Суд возобновил расследование убийства ребенка отчимом в Калининградской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд возобновил следствие по делу об убийстве ребенка в отношении жителей Черняховска Сергея и Анастасии Гамма продолжится. Председатель Калининградского областного суда Евгений Быков принял решение дополнительно изучить данные из телефонов подсудимых, – сообщила ТАСС представитель прокуратуры региона.

Инстанция планирует исследовать фотографии мальчика и аудиозаписи разговоров матери с родственниками. Эти материалы должны подтвердить или опровергнуть версию о сговоре супругов при систематическом истязании детей. Сторона защиты выступила против такого решения, поскольку обвиняемые уже произнесли последнее слово.

Трагедия произошла 1 февраля 2025 года, когда отчим жестоко избил пасынка и оставил его умирать. Спустя три дня тело ребенка обнаружили в болоте, куда мужчина вывез его для инсценировки исчезновения. Выяснилось, что супруги регулярно издевались над детьми, лишали их воды и избивали.

В конце 2024 года Сергей Гамма сломал руку 12-летней падчерице, заставив девочку скрыть правду. Известно, что погибший мальчик ранее жаловался воспитателям и полиции на побои шнуром от выпрямителя. Государственное обвинение требует для отчима пожизненного лишения свободы, а для матери – восемь с половиной лет колонии.

Параллельно рассматривается дело против бывших руководителей местного подразделения по делам несовершеннолетних. Следствие считает, что полицейские знали о жестоком обращении в семье, но проигнорировали эти факты. Следующее заседание суда по основному делу назначено на 11 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае гособвинение потребовало для отчима ребенка пожизненного лишения свободы. Следователи доказали восемь эпизодов жестокого насилия родителей над детьми. Суд арестовал мать убитого мальчика в феврале прошлого года.