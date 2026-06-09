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    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике
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    9 июня 2026, 16:18 • Новости дня

    Euroclear оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей по иску Сбербанка

    Euroclear оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей по иску Сбербанка
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Московского округа назначил на август заседание по кассационной жалобе бельгийского депозитария Euroclear Bank, оспаривающего многомиллиардное взыскание в пользу Сбербанка.

    Слушания по делу пройдут 5 августа, передает РИА «Новости». В марте суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с Euroclear Bank более 310,2 млн долларов, свыше 5,1 млн фунтов стерлингов и 4,6 млн евро. Общая сумма требований на момент принятия решения составляла около 26,8 млрд рублей.

    Кредитная организация требовала возместить убытки, возникшие из-за невыплаты дохода по заблокированным ценным бумагам. Речь идет об активах Минфина России, Газпрома, РЖД, «Норильского никеля», «Полюса», «Евраза» и ряда других эмитентов. Компании перечислили средства, однако бельгийский депозитарий заморозил их из-за санкций.

    Помимо прямого ущерба, истец настаивал на компенсации упущенной выгоды. Ее размер был рассчитан на основе потенциального дохода, который банк мог бы получить при своевременном инвестировании причитающихся средств.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Центробанка.

    В ответ европейская компания заявила о сохранении блокировки активов российского регулятора.

    Накануне Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение по этому масштабному иску.

    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    8 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК на фоне временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

    «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Для координации работы отрасли и обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы в министерстве создан отраслевой штаб. В его состав вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

    В Минэнерго отметили, что штаб действует на постоянной основе. Его основной задачей является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил риск дефицита горючего на внутреннем рынке страны.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

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    8 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о попытках сорвать проведение Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, 3 и 6 июня город подвергся масштабным атакам беспилотных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе форума. Третьего и шестого июня они подвергли Петербург масштабным атакам беспилотных средств военного назначения. Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь. Техногенные последствия нацистских атак ликвидированы», – заявил глава региона в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

    Беглов также поблагодарил представителей силовых структур за высокий уровень готовности. Он особо отметил эффективное межведомственное взаимодействие при отражении угрозы.

    Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. В результате происшествия пострадали три человека. Губернатор Беглов назвал этот налет признаком слабости противника.

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    9 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры и Роскомнадзор выступили за снятие ограничений с игровой платформы Roblox после того, как компания предоставила российской стороне гарантии соблюдения требований законодательства РФ

    Как говорится в сообщении на сайте Минцифры, в начале июня завершились переговоры между российскими властями и компанией Roblox. По итогам консультаций корпорация согласилась принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и подростков.

    В Минцифры отметили, что игровая платформа признала недостаточную эффективность действовавших ранее механизмов модерации. «Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», – говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, ранее это создавало условия для распространения на платформе материалов, связанных с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков, а также контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

    В результате достигнутых договоренностей российская сторона получила гарантии внедрения дополнительных инструментов защиты пользователей. В частности, уже в июне Roblox намерена запустить новую систему возрастных ограничений, предусматривающую разделение контента по категориям Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила готовность усилить борьбу с распространением материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также с нежелательным поведением пользователей на платформе.

    На фоне достигнутых соглашений российские ведомства инициировали процедуру пересмотра действующих ограничений. «В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – сообщили в министерстве.

    В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox из-за распространения противоправного контента.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение огромного количества обращений от детей по поводу недоступности игры.

    В середине того же месяца ведомство выразило готовность возобновить взаимодействие с разработчиком при условии соблюдения российских законов.

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    9 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские власти планируют расширить ограничительные меры против России, добавив в очередной санкционный список десятки крупных финансовых организаций и частных лиц, пишет Reuters.

    «ЕС предложит включить в 21-й пакет санкций против России 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале обсуждения новых ограничений странами объединения.

    Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этого документа до 1 июля.

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    9 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК предложила запретить импорт российской трески

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выступила с инициативой ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции из России, включая треску.

    Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    «Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», – заявила глава Еврокомиссии, представляя проект 21-го пакета санкций против России.

    Кроме того, новые ограничения затронут экспорт товаров и технологий, необходимых российской оборонной промышленности. Планируется расширить перечень металлов и сплавов, поставки которых будут ограничены. Торговые меры в отношении Белоруссии также синхронизируют с новыми антироссийскими санкциями.

    В конце мая фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    В рамках новых мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции 31 российским банком.

    Европейские дипломаты обсудят дополнительный «мини-пакет» персональных ограничений на встрече 15 июня.

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    8 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Небензя предложил Зеленскому отказаться от хамства

    Небензя назвал письмо Зеленского «неуклюжей провокацией»

    Небензя предложил Зеленскому отказаться от хамства
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского скорее завуалированная попытка сорвать переговорный процесс и повторение старых пропагандистских угроз, отметил в заявлении на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    Россия считает открытое письмо Владимира Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв любых переговоров по урегулированию конфликта. Под видом призыва к диалогу Киев пытается получить медийный эффект, повторяя старые угрозы.

    «Прежде чем писать подобные «открытые» письма ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с Президентом России. Ну а уж если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии», – заявил Небензя.

    В Москве подчеркнули, что подобные недобросовестные маневры лишь подтверждают недоговороспособность украинских властей, тогда как российская сторона стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию.

    «До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится. Пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, поставленных целей мы будем достигать не политико-дипломатическими, а военными средствами», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом. Песков обвинил Киев в намеренном торможении процесса урегулирования на Украине, а также уличил лидеров европейских стран в политической непоследовательности.

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    9 июня 2026, 06:27 • Новости дня
    На Сахалине запустили производство дронов для нужд СВО

    На Сахалине объявили о планах производить 5 тыс. БПЛА в месяц для СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Островной регион намерен масштабировать производство летательных аппаратов для нужд СВО, доведя объемы выпуска до 5 тыс. единиц техники каждый месяц, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

    Масштабный проект реализуется на базе нового завода, открытого в 2026 году, оно выполняет гособоронзаказ, серийно собирая беспилотники марки Veles.

    «За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», – говорится в релизе.

    Дополнительно отмечается, что на производстве уже трудятся 17 ветеранов спецоперации, планируется создать еще 50 рабочих мест.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что на линию соприкосновения уже отправлено более 7200 единиц различной техники. Кроме того, участники волонтерского движения доставили военнослужащим свыше 1 тыс. тонн гуманитарных грузов.

    Вице-премьер Трутнев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем защиты от вражеских дронов. Он считает, что универсального решения этой проблемы пока нет. Отечественным специалистам предстоит искать ответы в динамике, защищая объекты экономики и мирных жителей от новых угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины. Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО. «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику.

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    9 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия выступила против искажения статуса ЗАЭС в докладе МАГАТЭ

    Россия отвергла новый доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва не согласилась с формулировками готовящегося годового доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отрицающими российскую юрисдикцию над атомными объектами в новых регионах, сообщил заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Повторно отмечаем, что Запорожская АЭС, ядерные установки в Севастополе, а также места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией», – передает РИА «Новости» слова дипломата во время выступления на сессии совета управляющих.

    Ульянов добавил, что агентству необходимо сохранить оговорку об отсутствии у него позиции по вопросам правового статуса стран.

    Запорожская АЭС перешла под юрисдикцию России в октябре 2022 года, а с апреля 2024 года все шесть блоков станции находятся в безопасном режиме холодного останова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ 5 июня сообщило о введении режима прекращения огня у ЗАЭС. Ульянов объяснил слабую реакцию МАГАТЭ на атаки Запорожской АЭС. Глава Росатома Лихачев заявил о реальной угрозе ударов ВСУ по ЗАЭС для всей Европы.


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    8 июня 2026, 23:03 • Новости дня
    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Tекст: Катерина Туманова

    О переговорах главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Владимир Зеленский  в понедельник провел телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по данным информированного источника», – написал Равид в соцсети Х.

    Через некоторое время он сделал репост записи Зеленского о том, что в аэропорту Кишинева он провел «очень позитивный разговор», за что выразил благодарность американским коллегам, готовым активно работать в ближайшие недели, чтобы «возобновить дипломатию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заметили отказ Зеленского летать над Польшей после скандала с УПА. Дмитриев 4 июня сообщал о переговорах с Уиткоффом и Кушнером. В конце мая Песков сообщал о готовности принять американских переговорщиков.


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    8 июня 2026, 19:52 • Новости дня
    «Соллерс» начал серийное производство компонентов систем безопасности автомобилей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа «Соллерс» приступила к серийному выпуску деталей для автомобильных систем безопасности на предприятии в Ульяновске.

    На заводе организован полный производственный цикл, включающий пенозаливочные линии для рулей, раскрой и сборку подушек безопасности, а также изготовление электронных блоков управления, передает Telegram-канал Минпромторга.

    Помимо производственных линий, на предприятии создана испытательная лаборатория для проведения валидационных и серийных тестов выпускаемых изделий. Общий объем вложений в проект составил 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа.

    «Для российского автопрома критически важно иметь собственное производство компонентов систем пассивной безопасности, и СОЛЛЕРС с новым производством закроет значительную потребность в этом сегменте. Важно, что уже обеспечено максимальное вовлечение местных поставщиков субкомпонентов и материалов – это серьезный вклад в укрепление технологической независимости отрасли», – заявил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

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    8 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    При ДТП в подмосковной Шатуре погиб подросток и двое госпитализированы

    При ДТП в подмосковной Шатуре погибла несовершеннолетняя

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в муниципальном округе Шатура, в котором погибла несовершеннолетняя, еще двое подростков госпитализированы, сообщили в ведомстве.

    По данным ГУ МВД России по Московской области, в понедельник, примерно в 20.00, на 5 км  автодороги «Кривандино-Рошаль»-Мишеронский произошло ДТП с участием несовершеннолетних.

    «По предварительной информации, 17-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки «Чанган», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево», – сказано в сообщении ведомства.

      В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка, еще двое несовершеннолетних, 15 и 13 лет, с телесными повреждениями госпитализированы, добавили в Госавтоинспекции.

      Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельств произошедшего для принятия процессуального решения.

      Как писала газета ВЗГЛЯД, экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Ярославской области. При столкновении четырех грузовиков в Рязанской области погибли два человека. Авария с большегрузами произошла на 37-й километре МКАД.

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    9 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    При детонации под Белгородом повреждено более 230 жилых домов

    При детонации под Белгородом повреждены более 230 жилых домов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мощная детонация в селе Беловское Белгородской области привела к значительным разрушениям, пострадали сотни жилых зданий, коммерческие и социальные объекты, сообщили власти региона.

    В результате взрыва в селе Беловское Белгородской области повреждения получили более 230 квартир и частных домов, сообщает региональный оперативный штаб. Инцидент произошел к востоку от областного центра.

    Накануне средства массовой информации распространили сведения о сильном взрыве в окрестностях Белгорода. Позже власти подтвердили факт детонации, в результате которой пострадали пять женщин. Ударная волна выбила окна и повредила крыши в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах.

    Сегодня оперштаб опубликовал уточненные данные о последствиях инцидента. После медицинского обследования диагноз «акубаротравма» подтвердился только у одной из пострадавших.

    Специалисты подсчитали общий ущерб инфраструктуре населенного пункта. Разрушения зафиксированы на шести социальных и 12 коммерческих объектах, повреждены административное здание, складские и технические помещения. Точные причины мощной детонации официальные структуры пока не называют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне оперативный штаб сообщил о ранении пяти женщин при ударе по селу Беловское. Ранее украинский беспилотник атаковал служебный автобус в Грайворонском округе. До этого в Белгороде произошел сильный взрыв с пятью пострадавшими.

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    8 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Посольство России: Лидеры Европы боятся мира сильнее конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Представители европейских стран опасаются мирного урегулирования с Россией больше, чем продолжения противостояния, заявили в посольстве России в Гааге.

    Как следует из сообщения посольства России, представители европейских стран опасаются мирного урегулирования с Россией больше, чем продолжения противостояния, передает РИА «Новости». Дипломаты подчеркнули, что наращивание военного потенциала Европы выявляет стремление руководства затянуть текущий кризис.

    Лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне с Владимиром Зеленским.

    По итогам переговоров евротройка опубликовала совместное заявление с условиями прекращения боевых действий.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и реальным вооружением Киева.

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