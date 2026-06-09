Археологи нашли в Словакии 77 скелетов без черепов эпохи неолита

Popular Science: в Словакии нашли массовое захоронение обезглавленных людей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во время археологических работ на территории древнего поселения Врабле в Словакии исследователи обнаружили массовое захоронение. В нем находились останки не менее 78 человек, при этом 77 из них оказались без черепов, пишет журнал Popular Science.

Специалисты из Кильского университета и Словацкой академии наук пришли к выводу, что головы не были отрублены в бою. Ученые зафиксировали следы аккуратного отделения черепов, что указывает на проведение загадочного обряда.

«Образцы явно свидетельствуют о преднамеренном обращении с телами. Первые анализы показывают прежде всего, что здесь не проводилось насильственное «обезглавливание», а скорее умелое удаление черепов», – сообщила соавтор исследования Катарина Фукс.

Единственным нетронутым скелетом в могиле оказались останки ребенка. Исследователи установили, что манипуляции с телами происходили сразу после смерти, еще до погребения. Поселение Врабле, где сделали открытие, относится к культуре линейно-ленточной керамики, существовавшей с 5500 по 4500 год до нашей эры.

Археолог Мартин Фурхольт отметил, что подобные практики имели совершенно иной смысл для древних людей, чем в современном обществе, что усложняет их интерпретацию. Сейчас ученые продолжают изучать кости, чтобы определить возраст, пол, происхождение и родственные связи погибших с помощью ДНК-анализа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии специалисты обнаружили погребальный комплекс времен Аварского каганата с останками воина. Ранее ученые нашли останки жившего шесть тысяч лет назад человека.

А в прошлом году строители раскопали массовое захоронение XVII века в центре Красноярска.