Владелец химпредприятия погиб при взрыве ангара в Петербурге

Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты

Tекст: Ольга Иванова

Музыкант пожаловался на последствия вчерашних ударов по территории страны, передает RT. В момент обстрела артист вместе с семьей находился на улице и пытался добраться до своего домовладения.

Супруга исполнителя поделилась подробностями инцидента в социальных сетях. «Нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав 40 минут на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой – а та-а-ам», – рассказала она.

Сам Макаревич уточнил, что упавшие фрагменты ракеты повредили крышу здания и выбили окна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объяснил недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.

Вооруженные силы США не принимали участия в ответных атаках израильской армии. В марте суббоеприпас иранской ракеты повредил жилой комплекс с представительством ТАСС под Тель-Авивом.