Участники «шариатского патруля» в КБР получили реальные сроки заключения

Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор 17 участникам экстремистского сообщества

Tекст: Тимур Шайдуллин

Черекский районный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор 17 фигурантам уголовного дела об организации и участии в экстремистском сообществе, передает РИА «Новости» из зала суда. На заседании была оглашена лишь резолютивная часть решения.

Максимальное наказание в виде четырех лет и девяти месяцев колонии назначено подсудимому, которого следствие признало организатором группы. Остальные участники получили от двух лет и одного месяца до двух лет и десяти месяцев лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, осужденные действовали в составе так называемого «шариатского патруля», совершая различные правонарушения. Одному из фигурантов также инкриминировалось создание данного сообщества.

Ранее мужчину из Кабардино-Балкарии приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу иностранцу секретных данных, угрожающих безопасности России, причем три года он проведет в тюрьме.

До этого в республике сотрудники ФСБ задержали двух несовершеннолетних по подозрению в подготовке взрывного устройства по указанию зарубежных кураторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области появилась группа подростков из числа детей приезжих, которые ведут «шариатский патруль», нападая на прохожих, они также рекламируют свою деятельность через соцсети.



