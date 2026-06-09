Названы многомиллионные потери Словакии при отказе от российского газа

SPP: Отказ от газа из РФ обойдется Словакии в сотни миллионов евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Отказ от российского голубого топлива обернется для Словакии затратами в сотни миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь словацкого энергооператора SPP Ондрей Шебеста, передает РИА «Новости».

«Мы на протяжении долгого времени говорим, что самыми выгодными по цене для нас являются поставки российского природного газа. Завершение его импорта может потребовать более высоких дополнительных расходов, которые будут нести не только словацкие потребители. Эти повышенные расходы только в Словакии могут достигнуть уровня в сотни миллионов евро», – отметил представитель компании.

По словам Шебесты, средства пойдут на оплату транспортных мощностей по новым маршрутам. Кроме того, ожидается рост цен на энергоносители из-за сокращения предложения на европейском рынке.

Чтобы подготовиться к запрету на импорт российского ископаемого топлива, который вступит в силу осенью 2027 года, SPP ведет переговоры с 30 крупными мировыми поставщиками. В основном обсуждаются закупки сжиженного природного газа из США, Европы и Ближнего Востока. При этом в 2026 году Словакия может даже увеличить импорт российского газа перед введением эмбарго.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Словакия направила жалобу в суд Европейского союза на запрет закупок российского топлива. Энергокомпания SPP ранее оценила возможную сумму штрафных санкций со стороны Газпрома в 16 млрд евро.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал отложить обсуждение новых антироссийских санкций до решения газовой проблемы.