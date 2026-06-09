Военные Польши предупредили об учениях у границ России

Власти Польши анонсировали военные маневры «Огненная буря-26» у границ России

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы соседнего государства готовятся к проведению маневров, передает РИА «Новости». В связи с этим ожидается активное перемещение солдат и техники в регионах, прилегающих к российской территории.

«В ходе учений в общественных местах и на дорогах могут быть видны солдаты и военная техника, выполняющие учебные задачи. Эти действия носят исключительно учебный характер и являются частью планового учебного процесса Вооруженных сил Польши», – сообщила сержант Сабина Мазурек из 4-й Варминско-Мазурской бригады территориальной обороны.

Точные даты, места проведения и сценарии тактических действий пока не раскрываются. Военные призвали местных жителей сохранять спокойствие, подчеркнув, что усиленное присутствие армии не несет угрозы общественной безопасности.

Силы территориальной обороны настоятельно попросили граждан не публиковать фотографии и видеозаписи перемещения войск или инфраструктуры. Также введен строгий запрет на разглашение информации о маршрутах следования колонн и расположении подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Польше стартовали масштабные военные учения Amber Shock 2026 с участием американских солдат.

Российский посол в Норвегии Николай Корчунов заявил об отработке силами альянса сценариев захвата Калининградской области.

В прошлом году Варшава анонсировала переброску десятков тысяч военнослужащих к границам России и Белоруссии.