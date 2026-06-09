Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона

Результаты исследования показали, что дети, которых чрезмерно баловали, выросли с более выраженными психопатическими чертами, такими как жестокость и агрессивность. Участники эксперимента, которые помнили, как родители хвалили и поощряли их, с большей вероятностью обладали более полезными личностными чертами, такими как чувство контроля.
«Наши результаты показывают, что восприятие похвалы и снисходительности связано с большинством темных черт характера противоположным образом. Похвала была связана с более социально полезными качествами, тогда как снисходительность – с более социально неблагоприятными», – написала группа исследователей в статье для журнала Current Psychology.
Специалисты проанализировали данные 720 студентов для выявления связи между методами воспитания и развитием черт «темной триады». В фокусе внимания оказались психопатия, макиавеллизм и нарциссизм.
Исследование показало, что высокая снисходительность родителей в сочетании с редкой похвалой ведет к негативным последствиям. У повзрослевших детей чаще проявляются нарциссический антагонизм, расторможенность и психопатическая жестокость. При этом отрицание психологической автономии ребенка также усиливает подобные отклонения.
Участники, показавшие высокие результаты по этим чертам, чаще соглашались с такими фразами, как «Меня не беспокоит, когда кто-то страдает» и «Мои импульсивные решения создавали проблемы в отношениях с близкими».
Те, кто помнил, что их родители были чрезмерно снисходительны, также сообщали о более низком уровне амбиций и меньшей склонности к планированию на будущее.
Акцент взрослых на социальном статусе продемонстрировал двоякое воздействие на формирование характера. Ученые подчеркнули, что активные черты макиавеллизма развиваются при строгом воспитании с частым одобрением успехов.
Полученные результаты доказывают необходимость комплексного подхода к изучению влияния семьи на психику человека.
С другой стороны, те, кто получал много похвалы от родителей, с большей вероятностью обладали социально полезными качествами, такими как чувство контроля и уверенность в себе. Эти дети также реже проявляли враждебность и импульсивность.
«Тот факт, что высокая снисходительность и низкая похвала, по-видимому, предсказывают более высокий уровень патологических черт и более низкий уровень более позитивных черт, указывает на важность предоставления детям позитивной обратной связи без чрезмерного потакания их желаниям», – сказала автор исследования Дженнифер Вонк в интервью PsyPost.
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