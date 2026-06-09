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    9 июня 2026, 11:55 • Новости дня

    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России

    МИД КНР раскритиковал планы ЕС по задержанию танкеров с российской нефтью

    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает против незаконных односторонних санкций и возможных действий Евросоюза в отношении судов, перевозящих российскую нефть в Средиземном море, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян.

    Линь Цзянь, комментируя планы Евросоюза, заявил, что китайские власти выступают категорически против незаконных односторонних ограничительных мер, не имеющих оснований в международном праве, передает РИА «Новости».

    В ходе брифинга китайскому дипломату задали вопрос о недавнем заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ранее она сообщила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, транспортирующих российскую нефть в акватории Средиземного моря.

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Ранее Евросоюз разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    До этого французские военно-морские силы задержали судно Tagor в Атлантическом океане.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват российских кораблей в новом пакете санкций.

    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    8 июня 2026, 10:27 • Новости дня
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью, которую в Брюсселе относят к так называемому теневому флоту.

    Решение о праве военных кораблей ЕС в Средиземном море задерживать иностранные танкеры с предполагаемой российской нефтью принято в рамках операции IRINI, передает ТАСС. Об этом в Никосии заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран объединения.

    «Мы также будем обсуждать «теневой флот». Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны», – сказала Каллас. Она подчеркнула, что основной задачей таких действий станет «ограничение возможностей России по финансированию» СВО.

    Операция ЕС IRINI была развернута в Средиземном море в 2020 году для досмотра торговых судов и пресечения незаконных поставок оружия в Ливию, однако достичь поставленных целей ей не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для ее военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть.

    Европейская комиссия в 20-м пакете антироссийских санкций намерена обосновать юридические основания для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по ее мнению, перевозящих российскую нефть.

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, отнеся такие решения к компетенции национальных властей.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Каллас назвала условия снятия санкций с России

    Каллас привязала снятие санкций с России к безопасности Евросоюза

    Каллас назвала условия снятия санкций с России
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Смягчение ограничений и разморозка российских активов должны учитывать ключевые интересы безопасности Европейского союза, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, будущее снятие ограничений с России и разморозка активов потребуют соблюдения интересов безопасности Европы, передает РИА «Новости».

    «Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», – подчеркнула дипломат.

    Каллас считает, что страны объединения уже обсуждают свои подходы на случай возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти вопросы фигурируют среди требований, которые европейская сторона намерена учитывать в будущем мирном процессе.

    Ранее Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    В конце прошлого года Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских средств.

    Президент Владимир Путин подчеркнул устойчивость развития страны в условиях текущих ограничений.

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    8 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК на фоне временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

    «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Для координации работы отрасли и обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы в министерстве создан отраслевой штаб. В его состав вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

    В Минэнерго отметили, что штаб действует на постоянной основе. Его основной задачей является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил риск дефицита горючего на внутреннем рынке страны.

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    7 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На Даунинг-стрит в Лондоне проходит встреча лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца о возможных контактах с Россией, позже к ним присоединился Владимир Зеленский.

    Президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает РИА «Новости».

    Лидеры собрались около 18.30 по местному времени (20.30 мск) и начали встречу в формате Е3 без участия Зеленского. Макрон пришел пешком через черный ход с территории британского МИДа, помахал журналистам, после чего его у входа в резиденцию поприветствовал Стармер. Спустя несколько минут прибыл Мерц, которого британский премьер также встретил лично. Для высоких гостей на Даунинг-стрит развернули красный ковер, у входа вывесили флаги четырех стран.

    Переговоры лидеров Британии, Франции и Германии стартовали без Зеленского и продолжались почти час до его приезда. Украинский президент появился на Даунинг-стрит примерно к 19.20, уже после начала обсуждений Е3 о возможных контактах с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Британии встретятся с Зеленским в Лондоне и обсудят более значимую роль Европы в потенциальных переговорах с Россией.

    Советник по безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заранее прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит для участия в переговорах по Украине и опередил других политических лидеров.

    Мерц заявил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису при условии полной остановки боевых действий.

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    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    9 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Евродепутат назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Евродепутат Мюллер назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление главы венгерского правительства о продолжении импорта энергоносителей из России вызвало резкую критику и опасения относительно единства европейского энергетического курса.

    Польский представитель в Европейском парламенте Петр Мюллер счел позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра опасной для устойчивости европейской политики, передает Lenta.Ru. Политик выразил серьезные сомнения в готовности некоторых стран отказаться от поставок из Москвы.

    «Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики», – подчеркнул парламентарий в своем запросе.

    Мюллер обратился к руководству Еврокомиссии с призывом официально затребовать у Будапешта четкий план исключения российских ресурсов из национального баланса. Кроме того, он настаивает на принятии жестких мер для обеспечения полного эмбарго на ввоз энергоносителей в страны объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа европейскими странами после завершения украинского конфликта.

    Ранее политик допустил сохранение импорта энергоресурсов из России для нужд Будапешта.

    Подобная позиция нового венгерского лидера вызвала серьезную обеспокоенность на Украине.

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    8 июня 2026, 19:03 • Новости дня
    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель принял решение вычеркнуть киргизские авиапредприятия из ограничительного перечня, открыв им доступ к воздушному пространству европейских государств.

    О снятии ограничений сообщила пресс-служба главы киргизского государства, передает ТАСС. Теперь местные компании смогут беспрепятственно совершать рейсы на территорию европейского объединения.

    «Киргизская Республика исключена из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский союз», – отмечается в официальном сообщении.

    В уведомлении генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии уточняется, что послабления затрагивают все сертифицированные в республике организации. Таким образом, действующий ранее запрет на полеты полностью аннулирован.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил логику отношений Бишкека и Москвы на фоне санкций Евросоюза против Киргизии.

    Российское внешнеполитическое ведомство высоко оценило недавнее избрание республики в Совет Безопасности ООН.

    Ранее европейские власти запретили полеты над своей территорией турецкой авиакомпании Southwind Airlines из-за связей с Россией.

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    8 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне ракетных ударов Ирана и Израиля

    Brent подорожала до 97,33 доллара, WTI достигла 94,57 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти начал неделю резким скачком котировок примерно на 4,5% на фоне ракетного обмена между Ираном и Израилем.

    Котировки эталонных марок нефти резко выросли в начале торгов в понедельник, следует из данных бирж и комментариев экспертов, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 7.56 мск августовские фьючерсы на Brent прибавляли 4,55% к предыдущему закрытию и достигали 97,33 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI росли на 4,45%, до 94,57 доллара. Несколькими часами ранее подъем цен не превышал 3%.

    Инвесторы внимательно отслеживают развитие конфликта на Ближнем Востоке. Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

    Главный инвестиционный директор чикагской компании Karobaar Capital LP Харис Хуршид в разговоре с агентством The New York Times отметил: «Рынок постоянно колеблется между ожиданиями соглашения и реальностью, в которой ни одна из сторон на самом деле не изменила свою ключевую позицию. Каждый раз, когда оптимизм немного опережает факты, цены на нефть резко растут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в июне 2025 года на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке поднялись примерно на 1%.

    В тот же период на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном стоимость августовских фьючерсов на Brent поднималась выше 78 долларов за баррель.

    В конце мая руководители МЭА, МВФ, Всемирного банка и ВТО предупредили о риске глобального топливного кризиса из-за блокады Ормузского пролива и сокращения поставок нефти.

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    7 июня 2026, 16:36 • Новости дня
    ОПЕК: Россия увеличит добычу нефти в июле

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники нефтяного альянса ОПЕК приняли решение нарастить совместные объемы извлечения сырья на 188 тыс. баррелей в сутки для поддержания стабильности мирового рынка.

    России разрешили увеличить нефтедобычу в июле по сравнению с июнем на 62 тыс. баррелей в сутки, до 9,824 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости». Месяцем ранее максимально разрешенная добыча нефти в стране составляла 9,762 млн баррелей в сутки.

    Помимо России, квоты были пересмотрены и для других участников соглашения. Кувейт сможет нарастить добычу на 16 тыс. баррелей в сутки, до 2,644 млн, Оман – на пять тысяч, до 831 тыс. баррелей, а Ирак – на 26 тысяч, до 4,378 млн баррелей в сутки. Суммарно семь стран ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи на 188 тыс. баррелей в сутки.

    «В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в дополнение к добровольным корректировкам, объявленным в апреле 2023 года. Эта корректировка будет проведена в июле 2026 года», – говорится в коммюнике организации по итогам встречи.


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    6 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Ответ Варшавы на героизацию ОУН Зеленским напугал Киев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие Владимира Зеленского в героизации деятелей ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация) обострило конфликт с Польшей и, как считают эксперты, поставило под вопрос европейские перспективы Киева.

    Действия лидера Украины Владимира Зеленского по героизации ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация)  может закрыть Киеву дорогу в ЕС, пишет Strana.ua, на которую ссылается РИА «Новости». В материале подчеркивается: «По мнению экспертов, ссора с Варшавой может не только лишить Киев польский военной помощи, но и стать препятствием на пути в ЕС и НАТО», – говорится в публикации.

    Отмечается, что действия главы киевского режима обострили давний конфликт с президентом Польши Каролем Навроцким. Он, как напоминает издание, неоднократно выступал против вступления Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс.

    При этом напряженность между Киевом и Варшавой из-за героизации ОУН названа лишь одной из граней противоречий. Авторы статьи указывают, что в случае присоединения Украины к ЕС эти страны могут превратиться в серьезных экономических соперников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск осудил решение Киева присвоить подразделению ВСУ имя УПА.

    Ранее директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил о необходимости личных извинений Зеленского перед Каролем Навроцким из-за героизации украинских националистов.

    А депутат Европарламента от польской коалиции «Конфедерация» Анна Брылка инициировала процедуру лишения Зеленского Европейского ордена за заслуги после присвоения подразделению ВСУ наименования в честь УПА.

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    8 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинские военные возмутились мирным планом «евротройки»

    Украинские военные возмутились планом заморозки фронта от лидеров ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах украинских военнослужащих и националистов нарастает возмущение из-за предложенного сценария «евротройки», предусматривающими прекращение боевых действий по текущей линии фронта, сообщили в российских силовых структурах.

    Среди бойцов ВСУ усиливается недовольство обсуждаемыми сценариями урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Особое внимание привлекло изменение риторики лидеров Германии, Франции и Британии после недавней встречи в Лондоне.

    «В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они всё равно в конечном итоге отойдут России», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    По его словам, европейские лидеры публично перестали требовать возвращения к границам 1991 или 2022 года. Основным вариантом теперь называется остановка боев по текущей линии фронта. Западные политики также прекратили обсуждать будущее освобожденных российской армией частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

    В минувшее воскресенье Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры. По итогам встречи было объявлено о планах совместного производства вооружений для Украины и поддержке прямого диалога между Киевом и Москвой при участии Европы и США.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне.

    По итогам переговоров политики опубликовали совместное заявление об условиях долгосрочного мира на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и их реальными действиями.

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    6 июня 2026, 16:32 • Новости дня
    Потушен пожар на Тюменском НПЗ

    Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован спасателями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров, сведения о погибших и пострадавших не поступали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

    Возгорание на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе было полностью потушено, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области. В официальном сообщении ведомства отмечено: «Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров».

    Для тушения привлекли 16 единиц основной и специальной техники. В работе на месте происшествия участвовали 26 сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области. По данным спасателей, сведений о погибших и пострадавших не поступало.

    Как писала в субботу газета ВЗГЛЯД, на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе спасатели ликвидируют возгорание повышенного уровня опасности на очистной установке, возникшее из-за технологического сбоя.

    Ранее, в апреле на территории НПЗ в Туапсе после падения фрагментов сбитого беспилотного аппарата вспыхнул пожар. Позже глава МЧС России Александр Куренков заявил об остановке утечки нефтепродуктов после пожара в Туапсе.

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    6 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    Рейтинг канцлера Германии Мерца упал до исторического минимума

    Bild: Уровень недовольства работой Мерца достиг рекордной отметки

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили резкое недовольство работой нового главы правительства, обрушив его рейтинг одобрения до критических 15%.

    Уровень неодобрения деятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца достиг максимальной отметки, передает ТАСС.

    Согласно результатам недавнего социологического опроса, лишь 15% граждан положительно оценивают его работу. По сравнению с концом апреля этот показатель снизился на четыре процентных пункта.

    Деятельностью главы правительства недовольны 77% респондентов, что стало абсолютным антирекордом. Остальные участники исследования затруднились с ответом. При этом работу всего кабинета министров отрицательно оценивают 78% немцев, а поддерживают – только 16%.

    Падение рейтинга фиксируется даже среди сторонников правящих партий. «Правительство, которому не удается убедить даже собственных избирателей, потерпит неудачу. Масштаб недовольства выходит далеко за рамки того, что обычно бывает на второй год пребывания у власти нового федерального правительства», – констатировал руководитель института INSA Херман Бинкерт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая уровень недовольства немцев деятельностью канцлера достиг 83%. Позже попытка политика восстановить доверие граждан привела к волне общественного возмущения из-за бестактного ответа онкобольной избирательнице.

    В середине прошлого месяца участники публичного мероприятия в Вюрцбурге освистали главу немецкого правительства.

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    6 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    Глава Пентагона заявил о вторжении опасных идеологий в Европу

    Министр обороны США Хегсет заявил о вторжении опасных идеологий в Европу

    Tекст: Мария Иванова

    Массовое прибытие лодок с нелегальными мигрантами к берегам Испании, Италии, Греции и Болгарии стало серьезным вызовом, требующим немедленных действий от европейских властей, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    Глава американского военного ведомства Пит Хегсет во время выступления на севере Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии выразил обеспокоенность миграционным кризисом, передает ТАСС. Он уверен, что государства Европы подвергаются серьезной угрозе.

    «К сожалению, сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди», – заявил министр.

    Руководитель Пентагона задался вопросом о том, когда европейские власти предпримут реальные шаги для борьбы с этим вторжением, и выразил надежду, что время для решительных действий еще не упущено.

    Кроме того, Хегсет напомнил о важности взаимной поддержки. По его словам, Вашингтон всегда готов прийти на помощь партнерам, однако ожидает аналогичной готовности и от своих союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Пит Хегсет анонсировал прекращение военного субсидирования богатых стран-союзниц.

    Ранее Вашингтон назвал европейские государства инкубатором террористических угроз из-за неконтролируемой миграции.

    В начале мая глава Пентагона распорядился вывести пять тысяч американских военнослужащих с территории Германии.

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