Tекст: Елизавета Шишкова

В рамках новых антироссийских мер планируется ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, передает РИА «Новости».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о расширении финансовых ограничений. «Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы фокусируемся на секторах, имеющих наибольшее влияние: это энергетика, финансовые услуги и криптоторговля, и на этот раз мы также впервые включим рыбный промысел», – сказала она.

Также глава ведомства добавила, что под ограничения попадет еще 31 российский банк.

В Москве неоднократно подчеркивали, что государство успешно справляется с давлением, которое недружественные страны наращивают уже несколько лет. При этом западные эксперты часто указывают на низкую эффективность подобных мер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку ограничений против уровня жизни граждан России.

Месяцем ранее Брюссель запретил проведение транзакций с участием двадцати российских банков.