Лучший бомбардир КХЛ Шипачев подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

Лучший бомбардир в истории КХЛ Вадим Шипачев перешел в «Салават Юлаев»

Tекст: Мария Иванова

Лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги 39-летний Вадим Шипачев официально стал игроком уфимского «Салавата Юлаева», передает РИА «Новости».

Клуб креативно анонсировал трансфер 39-летнего форварда в своем Telegram-канале с помощью букваря, где на букве «Ш» изображен хоккеист в цветах команды. Контракт со спортсменом рассчитан на один сезон.

С 2024 года именитый нападающий защищал цвета минского «Динамо», которое накануне объявило о завершении срока его контракта. За свою богатую карьеру в КХЛ он также успел поиграть за казанский «Ак Барс», московское «Динамо», петербургский СКА и череповецкую «Северсталь».

В сезоне 2025/26 Шипачев вписал свое имя в историю, став первым хоккеистом КХЛ, набравшим 1000 очков. На данный момент в его активе 1027 очков (321 заброшенная шайба и 706 результативных передач) в 1134 проведенных матчах. Он удерживает рекорды лиги по количеству результативных действий и сыгранных матчей, а также носит звание лучшего ассистента.

Вместе со СКА форвард дважды завоевывал Кубок Гагарина (в 2015 и 2017 годах). В составе национальной сборной России Вадим Шипачев становился олимпийским чемпионом в 2018 году, серебряным призером Игр 2022 года и чемпионом мира 2014 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года нападающий первым в истории КХЛ сделал 700 результативных передач.

В январе спортсмен достиг исторической отметки в тысячу набранных очков.