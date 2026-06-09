Медведев: Программа «ЕР» выстроена по принципу «государство для человека»

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы открыты для диалога со всеми гражданами нашей страны, еще раз это подчеркну», – заявил политик в ходе итогового форума «Единой России», передает РИА «Новости».

По его словам, политическая сила прислушивается к мнению россиян, защищает их интересы и регулярно отчитывается о своей деятельности. Именно поэтому формируемая народная программа станет не просто сильным заявлением, но и предельно конкретным документом.

«Новая народная программа должна стать не только политически сильным, но и предельно конкретным документом. Исходим из этого, работа уже ведется. Этот документ должен полностью отвечать принципу «государство – для человека», – отметил Медведев.

Председатель партии добавил, что к предстоящим выборам в Госдуму «Единая Россия» подходит с выполненными обязательствами перед миллионами людей. Он напомнил, что итоги грядущего голосования определят вектор развития страны на ближайшие годы.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о получении 2 млн инициатив в народную программу партии.

В новом документе авторы отразят конкретные предложения для регионов и муниципалитетов.

Медведев называл оказание поддержки населению главной задачей политической силы.