  • Новость часаКремль назвал неприемлемыми условия Европы для посредничества по Украине
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    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике
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    ЦИК Армении сообщил о пересчете голосов на 555 участках
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    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем
    9 июня 2026, 13:21 • Новости дня

    Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул необходимость тщательной подготовки любых контактов на высшем уровне, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент на повестке дня разговора нет – тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности прямой коммуникации глав государств.

    При этом пресс-секретарь отметил, что лидеры двух стран могут оперативно согласовать переговоры в случае возникновения такой необходимости. По его словам, контакты с американской стороной организуются достаточно быстро, если этого требует ситуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Киеву более 20 тыс. тел погибших.

    В конце декабря прошлого года лидеры двух стран провели телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Предыдущая беседа между главами государств состоялась 16 октября.

    8 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины и невозможности Вашингтона выступать посредником в урегулировании конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что позиция американского внешнеполитического ведомства вызывает тревогу. По его словам, речь идет о недавних высказываниях на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    «Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

    Министр также добавил, что в настоящее время сложно делать прогнозы относительно перспектив мирного диалога.

    При этом он подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию. По его словам, Россия открыта для честных переговоров по Украине, которые должны проходить без какого-либо «жульничества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по поводу неготовности Москвы к уступкам.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    До этого руководители внешнеполитических ведомств по инициативе Москвы обсудили украинскую проблематику.

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    8 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам

    Экономист: Киев в украинских традициях спускает на тормозах сделку с США по недрам

    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия – традиционная для Украины схема, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США.

    «Приостановка Украиной реализации ресурсной сделки логична», – считает политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что Дональду Трампу очень хотелось заключить соглашение по недрам, а украинское руководство в попытках задобрить президента США «пошло ему навстречу». Теперь же у Киева нет острой потребности угождать главе Белого дома.

    «Кроме того, реализация договора сопряжена с массой проблем: от обеспечения безопасности и стабильного энергоснабжения до оценки реального содержимого недр и экономики их извлечения, – добавил собеседник. – Поэтому нет ничего удивительного в том, что киевские власти спускают сделку на тормозах».

    Эксперт отметил, что это традиционная схема для Украины: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия. «Договоры и долги для слабаков, сильные не связывают себя никакими договоренностями», – сыронизировал спикер. Впрочем, оговорился Лизан, украинцы учатся этому у «лучших» – в частности, у американцев: Штаты известны тем, что нередко и сами нарушают собственные обещания и договоры.

    Ранее стало известно, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на источники в украинской добывающей промышленности. По их словам, последние месяцы работа по соглашению фактически не продвигается.

    «После того как отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом окончательно испортились, в ОП дали команду притормозить», – сказал собеседник «Страны». Он добавил, что потенциальные американские инвесторы тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине.

    Отмечается, что главный интерес Зеленского и его администрации в ресурсной сделке с США заключался в том, чтобы «задобрить Трампа». Они надеялись, что тот продолжит военную и финансовую помощь Киеву, подавая это как взносы Вашингтона в совместный фонд, созданный для будущих инвестиций в добывающую отрасль. Однако источник отмечает, что эти планы не увенчались успехом: глава Белого дома согласился поставлять Украине оружие только за деньги, выделяемые странами Европы.

    При этом западные страны столкнулись с трудностями при обеспечении украинской стороны системами ПВО по указанной выше схеме. Как писало в конце февраля издание Politico, европейские чиновники «сетуют на задержки в промышленности и затяжные процедуры закупок в США». Спустя месяц после публикации Зеленский направил письмо Трампу, в котором рассказал о критической нехватке систем противовоздушной обороны.

    Но в Вашингтоне послание оставили без ответа. «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – жаловался Зеленский в интервью телеканалу CBS. Он также выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года.

    Напомним, соглашение по ресурсам было подписано в мае 2025 года. Документ подразумевал создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» Украины. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что сделка выглядит как дипломатическое поражение Штатов.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    6 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Мендель назвала письмо Зеленского Путину «посланием обиженного ребенка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла открытое письмо украинского лидера президенту Владимиру Путину незрелым шагом, который не приближает окончание конфликта.

    Экс-спикер офиса украинского президента Юлия Мендель заявила, что открытое письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину является эмоциональным жестом, а не серьезным политическим ходом, пишут «Вести». По ее словам, «письмо Зеленского Путину – это послание обиженного ребенка, а не зрелого политика».

    Мендель подчеркнула, что такая позиция не ведет к прекращению конфликта на Украине, а лишь продлевает страдания жителей страны. Она отметила, что подлинный лидер думает о будущем народа и ради этого готов вести переговоры без попыток унизить собеседника.

    По мнению бывшего секретаря, текст обращения демонстрирует обиженную и отстраненную позицию, не учитывающую масштаб человеческой катастрофы. Она указала, что в письме личный имидж поставлен выше морального долга остановить потери, и резюмировала, что настоящая мудрость заключается не в театральной силе, а в смиренном мужестве выбрать переговоры и сохранить жизнь, о чем она написала в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал Владимиру Путину открытое письмо Владимира Зеленского.  Сам Путин назвал это послание неприемлемым и с элементами хамства. А политолог Вадим Козюлин заявил о пиар-характере письма и отсутствии в нем стремления к договоренностям.

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    6 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    Кобяков заявил о попытках США выйти из украинских переговоров
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США пытаются выйти из переговоров по Украине, им стал понятен исход СВО в пользу России, заявил советник президента Антон Кобяков на ПМЭФ.

    Советник президента России Антон Кобяков в ходе Петербургского международного экономического форума указал на смену риторики Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров», – отметил он. По словам чиновника, американцы разожгли конфликт, а теперь делают вид, что могут стать посредниками.

    Конгрессмены предлагают ужесточить санкции именно из-за ясного финала спецоперации в пользу российской стороны. Кобяков подчеркнул, что Москва предлагает прагматичное партнерство, тогда как западные страны выбирают войну из-за надвигающейся проблемы глобального долга.

    Спикер также сослался на мнение китайского Минобороны о том, что американские власти являются главной причиной мировой турбулентности. При этом на полях форума прошли два диалога между представителями России и США, поскольку американский бизнес после паузы в десять лет вновь ищет взаимопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригрозил выходом страны из процесса урегулирования украинского конфликта.

    Позже американский дипломат предупредил о возможности скорого ужесточения антироссийских санкций.

    В начале июня он заявил о необходимости поддержания двустороннего диалога с Москвой.

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    8 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары
    Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер публично обратился к конфликтующим сторонам на Ближнем Востоке с требованием остановить эскалацию и прекратить взаимные атаки.

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал Иран и Израиль прекратить обмен ударами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрельбу», – написал политик в соцсети Truth Social.

    Поздним вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северным районам Израиля, воздушная тревога неоднократно звучала в Хайфе. Атака стала ответом на удар израильской армии по пригороду Бейрута. Впоследствии Армия обороны Израиля заявила о поражении военных целей в центральной и западной частях Ирана, после чего Тегеран возобновил обстрелы израильской территории.

    В ночь на понедельник портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану, поскольку Вашингтон и Тегеран близки к соглашению о прекращении конфликта. По данным издания, израильский премьер изначально возражал, но затем согласился временно отложить военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможности скорого заключения мирной сделки с Тегераном.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал отсрочку американских атак по Ирану ошибочной.

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    6 июня 2026, 23:20 • Новости дня
    США продлили для венгерской MOL срок переговоров о покупке сербской NIS

    Tекст: Антон Антонов

    Управление по заграничным активам минфина США (OFAC) разрешило венгерской MOL продолжить до 16 июня 2026 года переговоры о покупке контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), находящейся под санкциями, сообщила венгерская нефтегазовая компания.

    «Сегодня компания MOL получила официальное разрешение от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США на продолжение переговоров о приобретении контрольного пакета акций компании NIS до 16 июня 2026 года», – говорится в заявлении MOL.

    В компании подчеркнули, что в период предыдущего продления, с 22 мая по 6 июня, переговорный процесс «значительно продвинулся», передает РИА «Новости».

    Теперь, отметили в MOL, дополнительное продление позволит завершить оформление всей необходимой документации по сделке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года венгерская компания MOL подписала юридически обязывающее соглашение с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% акций сербской корпорации NIS.

    В мае власти Сербии остались недовольны обновленным предложением MOL по покупке контрольного пакета NIS. Также сообщалось, что Сербия, которой принадлежит 29,8% акций, намерена выкупить у MOL еще 5%.

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    8 июня 2026, 22:23 • Новости дня
    Ynet: Феофил III получил поддержку Трампа для посредничества по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия, сообщает Ynet.

    Американский лидер провел 40-минутную встречу с предстоятелем Иерусалимской церкви четвертого июня, передают «Вести».

    Издание Ynet пишет, что президент США дал согласие на то, чтобы Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия.

    Помимо вопросов урегулирования кризиса, стороны обсудили доступ верующих к святыням на Святой земле. Ожидается, что уже в текущем месяце духовный лидер посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

    Кандидатура священнослужителя была выбрана благодаря его авторитету в православном мире. Он имеет богатый опыт реализации гуманитарных проектов и пользуется высоким доверием у обеих сторон.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже.

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    6 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Американский журналист Санчес констатировал провал санкционной политики ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление президента России Владимира Путина о санкциях на ПМЭФ говорит о провале ЕС, отметил американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес.

    Выступление российского лидера на Петербургском международном экономическом форуме вызвало активную реакцию за рубежом, передает РИА «Новости». Американский телеведущий Рик Санчес прокомментировал ситуацию в соцсети.

    Журналист обратил внимание на уверенность главы государства. «В какой-то момент Путин посмотрел в камеру и сказал: «Они думали, что смогут навредить нам, но у них это не получилось»», – написал обозреватель.

    Бесконечные волны рестрикций лишь обрушили европейские рынки. При этом Россия успешно перенаправила экономические потоки на Китай и страны Глобального Юга.

    Ранее российский президент отметил, что санкционная политика наносит максимальный вред самим инициаторам. Ущерб для стран еврозоны оценивается в сумму от 1,5 до 2,5 трлн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты подтвердили провал попыток Запада изолировать Россию после выступления Владимира Путина на ПМЭФ.

    В прошлом году на этом форуме президент рассказал о потере Евросоюзом почти 200 млрд евро из-за отказа от российского газа.

    Позднее на заседании клуба «Валдай» глава государства констатировал полный крах введенных против страны санкций.

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    8 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о ходе спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на важность заявлений президента Владимира Путина относительно ситуации на фронте.

    По словам главы дипломатического ведомства, сейчас исход событий определяется не дипломатическими усилиями, а реальными действиями российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», – заявил Лавров в беседе с журналистами.

    Ранее Путин назвал патриотизм и волю народа ключевым фактором для успешного достижения всех целей СВО.

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    6 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Новак подтвердил готовность России к новым отношениям с США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не отворачивалась от Соединенных Штатов и готова к новым отношениям, заявил вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ.

    «Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединенным Штатам. Мы готовы и открыты к этим новым отношениям. Мяч на вашей стороне», – приводит слова Новака РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о нежелании США восстанавливать отношения с Россией.

    Представители Кремля не планируют официальных встреч с американскими гостями Петербургского международного экономического форума.

    Глава делегации США Родни Кук прибыл в Россию.

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    6 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин обсудил с Бегловым и Руденей развитие Петербурга и Северо-Запада страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент провел в Петербурге серию рабочих встреч, посвященных развитию города и всего Северо-Западного округа, а также подготовке к празднованию 90-летия Анатолия Собчака.

    Глава государства провел в Петербурге несколько рабочих встреч, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, накануне вечером по завершении программы участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, обсуждались наиболее актуальные вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы этого важнейшего субъекта Российской Федерации.

    В субботу Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей – полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Песков уточнил, что в разговоре с полпредом обсуждалось развитие всего Северо-Западного федерального округа в более широком контексте. Темой стали перспективы территории и ключевые направления ее дальнейшего роста.

    По словам Пескова, в субботу президент также встретился с Людмилой Нарусовой, вдовой первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. В 2027 году исполнится 90 лет со дня рождения Собчака, и Путин обсудил с Нарусовой вопросы формирования оргкомитета по подготовке празднования этой даты и другие сопутствующие темы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

    Ранее Александр Беглов доложил главе государства о строительстве новых разводных мостов и развитии транспортной инфраструктуры города.

    В прошлом году президент России посетил в Петербурге памятник первому мэру города Анатолию Собчаку вместе с его вдовой Людмилой Нарусовой.

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    8 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Лавров: Россия надеется, что опыт провальных переговоров с Западом не повторится

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров выразил надежду на успешную реализацию пониманий по Украине, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Дипломат подчеркнул готовность Москвы строго следовать намеченному курсу, передает РИА «Новости».

    «Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренностей Аляски», – заявил министр журналистам.

    При этом руководитель ведомства отметил отсутствие явного интереса к процессу со стороны американских партнеров в настоящий момент. Он напомнил, что российское руководство подтвердило намерение руководствоваться принципами, которые были четко обозначены во время двусторонней встречи на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров назвал диалог Владимира Путина и Дональда Трампа товарищеским.

    Москва считает заключенные в Анкоридже договоренности отправной точкой для переговоров.

    При этом Вашингтон заколебался в своих подходах к украинскому урегулированию.

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    8 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Кабмин ФРГ: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны намерены взять на себя ведущую роль в диалоге с Москвой, действуя в тесной координации с американскими партнерами, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус рассказал о планах европейских стран взять на себя инициативу в переговорном процессе. Заявление прозвучало на правительственном брифинге в Берлине, подводящем итоги встречи лидеров Британии, Германии и Франции, состоявшейся в Лондоне, передает РИА «Новости».

    «Мы берем на себя и продолжаем процесс переговоров, который в значительной степени вели США, и мы делаем это в тесном согласовании с США», – подчеркнул Корнелиус. Он добавил, что диалог в Европе возобновляется с новой силой.

    По словам представителя немецкого правительства, для начала возможных контактов с Россией Европе необходимо подтвердить готовность к диалогу и выработать условия его проведения. Корнелиус отметил, что сейчас идет фаза переориентации и подготовки. Вопрос организации переговоров планируется обсудить на предстоящей встрече «Группы семи» и заседании Европейского совета на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии приступило к интенсивной подготовке к переговорам с Россией.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе.

    Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу для обсуждения возможных контактов с Москвой.

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    8 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Власти Эстонии задержали россиянку по требованию США об экстрадиции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Таллине задержали предпринимательницу с российским и финским гражданством, которую американские власти подозревают в незаконном экспорте электроники, сообщает эстонская пресса.

    Гражданку России и Финляндии Елену Виртанен задержали эстонские правоохранительные органы по запросу Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонские СМИ.

    Американская сторона подозревает женщину в запрещенном ввозе электроники на территорию России и требует ее экстрадиции.

    Задержание произошло в конце апреля, когда женщина возвращалась в Финляндию через Таллин после ухода за пожилым родственником в России.

    По данным американских властей, Виртанен и ее молодой человек Василий Сысоев якобы могли быть причастны к поставкам техники через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД России предупредил граждан о риске экстрадиции в США из третьих стран. В декабре прошлого года Эстония передала американским властям русскоязычного мужчину из-за обвинений в поставках подсанкционных технологий.

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    8 июня 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп обругал NBC и прервал интервью

    Tекст: Антон Антонов

    Во время интервью NBC президент США Дональд Трамп неожиданно завершил беседу, обвинив телеканал в «нечестном» освещении выборов в США.

    «Серьезные доказательства говорят лишь о том, что выборы были сфальсифицированы. Это были грязные выборы. Это происходит снова в Калифорнии», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Журналистка NBC уточнила, располагает ли президент какими-либо доказательствами, на что Трамп ответил, что ему достаточно «смотреть и слушать». Он подчеркнул, что, по его убеждению, выборы в США сфальсифицированы, и добавил, что это, по его словам, знают и на телеканале.

    Рассуждая о прошедших 2 июня в штате Калифорния первичных выборах (праймериз), Трамп обратил внимание на то, что там до сих пор продолжается подсчет голосов, обвинив на этом основании местные власти в продажности. В ответ на реплику ведущей, которая не согласилась с его оценками, Трамп заявил, что считает и ее «продажной или глупой», передает ТАСС.

    Трамп также обвинил передачу Meet the Press и каналы NBC, ABC, CBS и CNN в односторонности и нечестности, заявив, что выборы в стране нечестные, а США уподобляются государству «третьего мира». После этого президент попросил закончить интервью, несмотря на просьбу журналистки продолжить разговор.

    «Ваши выборы нечестные, и вы нечестные», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что «никогда не признавал поражения» на президентских выборах в США 2020 года.

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