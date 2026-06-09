Госдума приняла новый пакет мер против телефонных мошенников

Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции

Эксперт Анпилогов: Германия и Франция не смогли «перепрыгнуть» технологическую пропасть

Tекст: Олег Исайченко

«Отказ Германии и Франции от проекта совместного истребителя свидетельствует о кризисе не только европейского авиапрома, но и в целом системы пилотируемой авиации», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он отметил, что истребитель шестого поколения – это «виртуальная концепция», которая предполагала тесное взаимодействие между самолетом и дронами, выполняющими вспомогательные функции: в частности, разведывательные и ударные.

Собеседник напомнил, что такой принцип обкатывают в зоне СВО российские Воздушно-космические силы (ВКС). Речь идет о сцепке новейшего истребителя пятого поколения Су-57 и БПЛА «Охотник», который берет на себя функции передового ударно-разведывательного контура. По словам Анпилогова, концепция истребителей шестого поколения находится под большим давлением успехов в низком и среднем небе.

«Конфликты на Украине и Ближнем Востоке показали уязвимость платформ, которые должны дополнять истребители шестого поколения, против более дешевых ударных дронов. Так, мы видим, что американские разведывательный БПЛА Triton и разведывательно-ударный беспилотник Reaper становятся «жертвами» простых летательных аппаратов, а также классических систем ПВО», – пояснил аналитик. Он не исключает, что концепция будет пересматриваться.

«Как бы то ни было, разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Ими сейчас занимаются всего лишь две страны в мире – это Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего», – указал спикер. Он напомнил, что самая передовая разработка Европы – это истребитель поколения 4+. «То есть у европейцев даже нет такого базиса, как истребитель пятого поколения, который является первым кубиком в концепте боевого самолета следующего поколения», – подчеркнул Анпилогов.

Проект FCAS был попыткой Германии и Франции «перепрыгнуть» технологическую пропасть, которая разделяет их авиапром с российским, американским и даже китайским. По мнению специалиста, то, что компании-разработчики Airbus и Dassault Aviation так и не смогли прийти к соглашению по вопросам разделения труда и патентного права на разработки – лишь формальная причина отказа Берлина и Парижа от совместного истребителя.

«В ситуации догоняющего власти стран начинают думать в частности о том, не утекут ли их оставшиеся секреты куда-нибудь. При этом конечный результат проекта не гарантирован. Кроме того, не приходится сомневаться в том, что американцы в перспективе требовали бы от союзников закупать американское оборудование или блокировали потенциальные сделки о покупке европейских истребителей», – рассуждает спикер. – Мне кажется, все эти риски в гораздо большей степени сыграли свою роль при принятии решения о судьбе FCAS, чем официально озвученные причины».

Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от совместного проекта по созданию перспективного европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). По информации Reuters, решение было принято на фоне отсутствия соглашения между компаниями Airbus и Dassault Aviation по вопросам разделения труда в проекте и патентного права на разработки.

В свете отказа от FCAS Dassault намерена продолжить свои разработки французского истребителя Rafale. Для Airbus же открываются возможности для сотрудничества с другими авиапроизводителями или присоединения к совместному проекту Италии, Британии и Японии по созданию истребителя шестого поколения в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP).

Вместе с тем, по словам одного из источников агентства, лидеры Франции и Германии договорились не прекращать работу над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud. Она подразумевает проведение интеграции в единую сеть пилотируемых самолетов и беспилотников.

Напомним, создать совместный для Франции и Германии истребитель шестого поколения планировалось к 2040 году. Его стоимость оценивалась в 100 млрд евро. Предполагалось, что самолет станет заменой для истребителей французского производства Rafale и Eurofighter, используемых ФРГ и Испанией. С лета 2025 года неоднократно сообщалось о разногласиях между Берлином и Парижем.

В качестве ключевой проблемы канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последнее время называл то, что сторонам требуются совершенно разные боевые машины. Франции в следующем поколении необходим истребитель, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах, в чем Бундесвер в данный момент не нуждается. В итоге германская сторона предложила компромисс – реализовать FCAS в виде двух разных типов самолетов. Однако Пятая республика ответила на это отказом.

Кроме того, французская Dassault настаивала на том, чтобы быть ведущим партнером в разработке самолета в целях защиты своей интеллектуальной собственности, в то время как Airbus настаивала на более равноправном партнерстве, предполагающем значительную передачу технологий. Газета ВЗГЛЯД писала, что истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией.