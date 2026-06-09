Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России

Линь Цзянь, комментируя планы Евросоюза, заявил, что китайские власти выступают категорически против незаконных односторонних ограничительных мер, не имеющих оснований в международном праве, передает РИА «Новости».
В ходе брифинга китайскому дипломату задали вопрос о недавнем заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ранее она сообщила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, транспортирующих российскую нефть в акватории Средиземного моря.
«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – подчеркнул Линь Цзянь.
Ранее Евросоюз разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.
До этого французские военно-морские силы задержали судно Tagor в Атлантическом океане.
Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват российских кораблей в новом пакете санкций.