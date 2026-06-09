Массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки

Французы устроили массовые протесты после убийства педофилом 11-летней девочки

Tекст: Мария Иванова

Масштабные акции протеста охватили многие города республики в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV. По данным французского МВД, на улицы вышли десятки тысяч неравнодушных граждан.

«Во Франции 60,4 тысячи человек вышли на манифестации в рамках 216 митингов, чтобы выразить печаль и гнев после смерти 11-летней девочки», – сообщают местные СМИ. В Париже около трех тысяч манифестантов собрались у зданий министерства юстиции и апелляционного суда, проигнорировав запрет полиции.

Резонансное дело о пропаже и предполагаемом убийстве 11-летней Лианны вызвало волну негодования в обществе. Выяснилось, что главный подозреваемый ранее попадал в поле зрения правоохранителей из-за сексуального насилия над детьми, но избежал наказания. Теперь французы открыто обвиняют в случившейся трагедии всю систему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция Парижа задержала известного певца Патрика Брюэля по делам о сексуальном насилии.

В конце мая американский суд приговорил жительницу Калифорнии к 35 годам тюрьмы за сексуальное насилие над 11-летними детьми.