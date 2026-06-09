РВИО: В годы Великой Отечественной войны латышские каратели убили 7 тыс. человек

Tекст: Ольга Иванова

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков поделился шокирующими фактами исторической трагедии, передает РИА «Новости».

Выступая на презентации нового издания, посвященного прибалтийской русофобии, эксперт детально описал зверства местных отрядов в 1942 году.

«Известно то, что в Эстонии, Латвии, Литве создавались так называемые вначале отряды самообороны. Потом из них же делали карательные команды, так называемые шуцманшафт батальоны, которые действовали под немецким командованием», – рассказал историк. Эти военизированные формирования активно убивали мирных жителей и массово отправляли советских людей в концентрационные лагеря.

Мягков добавил, что в Бикерниекском лесу Риги латышские батальоны добровольно расстреляли как минимум семь тыс. человек. Каратели действовали без прямого приказа немецкого руководства, стремясь самостоятельно уничтожать евреев и всех служивших советской власти граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила русофобию Риги желанием реванша за разгром латышских коллаборационистов.

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