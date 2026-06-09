Муж и жена из Херсонской области получили 25 лет за госизмену

Суд приговорил супругов из Херсонской области к 25 годам за сотрудничество с ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Херсонской области муж и жена получили длительные сроки лишения свободы за помощь украинским спецслужбам, сообщает пресс-служба областного суда. «Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей – 52-летнего мужчины и 47-летней женщины, являющихся супругами», – говорится в сообщении инстанции.

По данным следствия, весной 2024 года мужчина, выступая против проведения специальной военной операции, связался с представителями украинской разведки. Он выразил готовность содействовать деятельности, направленной против безопасности России.

В дальнейшем, с марта по ноябрь 2024 года, осужденный получал от иностранных кураторов взрывчатые вещества и устройства. Супруга помогала ему прятать опасные предметы в тайниках и дома.

Суд назначил мужчине 16 лет колонии строгого режима, а его жене – девять лет колонии общего режима. Кроме того, пара обязана выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей, а их автомобиль Mercedes-Benz был конфискован в доход государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд приговорил жителя Херсонской области к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.

Ранее другой местный житель получил аналогичный срок за передачу данных о военных объектах. А весной прошлого года суд осудил жительницу региона на девять лет за информирование ВСУ о дислокации российских войск.