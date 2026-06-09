Суд обязал «Ералаш» передать документы сыну Грачевского

Tекст: Алексей Дегтярёв

Арбитражный суд Москвы обязал ООО «Продюсерский центр «Ералаш»» передать Грачевскому обширный пакет документов о хозяйственной деятельности с 2020 по 2025 год, передает РИА «Новости».

В перечень вошли бухгалтерские отчеты, данные о сотрудниках, имуществе, интеллектуальной собственности и движении средств по счетам.

За каждый день просрочки исполнения решения суд постановил взыскивать с компании 2 тыс. рублей.

Борису Грачевскому принадлежала половина компании, а вторая часть находилась и остается у гендиректора Аркадия Григоряна. После смерти худрука в 2021 году его доля была разделена между четырьмя наследниками, и сейчас Максим Грачевский владеет 25%.

Истец запрашивал финансовую информацию за период с 2019 по сентябрь 2025 года, однако получил данные только с 2022 года, что и стало причиной судебного разбирательства.

По словам юриста Грачевского, наследники не имели возможности получать сведения о текущем состоянии общества. В свою очередь, представитель «Ералаша» утверждал, что компания передала все предусмотренные законом документы. На февральских слушаниях ответчик надеялся на мирное урегулирование, но примирения сторон не состоялось.

В январе 2025 года наследники создателя тележурнала Бориса Грачевского оспорили отказ в признании прав на его московскую квартиру.