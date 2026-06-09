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    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике
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    ЕК предложила запретить импорт российской трески
    9 июня 2026, 14:54 • Новости дня

    Названы многомиллионные потери Словакии при отказе от российского газа

    SPP: Отказ от газа из РФ обойдется Словакии в сотни миллионов евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запрет на импорт российского газа потребует от Братиславы сотен миллионов евро дополнительных расходов на новые маршруты и энергоносители, сообщил местный энергооператор SPP.

    Отказ от российского голубого топлива обернется для Словакии затратами в сотни миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь словацкого энергооператора SPP Ондрей Шебеста, передает РИА «Новости».

    «Мы на протяжении долгого времени говорим, что самыми выгодными по цене для нас являются поставки российского природного газа. Завершение его импорта может потребовать более высоких дополнительных расходов, которые будут нести не только словацкие потребители. Эти повышенные расходы только в Словакии могут достигнуть уровня в сотни миллионов евро», – отметил представитель компании.

    По словам Шебесты, средства пойдут на оплату транспортных мощностей по новым маршрутам. Кроме того, ожидается рост цен на энергоносители из-за сокращения предложения на европейском рынке.

    Чтобы подготовиться к запрету на импорт российского ископаемого топлива, который вступит в силу осенью 2027 года, SPP ведет переговоры с 30 крупными мировыми поставщиками. В основном обсуждаются закупки сжиженного природного газа из США, Европы и Ближнего Востока. При этом в 2026 году Словакия может даже увеличить импорт российского газа перед введением эмбарго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Словакия направила жалобу в суд Европейского союза на запрет закупок российского топлива. Энергокомпания SPP ранее оценила возможную сумму штрафных санкций со стороны Газпрома в 16 млрд евро.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал отложить обсуждение новых антироссийских санкций до решения газовой проблемы.

    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    8 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК на фоне временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

    «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Для координации работы отрасли и обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы в министерстве создан отраслевой штаб. В его состав вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

    В Минэнерго отметили, что штаб действует на постоянной основе. Его основной задачей является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил риск дефицита горючего на внутреннем рынке страны.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

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    9 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России

    МИД КНР раскритиковал планы ЕС по задержанию танкеров с российской нефтью

    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает против незаконных односторонних санкций и возможных действий Евросоюза в отношении судов, перевозящих российскую нефть в Средиземном море, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян.

    Линь Цзянь, комментируя планы Евросоюза, заявил, что китайские власти выступают категорически против незаконных односторонних ограничительных мер, не имеющих оснований в международном праве, передает РИА «Новости».

    В ходе брифинга китайскому дипломату задали вопрос о недавнем заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ранее она сообщила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, транспортирующих российскую нефть в акватории Средиземного моря.

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Ранее Евросоюз разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    До этого французские военно-морские силы задержали судно Tagor в Атлантическом океане.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват российских кораблей в новом пакете санкций.

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    8 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о попытках сорвать проведение Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, 3 и 6 июня город подвергся масштабным атакам беспилотных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе форума. Третьего и шестого июня они подвергли Петербург масштабным атакам беспилотных средств военного назначения. Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь. Техногенные последствия нацистских атак ликвидированы», – заявил глава региона в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

    Беглов также поблагодарил представителей силовых структур за высокий уровень готовности. Он особо отметил эффективное межведомственное взаимодействие при отражении угрозы.

    Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. В результате происшествия пострадали три человека. Губернатор Беглов назвал этот налет признаком слабости противника.

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    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    9 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Евродепутат назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Евродепутат Мюллер назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление главы венгерского правительства о продолжении импорта энергоносителей из России вызвало резкую критику и опасения относительно единства европейского энергетического курса.

    Польский представитель в Европейском парламенте Петр Мюллер счел позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра опасной для устойчивости европейской политики, передает Lenta.Ru. Политик выразил серьезные сомнения в готовности некоторых стран отказаться от поставок из Москвы.

    «Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики», – подчеркнул парламентарий в своем запросе.

    Мюллер обратился к руководству Еврокомиссии с призывом официально затребовать у Будапешта четкий план исключения российских ресурсов из национального баланса. Кроме того, он настаивает на принятии жестких мер для обеспечения полного эмбарго на ввоз энергоносителей в страны объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа европейскими странами после завершения украинского конфликта.

    Ранее политик допустил сохранение импорта энергоресурсов из России для нужд Будапешта.

    Подобная позиция нового венгерского лидера вызвала серьезную обеспокоенность на Украине.

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    9 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минцифры и Роскомнадзор выступили за снятие ограничений с игровой платформы Roblox после того, как компания предоставила российской стороне гарантии соблюдения требований законодательства РФ

    Как говорится в сообщении на сайте Минцифры, в начале июня завершились переговоры между российскими властями и компанией Roblox. По итогам консультаций корпорация согласилась принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и подростков.

    В Минцифры отметили, что игровая платформа признала недостаточную эффективность действовавших ранее механизмов модерации. «Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», – говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, ранее это создавало условия для распространения на платформе материалов, связанных с пропагандой суицидального поведения, употребления наркотиков, а также контента, направленного на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

    В результате достигнутых договоренностей российская сторона получила гарантии внедрения дополнительных инструментов защиты пользователей. В частности, уже в июне Roblox намерена запустить новую систему возрастных ограничений, предусматривающую разделение контента по категориям Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила готовность усилить борьбу с распространением материалов, способных причинить вред здоровью и развитию детей, а также с нежелательным поведением пользователей на платформе.

    На фоне достигнутых соглашений российские ведомства инициировали процедуру пересмотра действующих ограничений. «В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации», – сообщили в министерстве.

    В декабре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к игровой платформе Roblox из-за распространения противоправного контента.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение огромного количества обращений от детей по поводу недоступности игры.

    В середине того же месяца ведомство выразило готовность возобновить взаимодействие с разработчиком при условии соблюдения российских законов.

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    9 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские власти планируют расширить ограничительные меры против России, добавив в очередной санкционный список десятки крупных финансовых организаций и частных лиц, пишет Reuters.

    «ЕС предложит включить в 21-й пакет санкций против России 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале обсуждения новых ограничений странами объединения.

    Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этого документа до 1 июля.

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    8 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель принял решение вычеркнуть киргизские авиапредприятия из ограничительного перечня, открыв им доступ к воздушному пространству европейских государств.

    О снятии ограничений сообщила пресс-служба главы киргизского государства, передает ТАСС. Теперь местные компании смогут беспрепятственно совершать рейсы на территорию европейского объединения.

    «Киргизская Республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский союз», – отмечается в официальном сообщении.

    В уведомлении генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии уточняется, что послабления затрагивают все сертифицированные в республике организации. Таким образом, действующий ранее запрет на полеты полностью аннулирован.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил логику отношений Бишкека и Москвы на фоне санкций Евросоюза против Киргизии.

    Российское внешнеполитическое ведомство высоко оценило недавнее избрание республики в Совет Безопасности ООН.

    Ранее европейские власти запретили полеты над своей территорией турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за связей с Россией.

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    9 июня 2026, 16:18 • Новости дня
    Euroclear оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей по иску Сбербанка
    Euroclear оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей по иску Сбербанка
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Московского округа назначил на август заседание по кассационной жалобе бельгийского депозитария Euroclear Bank, оспаривающего многомиллиардное взыскание в пользу Сбербанка.

    Слушания по делу пройдут 5 августа, передает РИА «Новости». В марте суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с Euroclear Bank более 310,2 млн долларов, свыше 5,1 млн фунтов стерлингов и 4,6 млн евро. Общая сумма требований на момент принятия решения составляла около 26,8 млрд рублей.

    Кредитная организация требовала возместить убытки, возникшие из-за невыплаты дохода по заблокированным ценным бумагам. Речь идет об активах Минфина России, Газпрома, РЖД, «Норильского никеля», «Полюса», «Евраза» и ряда других эмитентов. Компании перечислили средства, однако бельгийский депозитарий заморозил их из-за санкций.

    Помимо прямого ущерба, истец настаивал на компенсации упущенной выгоды. Ее размер был рассчитан на основе потенциального дохода, который банк мог бы получить при своевременном инвестировании причитающихся средств.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Центробанка.

    В ответ европейская компания заявила о сохранении блокировки активов российского регулятора.

    Накануне Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение по этому масштабному иску.

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    9 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК предложила запретить импорт российской трески

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выступила с инициативой ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции из России, включая треску.

    Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    «Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», – заявила глава Еврокомиссии, представляя проект 21-го пакета санкций против России.

    Кроме того, новые ограничения затронут экспорт товаров и технологий, необходимых российской оборонной промышленности. Планируется расширить перечень металлов и сплавов, поставки которых будут ограничены. Торговые меры в отношении Белоруссии также синхронизируют с новыми антироссийскими санкциями.

    В конце мая фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    В рамках новых мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции 31 российским банком.

    Европейские дипломаты обсудят дополнительный «мини-пакет» персональных ограничений на встрече 15 июня.

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    8 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Небензя предложил Зеленскому отказаться от хамства

    Небензя назвал письмо Зеленского «неуклюжей провокацией»

    Небензя предложил Зеленскому отказаться от хамства
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского скорее завуалированная попытка сорвать переговорный процесс и повторение старых пропагандистских угроз, отметил в заявлении на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    Россия считает открытое письмо Владимира Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв любых переговоров по урегулированию конфликта. Под видом призыва к диалогу Киев пытается получить медийный эффект, повторяя старые угрозы.

    «Прежде чем писать подобные «открытые» письма ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с Президентом России. Ну а уж если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии», – заявил Небензя.

    В Москве подчеркнули, что подобные недобросовестные маневры лишь подтверждают недоговороспособность украинских властей, тогда как российская сторона стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию.

    «До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится. Пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, поставленных целей мы будем достигать не политико-дипломатическими, а военными средствами», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом. Песков обвинил Киев в намеренном торможении процесса урегулирования на Украине, а также уличил лидеров европейских стран в политической непоследовательности.

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    8 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинские военные возмутились мирным планом «евротройки»

    Украинские военные возмутились планом заморозки фронта от лидеров ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах украинских военнослужащих и националистов нарастает возмущение из-за предложенного сценария «евротройки», предусматривающими прекращение боевых действий по текущей линии фронта, сообщили в российских силовых структурах.

    Среди бойцов ВСУ усиливается недовольство обсуждаемыми сценариями урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Особое внимание привлекло изменение риторики лидеров Германии, Франции и Британии после недавней встречи в Лондоне.

    «В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они всё равно в конечном итоге отойдут России», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    По его словам, европейские лидеры публично перестали требовать возвращения к границам 1991 или 2022 года. Основным вариантом теперь называется остановка боев по текущей линии фронта. Западные политики также прекратили обсуждать будущее освобожденных российской армией частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

    В минувшее воскресенье Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры. По итогам встречи было объявлено о планах совместного производства вооружений для Украины и поддержке прямого диалога между Киевом и Москвой при участии Европы и США.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне.

    По итогам переговоров политики опубликовали совместное заявление об условиях долгосрочного мира на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и их реальными действиями.

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    9 июня 2026, 06:27 • Новости дня
    На Сахалине запустили производство дронов для нужд СВО

    На Сахалине объявили о планах производить 5 тыс. БПЛА в месяц для СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Островной регион намерен масштабировать производство летательных аппаратов для нужд СВО, доведя объемы выпуска до 5 тыс. единиц техники каждый месяц, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

    Масштабный проект реализуется на базе нового завода, открытого в 2026 году, оно выполняет гособоронзаказ, серийно собирая беспилотники марки Veles.

    «За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», – говорится в релизе.

    Дополнительно отмечается, что на производстве уже трудятся 17 ветеранов спецоперации, планируется создать еще 50 рабочих мест.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что на линию соприкосновения уже отправлено более 7200 единиц различной техники. Кроме того, участники волонтерского движения доставили военнослужащим свыше 1 тыс. тонн гуманитарных грузов.

    Вице-премьер Трутнев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем защиты от вражеских дронов. Он считает, что универсального решения этой проблемы пока нет. Отечественным специалистам предстоит искать ответы в динамике, защищая объекты экономики и мирных жителей от новых угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины. Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО. «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику.

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