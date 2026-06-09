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    ЕК предложила запретить импорт российской трески
    9 июня 2026, 14:57 • Новости дня

    ЕК анонсировала запрет помогающих России зарубежных криптовалютных платформ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках 21-го пакета санкций Брюссель намерен полностью ограничить работу криптовалютных площадок из третьих стран за предполагаемые связи с Москвой, следует из предложений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Европейский союз подготовил новые ограничения против цифровых активов, передает РИА «Новости».

    По мнению представителей Брюсселя, некоторые зарубежные сервисы якобы способствуют обходу действующих европейских рестрикций.

    «Впервые мы введем возможность полного запрета криптоактивных сервисов третьих стран. Это станет серьезным сдерживающим фактором для государств, на территории которых работают платформы, помогающие России обходить наши санкции», – подчеркнула фон дер Ляйен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку двадцать первого пакета антироссийских санкций.

    Месяцем ранее Евросоюз ввел полный секторальный запрет на деятельность российских криптовалютных платформ.

    В феврале Европейская комиссия предложила полностью пресечь криптовалютные транзакции с Россией для борьбы с обходом ограничений.

    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    9 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России

    МИД КНР раскритиковал планы ЕС по задержанию танкеров с российской нефтью

    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает против незаконных односторонних санкций и возможных действий Евросоюза в отношении судов, перевозящих российскую нефть в Средиземном море, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян.

    Линь Цзянь, комментируя планы Евросоюза, заявил, что китайские власти выступают категорически против незаконных односторонних ограничительных мер, не имеющих оснований в международном праве, передает РИА «Новости».

    В ходе брифинга китайскому дипломату задали вопрос о недавнем заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ранее она сообщила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, транспортирующих российскую нефть в акватории Средиземного моря.

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Ранее Евросоюз разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    До этого французские военно-морские силы задержали судно Tagor в Атлантическом океане.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват российских кораблей в новом пакете санкций.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    9 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Евродепутат назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Евродепутат Мюллер назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление главы венгерского правительства о продолжении импорта энергоносителей из России вызвало резкую критику и опасения относительно единства европейского энергетического курса.

    Польский представитель в Европейском парламенте Петр Мюллер счел позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра опасной для устойчивости европейской политики, передает Lenta.Ru. Политик выразил серьезные сомнения в готовности некоторых стран отказаться от поставок из Москвы.

    «Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики», – подчеркнул парламентарий в своем запросе.

    Мюллер обратился к руководству Еврокомиссии с призывом официально затребовать у Будапешта четкий план исключения российских ресурсов из национального баланса. Кроме того, он настаивает на принятии жестких мер для обеспечения полного эмбарго на ввоз энергоносителей в страны объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа европейскими странами после завершения украинского конфликта.

    Ранее политик допустил сохранение импорта энергоресурсов из России для нужд Будапешта.

    Подобная позиция нового венгерского лидера вызвала серьезную обеспокоенность на Украине.

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    9 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские власти планируют расширить ограничительные меры против России, добавив в очередной санкционный список десятки крупных финансовых организаций и частных лиц, пишет Reuters.

    «ЕС предложит включить в 21-й пакет санкций против России 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале обсуждения новых ограничений странами объединения.

    Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этого документа до 1 июля.

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    8 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель принял решение вычеркнуть киргизские авиапредприятия из ограничительного перечня, открыв им доступ к воздушному пространству европейских государств.

    О снятии ограничений сообщила пресс-служба главы киргизского государства, передает ТАСС. Теперь местные компании смогут беспрепятственно совершать рейсы на территорию европейского объединения.

    «Киргизская Республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский союз», – отмечается в официальном сообщении.

    В уведомлении генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии уточняется, что послабления затрагивают все сертифицированные в республике организации. Таким образом, действующий ранее запрет на полеты полностью аннулирован.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил логику отношений Бишкека и Москвы на фоне санкций Евросоюза против Киргизии.

    Российское внешнеполитическое ведомство высоко оценило недавнее избрание республики в Совет Безопасности ООН.

    Ранее европейские власти запретили полеты над своей территорией турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за связей с Россией.

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    9 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК предложила запретить импорт российской трески

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выступила с инициативой ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции из России, включая треску.

    Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    «Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», – заявила глава Еврокомиссии, представляя проект 21-го пакета санкций против России.

    Кроме того, новые ограничения затронут экспорт товаров и технологий, необходимых российской оборонной промышленности. Планируется расширить перечень металлов и сплавов, поставки которых будут ограничены. Торговые меры в отношении Белоруссии также синхронизируют с новыми антироссийскими санкциями.

    В конце мая фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    В рамках новых мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции 31 российским банком.

    Европейские дипломаты обсудят дополнительный «мини-пакет» персональных ограничений на встрече 15 июня.

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    8 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинские военные возмутились мирным планом «евротройки»

    Украинские военные возмутились планом заморозки фронта от лидеров ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах украинских военнослужащих и националистов нарастает возмущение из-за предложенного сценария «евротройки», предусматривающими прекращение боевых действий по текущей линии фронта, сообщили в российских силовых структурах.

    Среди бойцов ВСУ усиливается недовольство обсуждаемыми сценариями урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Особое внимание привлекло изменение риторики лидеров Германии, Франции и Британии после недавней встречи в Лондоне.

    «В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они всё равно в конечном итоге отойдут России», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    По его словам, европейские лидеры публично перестали требовать возвращения к границам 1991 или 2022 года. Основным вариантом теперь называется остановка боев по текущей линии фронта. Западные политики также прекратили обсуждать будущее освобожденных российской армией частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

    В минувшее воскресенье Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры. По итогам встречи было объявлено о планах совместного производства вооружений для Украины и поддержке прямого диалога между Киевом и Москвой при участии Европы и США.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне.

    По итогам переговоров политики опубликовали совместное заявление об условиях долгосрочного мира на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и их реальными действиями.

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    8 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Посольство России: Лидеры Европы боятся мира сильнее конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Представители европейских стран опасаются мирного урегулирования с Россией больше, чем продолжения противостояния, заявили в посольстве России в Гааге.

    Как следует из сообщения посольства России, представители европейских стран опасаются мирного урегулирования с Россией больше, чем продолжения противостояния, передает РИА «Новости». Дипломаты подчеркнули, что наращивание военного потенциала Европы выявляет стремление руководства затянуть текущий кризис.

    Лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне с Владимиром Зеленским.

    По итогам переговоров евротройка опубликовала совместное заявление с условиями прекращения боевых действий.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и реальным вооружением Киева.

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    9 июня 2026, 04:50 • Новости дня
    Галузин заявил о готовности защищать Союзное государство ядерным оружием

    Галузин: Москва и Минск готовы защитить Союзное государство в том числе ЯО

    Tекст: Катерина Туманова

    Для обеспечения надежной безопасности территорий Союзного государства могут быть задействованы все доступные средства, включая размещенный в белорусских регионах ядерный арсенал, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Дипломат отметил, что НАТО провокационно и демонстративно наращивает свои силы в непосредственной близости от границ России и Белоруссии.

    Военный блок регулярно проводит учения около рубежей двух стран. Кроме того, в приграничной зоне постоянно увеличивается количество опасных инцидентов с использованием ударных и разведывательных беспилотников, заявил Галузин «Известиям».

    Таким образом европейские государства пытаются отвлечь внимание Москвы от спецоперации на Украине и дестабилизировать обстановку в соседней республике. Однако наличие российских сил сдерживания выступает мощным фактором, который значительно снижает вероятность прямого военного конфликта.

    «Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», – сообщил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подвел итоги совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о важности военного сотрудничества Москвы и Минска из-за НАТО. Совбез заявил, что ядерные учения России и Белоруссии отрезвят прибалтийских «тигров». Лукашенко заявил, что  тренировке ядерных сил Россия и Белоруссия договорились зимой.

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    9 июня 2026, 14:31 • Новости дня
    Евросоюз анонсировал запрет на транзакции с 31 российским банком и портами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках новых антироссийских мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, а также с 31 банком, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    В рамках новых антироссийских мер планируется ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, передает РИА «Новости».

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о расширении финансовых ограничений. «Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы фокусируемся на секторах, имеющих наибольшее влияние: это энергетика, финансовые услуги и криптоторговля, и на этот раз мы также впервые включим рыбный промысел», – сказала она.

    Также глава ведомства добавила, что под ограничения попадет еще 31 российский банк.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что государство успешно справляется с давлением, которое недружественные страны наращивают уже несколько лет. При этом западные эксперты часто указывают на низкую эффективность подобных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку ограничений против уровня жизни граждан России.

    Месяцем ранее Брюссель запретил проведение транзакций с участием двадцати российских банков.

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    9 июня 2026, 09:31 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе зафиксировались около 594 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром во вторник торги июльскими фьючерсами на голубое топливо открылись кратковременным ростом до 598 долларов, после чего котировки вернулись к значениям понедельника.

    Июльские контракты по индексу нидерландского хаба TTF на лондонской бирже ICE торгуются около 594 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сессия открылась на отметке 598 долларов, но вскоре показатель скорректировался, вернувшись к расчетной цене понедельника.

    Весной динамика стоимости энергоносителей была более волатильной. В марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке средний показатель подскочил почти на 60%, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    После апрельского спада на 14% котировки вновь временно превышали рубеж в 600 долларов в середине мая. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлого месяца биржевые цены на голубое топливо опустились ниже 570 долларов.

    Перед этим котировки закрепились на уровне около 593 долларов за тысячу кубометров.

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    9 июня 2026, 14:54 • Новости дня
    Названы многомиллионные потери Словакии при отказе от российского газа

    SPP: Отказ от газа из РФ обойдется Словакии в сотни миллионов евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запрет на импорт российского газа потребует от Братиславы сотен миллионов евро дополнительных расходов на новые маршруты и энергоносители, сообщил местный энергооператор SPP.

    Отказ от российского голубого топлива обернется для Словакии затратами в сотни миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь словацкого энергооператора SPP Ондрей Шебеста, передает РИА «Новости».

    «Мы на протяжении долгого времени говорим, что самыми выгодными по цене для нас являются поставки российского природного газа. Завершение его импорта может потребовать более высоких дополнительных расходов, которые будут нести не только словацкие потребители. Эти повышенные расходы только в Словакии могут достигнуть уровня в сотни миллионов евро», – отметил представитель компании.

    По словам Шебесты, средства пойдут на оплату транспортных мощностей по новым маршрутам. Кроме того, ожидается рост цен на энергоносители из-за сокращения предложения на европейском рынке.

    Чтобы подготовиться к запрету на импорт российского ископаемого топлива, который вступит в силу осенью 2027 года, SPP ведет переговоры с 30 крупными мировыми поставщиками. В основном обсуждаются закупки сжиженного природного газа из США, Европы и Ближнего Востока. При этом в 2026 году Словакия может даже увеличить импорт российского газа перед введением эмбарго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Словакия направила жалобу в суд Европейского союза на запрет закупок российского топлива. Энергокомпания SPP ранее оценила возможную сумму штрафных санкций со стороны Газпрома в 16 млрд евро.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал отложить обсуждение новых антироссийских санкций до решения газовой проблемы.

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    9 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    ЕС анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз планирует ввести масштабные ограничения в отношении 11 криптовалютных площадок в рамках нового пакета санкций против России, сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Мы также ужесточим запрет на предоставление услуг, связанных с криптовалютными активами, для ряда третьих стран, расширим санкционные списки и запретим транзакции на 11 криптовалютных платформах», – написала политик в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничить работу зарубежных криптовалютных площадок.

    В рамках новых антироссийских мер Брюссель запланировал ввести запрет на транзакции с 31 банком.

    В апреле Евросоюз установил полный секторальный запрет на деятельность российских криптоплатформ.

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    9 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Археологи нашли в Словакии 77 скелетов без черепов эпохи неолита

    Popular Science: в Словакии нашли массовое захоронение обезглавленных людей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В неолитическом поселении Врабле в Словакии ученые раскопали братскую могилу, в которой находились останки десятков людей, лишенных голов в результате неизвестного ритуала.

    Во время археологических работ на территории древнего поселения Врабле в Словакии исследователи обнаружили массовое захоронение. В нем находились останки не менее 78 человек, при этом 77 из них оказались без черепов, пишет журнал Popular Science.

    Специалисты из Кильского университета и Словацкой академии наук пришли к выводу, что головы не были отрублены в бою. Ученые зафиксировали следы аккуратного отделения черепов, что указывает на проведение загадочного обряда.

    «Образцы явно свидетельствуют о преднамеренном обращении с телами. Первые анализы показывают прежде всего, что здесь не проводилось насильственное «обезглавливание», а скорее умелое удаление черепов», – сообщила соавтор исследования Катарина Фукс.

    Единственным нетронутым скелетом в могиле оказались останки ребенка. Исследователи установили, что манипуляции с телами происходили сразу после смерти, еще до погребения. Поселение Врабле, где сделали открытие, относится к культуре линейно-ленточной керамики, существовавшей с 5500 по 4500 год до нашей эры.

    Археолог Мартин Фурхольт отметил, что подобные практики имели совершенно иной смысл для древних людей, чем в современном обществе, что усложняет их интерпретацию. Сейчас ученые продолжают изучать кости, чтобы определить возраст, пол, происхождение и родственные связи погибших с помощью ДНК-анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии специалисты обнаружили погребальный комплекс времен Аварского каганата с останками воина. Ранее ученые нашли останки жившего шесть тысяч лет назад человека.

    А в прошлом году строители раскопали массовое захоронение XVII века в центре Красноярска.

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