновационная разработка выйдет на рынок в 2026 году, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюнгированные вакцины… Одна из них – уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Она называется «Менговакс B», так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции», – сказала Вероника Скворцова.

    Она добавила, что агентство разрабатывает обширную линейку препаратов. Сразу после регистрации новых вакцин ожидается выход следующих отечественных лекарственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Минздрав объявил о завершающей стадии создания отечественной менингококковой вакцины.

    В январе эксперты анонсировали включение данной прививки в национальный календарь к 2027 году.

    В прошлом году специалисты ФМБА завершили клинические исследования этого нового препарата с уникальным составом.

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    9 июня 2026, 08:49 • Новости дня
    Глава ФМБА заявила о скором появлении вакцин от рака мозга

    Глава ФМБА Скворцова заявила о скором появлении вакцин от рака мозга

    Tекст: Ольга Иванова

    До конца текущего года в стране планируют официально разрешить применение двух новейших препаратов для лечения агрессивной опухоли головного мозга.

    Российские специалисты рассчитывают зарегистрировать инновационные лекарства от смертельного заболевания, передает РИА «Новости».

    Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила: «В 2026 году, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы».

    По словам главы ведомства, первым препаратом станет пептидная вакцина под названием «Глиопепт». Несколько позже ожидается официальное одобрение мРНК-вакцины «Глиорна».

    Глиобластома считается одним из самых опасных видов онкологических заболеваний головного мозга. Она развивается вследствие неконтролируемого деления глий – вспомогательных клеток, которые окружают нейроны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала завершение создания персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы в 2026 году.

    Первые онкобольные уже получили индивидуальный препарат от колоректального рака.

    Минздрав внес новые методы противоопухолевой терапии в программу государственных гарантий на 2026 год.

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