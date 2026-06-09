Суд вынес приговор пяти украинцам за убийство главы поселка Запорожской области

Пятерых граждан Украины осудили за убийство главы поселка в Запорожской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пятеро граждан Украины признаны виновными в терроризме за подрыв автомобиля главы военно-гражданской администрации поселка Михайловка Запорожской области, сообщила пресс-служба суда. Преступление было совершено по заданию спецслужб Украины.

«Подсудимые согласились совершить взрыв с применением самодельного взрывного устройства на территории пгт Михайловка в Запорожской области, чтобы убить главу военно-гражданской администрации указанного населенного пункта», – заявил представитель суда. В результате теракта чиновник погиб, а его малолетняя дочь получила оглушение и нервное потрясение.

Установлено, что в 2022 году фигуранты вошли в организованную группу, созданную украинскими спецслужбами. Злоумышленники приобрели взрывчатку, оборудовали тайник и вели наблюдение за жертвой. В августе один из них, Тетерев, заложил бомбу под кресло автомобиля главы поселка и дистанционно привел ее в действие.

Суд приговорил Владимира Тетерева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Данила Смола получил 17 лет колонии строгого режима, а Дмитрий Новиков, Александр Ляховченко и Алексей Кириченко – по 18 лет каждый. Все четверо оштрафованы на 600 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Южный окружной военный суд вынес приговор за попытку подрыва главы Кирилловского сельского поселения в Запорожской области.

Позже двое жителей этого региона получили тюремные сроки до 24 лет за попытку уничтожения колонны российской военной техники. Ранее суд в Ростове-на-Дону назначил Вадиму Цуркану 21 год колонии за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб.