Китайская метановая ракета успешно вывела на орбиту два спутника

Партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов на выборах в парламент

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Тоноян, в процессе подсчета голосов фиксировались расхождения между данными участковых комиссий и информацией, публикуемой на сайте Центральной избирательной комиссии Армении, сообщает Arminfo. В частности, она заявила о случаях, когда результаты голосования на отдельных участках отличались в десятки раз от официально отраженных в системе.

«С вечера предыдущего дня мы наблюдаем различные арифметические манипуляции, связанные с голосами, полученными партией "Процветающая Армения"», – говорится в заявлении пресс-секретаря. Она отметила, что при обновлениях на сайте ЦИК «отображалось одно число, а с каждым последующим обновлением появлялось другое, а затем и уменьшенное число».

Тоноян привела конкретные примеры расхождений по избирательным участкам, сообщает издание Aysor. Так, на участке №27/7, по ее словам, партия получила 77 голосов по протоколу, тогда как на сайте ЦИК указан всего один голос. Аналогичные несоответствия, как утверждается, зафиксированы на участках №12/20 (26 голосов против одного), №27/26 (19 против трех) и №37/53 (семь против четырех).

Представитель партии Арман Абовян добавил, что в ходе пересчета были найдены 120 неучтенных бюллетеней. По данным ЦИК Армении, политической силе не хватило около 60 голосов для преодоления четырехпроцентного барьера – она набрала 3,996%. Все собранные материалы уже переданы в Центризбирком для корректировки результатов.

«Это неопровержимые факты. Любой желающий может проверить эти расхождения на сайте Центральной избирательной комиссии», – сказала Тоноян.

Предвыборный штаб партии «Процветающая Армения» намерен на основе этих данных инициировать процедуру пересчета голосов и задействовать все предусмотренные законом механизмы для выявления возможных нарушений в ходе выборов. В настоящее время завершается отбор избирательных участков, где будет запрошен пересчет, а также прорабатываются основания для обжалования решений и действий избирательных органов.

«Вышеизложенное никоим образом не исключает обжалования результатов выборов, учитывая огромный объем нарушений на выборах, которые мы наблюдали на протяжении всего избирательного процесса», – заявила Тоноян.

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