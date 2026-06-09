Конституционный суд заступился за купившую затопляемое помещение россиянку

Tекст: Денис Тельманов

Конституционный суд встал на защиту россиянки, купившей помещение под бизнес, которое оказалось непригодным из-за постоянных затоплений, передает РИА «Новости».

Суд направил дело на пересмотр, признав неконституционным одно из положений Гражданского кодекса.

В июне 2020 года Надия Батракова приобрела нежилое помещение в Астрахани. Позже выяснилось, что объект систематически заливает дождевыми и канализационными водами, из-за чего женщине пришлось остановить предпринимательскую деятельность. В марте 2023 года она потребовала расторгнуть договор, но продавец проигнорировал обращение, а суды отказали в удовлетворении иска.

«Апелляционная инстанция пересмотрела решение, указав, в частности, что заявительница обратилась к продавцу по истечении предусмотренного оспариваемым положением двухгодичного срока с момента заключения договора и передачи ей недвижимого имущества», – говорится в релизе суда.

КС России отметил, что норма ГК о двухлетнем сроке предъявления претензий порождает неопределенность. Неясно, нужно ли в течение этого времени только выявить недостатки и уведомить продавца, или же необходимо успеть подать иск в суд. Теперь законодателю предстоит изменить правовое регулирование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Конституционный суд России запретил требовать от покупателя возврата товара в отдаленный розничный магазин.

В конце мая Госдума одобрила поправки в Гражданский кодекс о десятилетнем сроке давности по искам о приватизации.

Ранее инстанция отправила на пересмотр дело об отказе в праве собственности на землю под подземным гаражом.