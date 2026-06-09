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    9 июня 2026, 14:12 • Новости дня

    Участники «шариатского патруля» в КБР получили реальные сроки заключения

    Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор 17 участникам экстремистского сообщества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кабардино-Балкарии 17 местных жителей приговорены к лишению свободы на сроки свыше двух лет за участие в экстремистском сообществе.

    Черекский районный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор 17 фигурантам уголовного дела об организации и участии в экстремистском сообществе, передает РИА «Новости» из зала суда. На заседании была оглашена лишь резолютивная часть решения.

    Максимальное наказание в виде четырех лет и девяти месяцев колонии назначено подсудимому, которого следствие признало организатором группы. Остальные участники получили от двух лет и одного месяца до двух лет и десяти месяцев лишения свободы.

    По данным правоохранительных органов, осужденные действовали в составе так называемого «шариатского патруля», совершая различные правонарушения. Одному из фигурантов также инкриминировалось создание данного сообщества.

    Ранее мужчину из Кабардино-Балкарии приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу иностранцу секретных данных, угрожающих безопасности России, причем три года он проведет в тюрьме.

    До этого в республике сотрудники ФСБ задержали двух несовершеннолетних по подозрению в подготовке взрывного устройства по указанию зарубежных кураторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области появилась группа подростков из числа детей приезжих, которые ведут «шариатский патруль», нападая на прохожих, они также рекламируют свою деятельность через соцсети.


    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    8 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК на фоне временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

    «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Для координации работы отрасли и обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы в министерстве создан отраслевой штаб. В его состав вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

    В Минэнерго отметили, что штаб действует на постоянной основе. Его основной задачей является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил риск дефицита горючего на внутреннем рынке страны.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

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    8 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты войск беспилотных систем Вооруженных сил России ликвидировали патрульный катер украинской армии.

    Удар был нанесен в акватории Черного моря с использованием дрона «Герань», сообщило Минобороны, передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России опубликовало официальные кадры успешной операции. На видеозаписи зафиксирован момент точного попадания российского беспилотника по вражескому судну.

    Накануне расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

    Несколькими днями ранее российские аппараты «Герань» уничтожили цех по производству дронов в Харьковской области.

    В конце апреля силы флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров противника в северо-западной части моря.

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    8 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о попытках сорвать проведение Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, 3 и 6 июня город подвергся масштабным атакам беспилотных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе форума. Третьего и шестого июня они подвергли Петербург масштабным атакам беспилотных средств военного назначения. Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь. Техногенные последствия нацистских атак ликвидированы», – заявил глава региона в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

    Беглов также поблагодарил представителей силовых структур за высокий уровень готовности. Он особо отметил эффективное межведомственное взаимодействие при отражении угрозы.

    Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. В результате происшествия пострадали три человека. Губернатор Беглов назвал этот налет признаком слабости противника.

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    8 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призвала зарубежные правительства, международные структуры и СМИ осудить действия Украины, которые российская сторона квалифицирует как теракты, следует из заявления МИД России.

    «Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», – указано в публикации на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что отсутствие должной реакции мирового сообщества равносильно покрывательству. По ее словам, подобное молчание лишь поощряет кровавые преступления неонацистов, узурпировавших власть на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду в Крыму.

    Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали гражданские теплоходы в акватории Азовского моря.

    До этого Захарова потребовала от международных структур решительного осуждения теракта против рейсового автобуса в Енакиево.

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    8 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Небензя предложил Зеленскому отказаться от хамства

    Небензя назвал письмо Зеленского «неуклюжей провокацией»

    Небензя предложил Зеленскому отказаться от хамства
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского скорее завуалированная попытка сорвать переговорный процесс и повторение старых пропагандистских угроз, отметил в заявлении на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    Россия считает открытое письмо Владимира Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв любых переговоров по урегулированию конфликта. Под видом призыва к диалогу Киев пытается получить медийный эффект, повторяя старые угрозы.

    «Прежде чем писать подобные «открытые» письма ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с Президентом России. Ну а уж если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии», – заявил Небензя.

    В Москве подчеркнули, что подобные недобросовестные маневры лишь подтверждают недоговороспособность украинских властей, тогда как российская сторона стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию.

    «До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится. Пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, поставленных целей мы будем достигать не политико-дипломатическими, а военными средствами», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом. Песков обвинил Киев в намеренном торможении процесса урегулирования на Украине, а также уличил лидеров европейских стран в политической непоследовательности.

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    9 июня 2026, 06:27 • Новости дня
    На Сахалине запустили производство дронов для нужд СВО

    На Сахалине объявили о планах производить 5 тыс. БПЛА в месяц для СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Островной регион намерен масштабировать производство летательных аппаратов для нужд СВО, доведя объемы выпуска до 5 тыс. единиц техники каждый месяц, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

    Масштабный проект реализуется на базе нового завода, открытого в 2026 году, оно выполняет гособоронзаказ, серийно собирая беспилотники марки Veles.

    «За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», – говорится в релизе.

    Дополнительно отмечается, что на производстве уже трудятся 17 ветеранов спецоперации, планируется создать еще 50 рабочих мест.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что на линию соприкосновения уже отправлено более 7200 единиц различной техники. Кроме того, участники волонтерского движения доставили военнослужащим свыше 1 тыс. тонн гуманитарных грузов.

    Вице-премьер Трутнев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем защиты от вражеских дронов. Он считает, что универсального решения этой проблемы пока нет. Отечественным специалистам предстоит искать ответы в динамике, защищая объекты экономики и мирных жителей от новых угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины. Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО. «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику.

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    9 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия выступила против искажения статуса ЗАЭС в докладе МАГАТЭ

    Россия отвергла новый доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва не согласилась с формулировками готовящегося годового доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отрицающими российскую юрисдикцию над атомными объектами в новых регионах, сообщил заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Повторно отмечаем, что Запорожская АЭС, ядерные установки в Севастополе, а также места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией», – передает РИА «Новости» слова дипломата во время выступления на сессии совета управляющих.

    Ульянов добавил, что агентству необходимо сохранить оговорку об отсутствии у него позиции по вопросам правового статуса стран.

    Запорожская АЭС перешла под юрисдикцию России в октябре 2022 года, а с апреля 2024 года все шесть блоков станции находятся в безопасном режиме холодного останова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ 5 июня сообщило о введении режима прекращения огня у ЗАЭС. Ульянов объяснил слабую реакцию МАГАТЭ на атаки Запорожской АЭС. Глава Росатома Лихачев заявил о реальной угрозе ударов ВСУ по ЗАЭС для всей Европы.


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    8 июня 2026, 23:03 • Новости дня
    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Tекст: Катерина Туманова

    О переговорах главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Владимир Зеленский  в понедельник провел телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по данным информированного источника», – написал Равид в соцсети Х.

    Через некоторое время он сделал репост записи Зеленского о том, что в аэропорту Кишинева он провел «очень позитивный разговор», за что выразил благодарность американским коллегам, готовым активно работать в ближайшие недели, чтобы «возобновить дипломатию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заметили отказ Зеленского летать над Польшей после скандала с УПА. Дмитриев 4 июня сообщал о переговорах с Уиткоффом и Кушнером. В конце мая Песков сообщал о готовности принять американских переговорщиков.


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    8 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    При ДТП в подмосковной Шатуре погиб подросток и двое госпитализированы

    При ДТП в подмосковной Шатуре погибла несовершеннолетняя

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в муниципальном округе Шатура, в котором погибла несовершеннолетняя, еще двое подростков госпитализированы, сообщили в ведомстве.

    По данным ГУ МВД России по Московской области, в понедельник, примерно в 20.00, на 5 км  автодороги «Кривандино-Рошаль»-Мишеронский произошло ДТП с участием несовершеннолетних.

    «По предварительной информации, 17-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки «Чанган», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево», – сказано в сообщении ведомства.

      В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка, еще двое несовершеннолетних, 15 и 13 лет, с телесными повреждениями госпитализированы, добавили в Госавтоинспекции.

      Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельств произошедшего для принятия процессуального решения.

      Как писала газета ВЗГЛЯД, экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Ярославской области. При столкновении четырех грузовиков в Рязанской области погибли два человека. Авария с большегрузами произошла на 37-й километре МКАД.

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    8 июня 2026, 19:52 • Новости дня
    «Соллерс» начал серийное производство компонентов систем безопасности автомобилей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа «Соллерс» приступила к серийному выпуску деталей для автомобильных систем безопасности на предприятии в Ульяновске.

    На заводе организован полный производственный цикл, включающий пенозаливочные линии для рулей, раскрой и сборку подушек безопасности, а также изготовление электронных блоков управления, передает Telegram-канал Минпромторга.

    Помимо производственных линий, на предприятии создана испытательная лаборатория для проведения валидационных и серийных тестов выпускаемых изделий. Общий объем вложений в проект составил 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа.

    «Для российского автопрома критически важно иметь собственное производство компонентов систем пассивной безопасности, и СОЛЛЕРС с новым производством закроет значительную потребность в этом сегменте. Важно, что уже обеспечено максимальное вовлечение местных поставщиков субкомпонентов и материалов – это серьезный вклад в укрепление технологической независимости отрасли», – заявил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

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    8 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Посольство России: Лидеры Европы боятся мира сильнее конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Представители европейских стран опасаются мирного урегулирования с Россией больше, чем продолжения противостояния, заявили в посольстве России в Гааге.

    Как следует из сообщения посольства России, представители европейских стран опасаются мирного урегулирования с Россией больше, чем продолжения противостояния, передает РИА «Новости». Дипломаты подчеркнули, что наращивание военного потенциала Европы выявляет стремление руководства затянуть текущий кризис.

    Лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне с Владимиром Зеленским.

    По итогам переговоров евротройка опубликовала совместное заявление с условиями прекращения боевых действий.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и реальным вооружением Киева.

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    9 июня 2026, 06:00 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Перед этим Росавиация перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов.


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    9 июня 2026, 03:40 • Новости дня
    Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ «замело под ковер» инцидент с саперами у ЗАЭС

    Ульянов: МАГАТЭ замело под ковер удар ВСУ по саперам у ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уклонилось от реакции на атаку дрона по специалистам, разминировавшим территорию для ремонта электролиний Запорожской атомной станции (ЗАЭС), что попытался объяснить постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Никакой реакции, по сути, не было. Установка агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится. Именно так и произошло в принципе», – заявил дипломат ТАСС.

    Военные проявили мужество и продолжили восстановительные работы на Запорожской АЭС. При этом МАГАТЭ ушло от внятных оценок случившегося, хотя именно оно несло ответственность за соблюдение режима прекращения огня.

    Ульянов отметил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси повел себя отстраненно, сославшись на необходимость продолжения ремонта.

    Напомним, атака беспилотника произошла пятого июня, в тот же день, когда был объявлен режим тишины. Это стало первым случаем нарушения гарантий перемирия со стороны украинских сил. Всего МАГАТЭ организовало пять локальных режимов прекращения огня для восстановления линий электропередачи.

    Ульянов добавил, что называть организацию совершенно неэффективной было бы неправильно. Однако российская сторона ожидает от руководства более объективной и адекватной реакции на подобные инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ провели массированную атаку с применением тяжелых беспилотников в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. МАГАТЭ сообщило о масштабном разминировании перед ремонтом сетей ЗАЭС. Гросси сообщил о мониторинге разминирования у Запорожской АЭС.

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