При детонации под Белгородом повреждено более 230 жилых домов

При детонации под Белгородом повреждены более 230 жилых домов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате взрыва в селе Беловское Белгородской области повреждения получили более 230 квартир и частных домов, сообщает региональный оперативный штаб. Инцидент произошел к востоку от областного центра.

Накануне средства массовой информации распространили сведения о сильном взрыве в окрестностях Белгорода. Позже власти подтвердили факт детонации, в результате которой пострадали пять женщин. Ударная волна выбила окна и повредила крыши в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах.

Сегодня оперштаб опубликовал уточненные данные о последствиях инцидента. После медицинского обследования диагноз «акубаротравма» подтвердился только у одной из пострадавших.

Специалисты подсчитали общий ущерб инфраструктуре населенного пункта. Разрушения зафиксированы на шести социальных и 12 коммерческих объектах, повреждены административное здание, складские и технические помещения. Точные причины мощной детонации официальные структуры пока не называют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне оперативный штаб сообщил о ранении пяти женщин при ударе по селу Беловское. Ранее украинский беспилотник атаковал служебный автобус в Грайворонском округе. До этого в Белгороде произошел сильный взрыв с пятью пострадавшими.