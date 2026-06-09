ЕК анонсировала запрет помогающих России зарубежных криптовалютных платформ

Европейский союз подготовил новые ограничения против цифровых активов, передает РИА «Новости».
По мнению представителей Брюсселя, некоторые зарубежные сервисы якобы способствуют обходу действующих европейских рестрикций.
«Впервые мы введем возможность полного запрета криптоактивных сервисов третьих стран. Это станет серьезным сдерживающим фактором для государств, на территории которых работают платформы, помогающие России обходить наши санкции», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку двадцать первого пакета антироссийских санкций.
Месяцем ранее Евросоюз ввел полный секторальный запрет на деятельность российских криптовалютных платформ.
В феврале Европейская комиссия предложила полностью пресечь криптовалютные транзакции с Россией для борьбы с обходом ограничений.