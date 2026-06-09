В правительственных офисах Британии нашли скрытую камеру

В британском правительственном комплексе обнаружили устройство скрытого слежения

Tекст: Мария Иванова

Скрытое устройство слежения нашли в офисах британского правительства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету i Paper.

Камеру обнаружили на потолочной панели в здании на Маршам-стрит, расположенном в районе Виктория.

«Скрытая камера была обнаружена в связанном с конфиденциальными вопросами здании Уайтхолла… Находка вызвала тревогу, поскольку чиновники, работающие в этом здании, участвовали в рассмотрении вызывающей споры заявки на строительство нового крупного комплекса посольства Китая в Лондоне», – говорится в публикации.

В этом комплексе размещаются министерство внутренних дел и министерство жилищного строительства. Инцидент произошел в апреле или мае этого года. Устройство находилось в общей зоне, а не в кабинетах министров. Как долго камера там пробыла, пока неизвестно.

Правительство Китая еще в 2018 году приобрело историческое здание Королевского монетного двора, но годами не могло получить разрешение на открытие нового посольства. Лишь в январе этого года британские власти одобрили проект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США выступили против открытия нового посольства Китая в Лондоне.

Китай запланировал строительство 208 секретных подземных помещений под зданием дипломатической миссии. Британские спецслужбы МИ5 и МИ6 ранее одобрили этот проект.