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    Россия доказала технологический суверенитет в электроэнергетике
    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции
    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
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    9 июня 2026, 12:10 • Новости дня

    Германия начала поиск партнеров для создания новейшего истребителя

    Берлин приступил к консультациям с другими странами после развала совместной франко-германской программы по строительству боевого самолета стоимостью 100 млрд евро.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что правительство ищет новых участников для авиационного проекта, передает Bloomberg.

    «Как вы можете себе представить, мы уже несколько месяцев ведем переговоры по этому поводу с различными заинтересованными сторонами», – сообщил глава ведомства во вторник.

    Канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон пришли к выводу, что участники инициативы Future Combat Air System не смогли найти точки соприкосновения. Стоимость сорвавшейся программы оценивалась в 100 млрд евро, или 115 млрд долларов. Теперь немецкая сторона рассматривает возможность сотрудничества с Испанией и Швецией без участия Франции.

    В качестве альтернативного сценария рассматривается присоединение к программе GCAP, которую развивают Британия, Италия и Япония. Писториус отметил, что закрытие проекта не стало сюрпризом, а отношения между странами не испортились. Он также добавил, что на повестке дня остается множество других запущенных инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект совместного франко-германского истребителя потерпел крах.

    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    9 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО
    Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российские власти перекладывают часть ответственности за охрану критической инфраструктуры от атак украинских беспилотников на плечи частных компаний, разрешив им закупать системы ПВО, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в Минобороны.

    Министерство обороны России разрешит бизнесу приобретать крупнокалиберные системы противовоздушной обороны для защиты своих объектов, передает Bloomberg.

    При этом ведомство сохранит контроль над вооружением, а управлять им будут подразделения резервистов. Ранее предприятия не могли просто купить услуги ПВО, как электричество или воду.

    Компании получат доступ к оружейным установкам, зенитной артиллерии, радиолокационному оборудованию и средствам радиоэлектронной борьбы. Необходимость в таких мерах возникла после того, как в этом году участились удары по энергетической и сырьевой инфраструктуре. В прошлом месяце атакам подверглись восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, что привело к снижению переработки нефти до минимума с октября 2009 года.

    Киев расширил радиус своих ударов вглубь территории России, достигая Урала на расстоянии около двух тыс. километров от границы. Крупные производители сырья уже начали принимать меры, договариваясь с Минобороны о размещении комплексов «Панцирь» возле своих заводов.

    Глава крупнейшего бизнес-объединения России Александр Шохин сообщил Владимиру Путину в конце мая, что компании готовы финансировать закупку оборонительного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать инициативы бизнеса по защите промышленных объектов от беспилотников. Вскоре частные предприятия получили право закупать крупнокалиберное вооружение для обороны своих территорий

    Министр финансов Антон Силуанов исключил создание специального государственного фонда для финансирования безопасности нефтегазовых заводов.

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    9 июня 2026, 06:27 • Новости дня
    На Сахалине запустили производство дронов для нужд СВО

    На Сахалине объявили о планах производить 5 тыс. БПЛА в месяц для СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Островной регион намерен масштабировать производство летательных аппаратов для нужд СВО, доведя объемы выпуска до 5 тыс. единиц техники каждый месяц, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

    Масштабный проект реализуется на базе нового завода, открытого в 2026 году, оно выполняет гособоронзаказ, серийно собирая беспилотники марки Veles.

    «За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», – говорится в релизе.

    Дополнительно отмечается, что на производстве уже трудятся 17 ветеранов спецоперации, планируется создать еще 50 рабочих мест.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что на линию соприкосновения уже отправлено более 7200 единиц различной техники. Кроме того, участники волонтерского движения доставили военнослужащим свыше 1 тыс. тонн гуманитарных грузов.

    Вице-премьер Трутнев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем защиты от вражеских дронов. Он считает, что универсального решения этой проблемы пока нет. Отечественным специалистам предстоит искать ответы в динамике, защищая объекты экономики и мирных жителей от новых угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины. Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО. «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику.

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    8 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Кабмин ФРГ: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны намерены взять на себя ведущую роль в диалоге с Москвой, действуя в тесной координации с американскими партнерами, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Корнелиус рассказал о планах европейских стран взять на себя инициативу в переговорном процессе. Заявление прозвучало на правительственном брифинге в Берлине, подводящем итоги встречи лидеров Британии, Германии и Франции, состоявшейся в Лондоне, передает РИА «Новости».

    «Мы берем на себя и продолжаем процесс переговоров, который в значительной степени вели США, и мы делаем это в тесном согласовании с США», – подчеркнул Корнелиус. Он добавил, что диалог в Европе возобновляется с новой силой.

    По словам представителя немецкого правительства, для начала возможных контактов с Россией Европе необходимо подтвердить готовность к диалогу и выработать условия его проведения. Корнелиус отметил, что сейчас идет фаза переориентации и подготовки. Вопрос организации переговоров планируется обсудить на предстоящей встрече «Группы семи» и заседании Европейского совета на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии приступило к интенсивной подготовке к переговорам с Россией.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе.

    Лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу для обсуждения возможных контактов с Москвой.

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    9 июня 2026, 08:40 • Новости дня
    Прилепин раскрыл численность подразделений Добровольческого корпуса Минобороны

    Прилепин: В Добровольческий корпус Минобороны входят 27 подразделений

    Tекст: Вера Басилая

    Недавно завершивший службу писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил, что порядка 27 подразделений входят в Добровольческий корпус Минобороны.

    Писатель и военнослужащий Захар Прилепин, недавно завершивший службу, раскрыл структуру Добровольческого корпуса Минобороны, передает ТАСС. Он пригласил всех желающих присоединиться к формированию, чтобы лично увидеть принципы его работы.

    «Пользуюсь случаем, хочу желающих послужить и понять, как это все происходит, пригласить – заходите. Там у нас пресловутая, знаменитая «Пятнашка», там «Ветераны», которые совершили все эти проходы по трубам, эти великолепные операции, которые изучают сейчас все военные академии мира», – заявил Прилепин.

    По словам писателя, добровольцы удерживают половину бахмутского, славянского и часово-ярского направлений. Всего в состав объединения входят порядка 27 различных подразделений, включая штурмовые отряды, артиллерию и расчеты беспилотников.

    Контракты с бойцами заключаются на шесть месяцев, после чего они могут отправиться домой. При этом подъемные выплаты здесь ниже, чем при прямом договоре с министерством. Сам корпус был создан в 2023 году на базе опытных специалистов.

    После тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы

    Сын Захара Прилепина Игнат вступил в штурмовое подразделение интербригады «Пятнашка».

    Прилепин рассказал об опасной службе сына на передовой.

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    8 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    Сотрудник коммунальной службы в ЛНР погиб при ударе украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник нанес удар по автомобилю предприятия «Рубежноетепло» в Луганской народной республике, в результате чего погиб один человек.

    В результате атаки украинского дрона на спецмашину в ЛНР один сотрудник коммунальной службы погиб, еще один получил ранения, передает ТАСС. Инцидент произошел, когда бригада возвращалась с ремонта.

    «В результате удара вражеского БПЛА погиб сотрудник «Рубежноетепло». Еще один получил ранение, сейчас он находится в больнице», – заявили в региональном Минстрое. Уточняется, что беспилотник атаковал специализированное транспортное средство предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в городе Стаханове двое местных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю. Четвертого июня в Троицком округе республики в результате аналогичной атаки погиб водитель гражданской машины. Месяцем ранее в Херсонской области дрон ВСУ атаковал бригаду сотрудников коммунальной службы.

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    9 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Небензя сообщил о пораженных ВС России военпредприятиях и аэродромах Украины

    Небензя: За последнее время ВС России поразили в Киеве 10 предприятий ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные нанесли серию высокоточных ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и инфраструктуре Украины в ответ на атаки по российским гражданских объектов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по Украине.

    «ВС России наносят удары высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. В результате за последнее время в Киеве поражены десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА», – заявил дипломат.

    Небензя уточнил, что среди пораженных объектов – заводы, выпускающие ударные беспилотники, такие как объединение «Абрис ПТ», предприятие «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и госкомпания «Укрспецэкспорт». В Киеве нанесены удары по трем территориальным центрам комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил о продолжении ударов ВС России в ответ на атаки ВСУ. 
    Минобороны сообщало, что российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье. ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.


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    8 июня 2026, 15:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Очередной вражеский дрон был успешно ликвидирован на подступах к российской столице, на месте падения его обломков уже работают специалисты экстренных служб.

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще одного беспилотника, направлявшегося в сторону города.

    «ПВО Минобороны сбила один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шестого июня силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к столице. Третьего июня средства ПВО уничтожили девять летевших к Москве дронов. Второго июня российские военные нейтрализовали еще два вражеских аппарата.

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    9 июня 2026, 01:58 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл значение для ВС России освобожденного Химика

    Эксперт Марочко: С освобождением Химика ВС России поглощают ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие под контроль поселка Химик (украинское название – Молочарка) в ДНР открыло путь к нейтрализации сил противника, дислоцированных в центральной части стратегически важной Константиновки, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Химика – она же переименованная украинскими боевиками Молочарка – это важная победа наших военнослужащих для освобождения населенного пункта Константиновка. Сейчас мы поглощаем уже практически всю ту группировку противника, которая находится в центре Константиновки», – заявил он ТАСС.

    Константиновка – стратеги важное направление для ВС России, так как является ключом к  славянско-краматорской агломерации, крепленной ВСУ. Продвижение в юго-западном направлении без ее освобождения невозможно.

    Днем ранее, восьмого июня, Министерство обороны официально подтвердило переход Химика под контроль Южной группировки войск. Это позволяет развивать дальнейшее наступление на позиции ВСУ в ДНР.

    Марочко отметил, что не покинувшие Константиновку подразделения ВСУ рискуют оказаться в окружении.

    «Также хочу отметить, что наши военнослужащие параллельно с этим развивают успех в районе Ильиновки и Долгой Балки, продвигаясь на северо-запад. Следовательно, та украинская группировка, которая еще не вышла в Алексеево-Дружковку, <…> попадет в окружение», – предупредил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин выразил уверенность в полном освобождении территории ДНР. Российские войска сократили дистанцию до Краматорска до 11 км. В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска.

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    8 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Airbus показала беспилотный грузовой вертолет U145 на салоне в Берлине

    Airbus представила беспилотную модификацию вертолета H145 U145

    Tекст: Мария Иванова

    Новый беспилотный вертолет U145 от Airbus Helicopters рассчитан на перевозку крупных грузов и в будущем будет использоваться в гражданских и военных миссиях.

    Компания Airbus Helicopters, входящая в корпорацию Airbus, представила в Берлине непилотируемую версию вертолета H145 под названием U145, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе отмечается: «Airbus Helicopters представила непилотируемую версию вертолета H145, U145, на авиасалоне ILA Berlin Air Show, где компания выставит полномасштабный макет новой модели».

    В сообщении уточняется, что U145 дополнит линейку вертолетов и беспилотников Airbus. Первый полет этой модели со страхующим пилотом на борту запланирован на конец 2026 года, а поставки и начало эксплуатации ожидаются в начале 2030-х годов.

    По сравнению с пилотируемым H145 новая машина лишится традиционной кабины экипажа и получит модифицированный грузовой отсек. Вертолеты U145 будут применяться для гражданских и военных задач, а их основной функцией станет перевозка значительных объемов грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рамочное соглашение Минобороны Германии предусматривает закупку 62 легких боевых вертолетов Airbus H145M

    Во время учений на Кипре военный вертолет Airbus H145M уронил кассету с вооружением на жилую территорию деревни Пейя.

    Российский беспилотный вертолет В-200 вызвал большой интерес у иностранных партнеров на выставке HeliRussia 2026.

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    9 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции

    Эксперт Анпилогов: Германия и Франция не смогли «перепрыгнуть» технологическую пропасть

    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Работу в этом направлении ведут всего лишь две страны в мире – Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от разработки совместного истребителя.

    «Отказ Германии и Франции от проекта совместного истребителя свидетельствует о кризисе не только европейского авиапрома, но и в целом системы пилотируемой авиации», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он отметил, что истребитель шестого поколения – это «виртуальная концепция», которая предполагала тесное взаимодействие между самолетом и дронами, выполняющими вспомогательные функции: в частности, разведывательные и ударные.

    Собеседник напомнил, что такой принцип обкатывают в зоне СВО российские Воздушно-космические силы (ВКС). Речь идет о сцепке новейшего истребителя пятого поколения Су-57 и БПЛА «Охотник», который берет на себя функции передового ударно-разведывательного контура. По словам Анпилогова, концепция истребителей шестого поколения находится под большим давлением успехов в низком и среднем небе.

    «Конфликты на Украине и Ближнем Востоке показали уязвимость платформ, которые должны дополнять истребители шестого поколения, против более дешевых ударных дронов. Так, мы видим, что американские разведывательный БПЛА Triton и разведывательно-ударный беспилотник Reaper становятся «жертвами» простых летательных аппаратов, а также классических систем ПВО», – пояснил аналитик. Он не исключает, что концепция будет пересматриваться.

    «Как бы то ни было, разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Ими сейчас занимаются всего лишь две страны в мире – это Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего», – указал спикер. Он напомнил, что самая передовая разработка Европы – это истребитель поколения 4+. «То есть у европейцев даже нет такого базиса, как истребитель пятого поколения, который является первым кубиком в концепте боевого самолета следующего поколения», – подчеркнул Анпилогов.

    Проект FCAS был попыткой Германии и Франции «перепрыгнуть» технологическую пропасть, которая разделяет их авиапром с российским, американским и даже китайским. По мнению специалиста, то, что компании-разработчики Airbus и Dassault Aviation так и не смогли прийти к соглашению по вопросам разделения труда и патентного права на разработки – лишь формальная причина отказа Берлина и Парижа от совместного истребителя.  

    «В ситуации догоняющего власти стран начинают думать в частности о том, не утекут ли их оставшиеся секреты куда-нибудь. При этом конечный результат проекта не гарантирован. Кроме того, не приходится сомневаться в том, что американцы в перспективе требовали бы от союзников закупать американское оборудование или блокировали потенциальные сделки о покупке европейских истребителей», – рассуждает спикер. – Мне кажется, все эти риски в гораздо большей степени сыграли свою роль при принятии решения о судьбе FCAS, чем официально озвученные причины».

    Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от совместного проекта по созданию перспективного европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). По информации Reuters, решение было принято на фоне отсутствия соглашения между компаниями Airbus и Dassault Aviation по вопросам разделения труда в проекте и патентного права на разработки.

    В свете отказа от FCAS Dassault намерена продолжить свои разработки французского истребителя Rafale. Для Airbus же открываются возможности для сотрудничества с другими авиапроизводителями или присоединения к совместному проекту Италии, Британии и Японии по созданию истребителя шестого поколения в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP).

    Вместе с тем, по словам одного из источников агентства, лидеры Франции и Германии договорились не прекращать работу над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud. Она подразумевает проведение интеграции в единую сеть пилотируемых самолетов и беспилотников.

    Напомним, создать совместный для Франции и Германии истребитель шестого поколения планировалось к 2040 году. Его стоимость оценивалась в 100 млрд евро. Предполагалось, что самолет станет заменой для истребителей французского производства Rafale и Eurofighter, используемых ФРГ и Испанией. С лета 2025 года неоднократно сообщалось о разногласиях между Берлином и Парижем.

    В качестве ключевой проблемы канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последнее время называл то, что сторонам требуются совершенно разные боевые машины. Франции в следующем поколении необходим истребитель, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах, в чем Бундесвер в данный момент не нуждается. В итоге германская сторона предложила компромисс – реализовать FCAS в виде двух разных типов самолетов. Однако Пятая республика ответила на это отказом.

    Кроме того, французская Dassault настаивала на том, чтобы быть ведущим партнером в разработке самолета в целях защиты своей интеллектуальной собственности, в то время как Airbus настаивала на более равноправном партнерстве, предполагающем значительную передачу технологий. Газета ВЗГЛЯД писала, что истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией.

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    9 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Прилепин рассказал об опасной службе сына на передовой

    Tекст: Катерина Туманова

    Сын писателя и военнослужащего Захара Прилепина, 21-летний Игнат, служит в зоне СВО, работает в группе подноса и доставляет на передовую боеприпасы и провизию, рассказал отец бойца.

    «У моего сына одна из самых опасных, а может быть, даже самая опасная сейчас работа – поднос. Они подъезжают на пять-шесть километров к линии боевого соприкосновения (ЛБС), по «открытке» идут до окопов, до блиндажей, до передней линии», – рассказал ТАСС Захар Прилепин.

    Он добавил, что из-за огромного количества дронов в небе солдаты не берут с собой детекторы. Выживание зависит от антидроновых ружей, смекалки и знания ландшафта, а работа напоминает охоту, где важно учитывать погодные условия.

    Молодой человек служит в подразделении «Родня» интербригады «Пятнашка» отдельно от отца. Его контракт истекает летом текущего года, после чего Прилепин-старший надеется отправить сына получать профильное военное образование.

    Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону боевых действий в январе 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сообщалось, что сын Прилепина Игнат вступил в штурмовой отряд в зоне СВО. После тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы. Прилепин рассказал о своем видении альтернативы Нобелевской премии.

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    9 июня 2026, 07:10 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта ведут стрелковые бои в Краснопольском районе, продвигаясь к районному центру.

    «В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Наши штурмовые группы продвинулись до 900 метров», – рассказали бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 800 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения наступают в районе крупного логистического центра ВСУ – посёлка Казачья Лопань. Бои идут на окраинах поселения.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 15 участках до 400 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении бои идут в лесных массивах около Петро-Ивановки. За сутки «Северяне» продвинулись на четырех участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, что в рядах ВСУ жалуются на бронетехнику ФРГ. 
    ВСУ перебросили операторов тяжелых дронов под Сумы. Украинские призывники застрелили командира роты в Сумской области.

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    9 июня 2026, 09:26 • Новости дня
    Дмитриев объяснил протесты в Германии усталостью граждан от политических неудач

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии испытывают сильную усталость от безуспешных попыток руководства ФРГ исправить ошибочный внутриполитический курс, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал массовые акции протеста против канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, люди недовольны действиями властей.

    «Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики», – написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X. Ранее в Берлине у Бранденбургских ворот прошла многотысячная манифестация против правительства и его миграционной политики.

    На фоне протестов канцлер Фридрих Мерц оказался самым непопулярным политиком в стране. Согласно исследованию института INSA, он занял последнее место в рейтинге из 20 деятелей со средней оценкой 2,9 балла. При этом 58% жителей Германии ожидают скорого распада правящей коалиции, и лишь 24% верят, что она просуществует до парламентских выборов 2029 года.

    Накануне в Берлине началась многотысячная манифестация против миграционного курса правительства.

    Уровень неодобрения деятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца достиг рекордной отметки в 77%.

    Месяцем ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал дальнейшее нарастание критики в адрес немецкого лидера.

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