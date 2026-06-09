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    9 июня 2026, 11:14 • Новости дня

    «Ростех» решил представить боеприпасы для борьбы с БЭК на «Флоте-2026»

    Tекст: Мария Иванова

    На военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте продемонстрируют инновационные снаряды, поражающие маневренные надводные цели одновременно кумулятивной струей, взрывом и осколками.

    Госкорпорация покажет боевые нагрузки многофакторного действия на форуме «Флот-2026», передает РИА «Новости». Всего посетители увидят свыше 50 разработок, включая зенитные комплексы, дроны и системы слежения.

    «В экспозиции будут представлены актуальные сегодня многофакторные боевые нагрузки для дронов, эффективные против безэкипажных катеров (БЭК). Разработанные специалистами «Ростеха» боеприпасы могут одновременно воздействовать на объект кумулятивной струей, взрывом и осколками», – отметили в пресс-службе.

    Новейшие поражающие элементы способны надежно уничтожать снаряженные взрывчаткой морские беспилотники. Их продемонстрируют вместе с летательными аппаратами линейки Supercam. Холдинг «Высокоточные комплексы» привезет корабельный зенитный комплекс «Панцирь-МЕ» и модификацию «Панцирь-СМД-Е» для охраны промышленных объектов от атак с воздуха.

    Также на выставке представят оптико-электронный комплекс «Астрон-3В» от холдинга «Швабе». Он позволяет дистанционно обнаруживать небольшие суда на дистанции до 12 километров. Кроме того, покажут скоростной спасательный робот R-SAVER-1, способный доставлять до 600 килограммов груза терпящим бедствие кораблям.

    Салон пройдет с 10 по 14 июня в Петербурге.

    Накануне сообщалось, что на «Флоте-2026» решили представить катера «Бриз» и «БЭК-6».

    6 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о разгроме сил ВСУ у Казачьей Лопани

    ВСУ понесли серьезные потери у Казачьей Лопани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Казачьей Лопани в Харьковской области десантно-штурмовые подразделения ВСУ понесли тяжелые потери и практически перестали существовать как сила, сообщили российские силовики.

    Отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ, переброшенные к Казачьей Лопани в Харьковской области, не смогли удержать наступление российских войск и были практически полностью уничтожены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Силовики заявили, что изучили данные о потерях украинской стороны. «Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», – рассказали они.

    Казачья Лопань является крупным логистическим хабом ВСУ и одной из ключевых транспортных артерий снабжения на этом участке фронта. Освобождение населенного пункта, по оценке силовиков, затруднит переброску резервов и боеприпасов украинских формирований и создаст плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Федор Громов заявил о ключевой роли Казачьей Лопани как узла сосредоточения сил и района для возможного наступления на Харьков.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут наступательные действия к крупному логистическому центру ВСУ поселку Казачья Лопань, уничтожая силы противника и беря в плен украинских боевиков.

    До этого на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Казачьей Лопани и Волчанска с потерями противника до 70 военнослужащих и части техники.

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    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    9 июня 2026, 06:27 • Новости дня
    На Сахалине запустили производство дронов для нужд СВО

    На Сахалине объявили о планах производить 5 тыс. БПЛА в месяц для СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Островной регион намерен масштабировать производство летательных аппаратов для нужд СВО, доведя объемы выпуска до 5 тыс. единиц техники каждый месяц, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

    Масштабный проект реализуется на базе нового завода, открытого в 2026 году, оно выполняет гособоронзаказ, серийно собирая беспилотники марки Veles.

    «За лето предприятие планирует изготовить 8 тыс. дронов. А после ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц», – говорится в релизе.

    Дополнительно отмечается, что на производстве уже трудятся 17 ветеранов спецоперации, планируется создать еще 50 рабочих мест.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко добавил, что на линию соприкосновения уже отправлено более 7200 единиц различной техники. Кроме того, участники волонтерского движения доставили военнослужащим свыше 1 тыс. тонн гуманитарных грузов.

    Вице-премьер Трутнев подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем защиты от вражеских дронов. Он считает, что универсального решения этой проблемы пока нет. Отечественным специалистам предстоит искать ответы в динамике, защищая объекты экономики и мирных жителей от новых угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины. Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО. «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику.

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    9 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО
    Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Российские власти перекладывают часть ответственности за охрану критической инфраструктуры от атак украинских беспилотников на плечи частных компаний, разрешив им закупать системы ПВО, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в Минобороны.

    Министерство обороны России разрешит бизнесу приобретать крупнокалиберные системы противовоздушной обороны для защиты своих объектов, передает Bloomberg.

    При этом ведомство сохранит контроль над вооружением, а управлять им будут подразделения резервистов. Ранее предприятия не могли просто купить услуги ПВО, как электричество или воду.

    Компании получат доступ к оружейным установкам, зенитной артиллерии, радиолокационному оборудованию и средствам радиоэлектронной борьбы. Необходимость в таких мерах возникла после того, как в этом году участились удары по энергетической и сырьевой инфраструктуре. В прошлом месяце атакам подверглись восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, что привело к снижению переработки нефти до минимума с октября 2009 года.

    Киев расширил радиус своих ударов вглубь территории России, достигая Урала на расстоянии около двух тыс. километров от границы. Крупные производители сырья уже начали принимать меры, договариваясь с Минобороны о размещении комплексов «Панцирь» возле своих заводов.

    Глава крупнейшего бизнес-объединения России Александр Шохин сообщил Владимиру Путину в конце мая, что компании готовы финансировать закупку оборонительного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать инициативы бизнеса по защите промышленных объектов от беспилотников. Вскоре частные предприятия получили право закупать крупнокалиберное вооружение для обороны своих территорий

    Министр финансов Антон Силуанов исключил создание специального государственного фонда для финансирования безопасности нефтегазовых заводов.

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    9 июня 2026, 08:40 • Новости дня
    Прилепин раскрыл численность подразделений Добровольческого корпуса Минобороны

    Прилепин: В Добровольческий корпус Минобороны входят 27 подразделений

    Tекст: Вера Басилая

    Недавно завершивший службу писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил, что порядка 27 подразделений входят в Добровольческий корпус Минобороны.

    Писатель и военнослужащий Захар Прилепин, недавно завершивший службу, раскрыл структуру Добровольческого корпуса Минобороны, передает ТАСС. Он пригласил всех желающих присоединиться к формированию, чтобы лично увидеть принципы его работы.

    «Пользуюсь случаем, хочу желающих послужить и понять, как это все происходит, пригласить – заходите. Там у нас пресловутая, знаменитая «Пятнашка», там «Ветераны», которые совершили все эти проходы по трубам, эти великолепные операции, которые изучают сейчас все военные академии мира», – заявил Прилепин.

    По словам писателя, добровольцы удерживают половину бахмутского, славянского и часово-ярского направлений. Всего в состав объединения входят порядка 27 различных подразделений, включая штурмовые отряды, артиллерию и расчеты беспилотников.

    Контракты с бойцами заключаются на шесть месяцев, после чего они могут отправиться домой. При этом подъемные выплаты здесь ниже, чем при прямом договоре с министерством. Сам корпус был создан в 2023 году на базе опытных специалистов.

    После тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы

    Сын Захара Прилепина Игнат вступил в штурмовое подразделение интербригады «Пятнашка».

    Прилепин рассказал об опасной службе сына на передовой.

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    7 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    Токио и Сеул возобновили совместные морские учения спустя девять лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония и Южная Корея провели в воскресенье первые с 2017 года совместные морские учения по отработке поисковых и спасательных операций, передает агентство Kyodo.

    Маневры с участием боевых кораблей прошли в префектуре Нагасаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo. От японской стороны в тренировке задействовали эсминец с управляемым ракетным оружием «Конго», оснащенный системой Aegis. Сеул направил в район учений десантный корабль «Чхончжабон».

    Совместные тренировки не проводились из-за серьезного инцидента. В декабре 2018 года южнокорейский корабль захватил радаром системы управления огнем патрульный самолет японских сил самообороны. Сеул настаивал, что авиация Токио создавала прямую угрозу их судну.

    Договоренность о возобновлении партнерства в море была достигнута в январе текущего года. Окончательные даты проведения маневров стороны согласовали в мае на встрече в Сингапуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио и Сеул договорились о возобновлении оборонных обменов после пятилетнего перерыва.

    Правительство Японии выразило решительный протест Южной Корее из-за военных учений в районе спорных островов.

    Южнокорейские военные разработали новые возможности для ведения глобальной морской войны.

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    9 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Небензя сообщил о пораженных ВС России военпредприятиях и аэродромах Украины

    Небензя: За последнее время ВС России поразили в Киеве 10 предприятий ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные нанесли серию высокоточных ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и инфраструктуре Украины в ответ на атаки по российским гражданских объектов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по Украине.

    «ВС России наносят удары высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. В результате за последнее время в Киеве поражены десять предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА», – заявил дипломат.

    Небензя уточнил, что среди пораженных объектов – заводы, выпускающие ударные беспилотники, такие как объединение «Абрис ПТ», предприятие «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и госкомпания «Укрспецэкспорт». В Киеве нанесены удары по трем территориальным центрам комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил о продолжении ударов ВС России в ответ на атаки ВСУ. 
    Минобороны сообщало, что российские войска разгромили завод «Мотор Сич» в Запорожье. ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.


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    8 июня 2026, 11:25 • Новости дня
    На «Флоте-2026» решили представить катера «Бриз» и «БЭК-6»

    «Рособоронэкспорт» решил представить на салоне «Флот-2026» БЭК «Бриз» и «БЭК-6»

    Tекст: Мария Иванова

    На Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте впервые представят безэкипажные катера «Бриз» и «БЭК-6» для российского флота.

    Компания «Рособоронэкспорт» впервые покажет новейшие морские беспилотники на выставке, которая пройдет с 10 по 14 июня в Кронштадте, передает ТАСС.

    Генеральный директор предприятия Александр Михеев заявил: «Основной акцент в экспозиции «Рособоронэкспорта» на салоне «Флот-2026» сделан на новейших российских технологиях в области кораблестроения, морского вооружения и робототехники». По его словам, аппараты «Бриз», «БЭК-6» и «Безэкипажная водная система» отличаются малозаметным корпусом и искусственным интеллектом.

    В сегменте морских роботизированных комплексов участники увидят катер «Оркан», подводный аппарат «ММТ-300» и систему «Клавесин-1РЭ». Ожидается, что эти образцы вызовут повышенный интерес из-за растущего мирового спроса. Линейка надводных сил будет представлена фрегатом проекта 11356 NG, корветами «Тигр» и «Каракурт-Э», а также тральщиком «Александрит-Э».

    Все презентуемые боевые корабли создаются с применением стелс-технологий и могут интегрироваться с робототехникой. На стендах и у причалов также разместят экспортные подводные лодки проектов 636 и 677Э «Амур-1650». Эти субмарины обладают повышенной скрытностью, увеличенной дальностью хода и мощным ракетно-торпедным арсеналом.

    Гостям выставки продемонстрируют технику силовых ведомств России, скоростную лодку БК-10 и береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». Деловая программа предусматривает активные переговоры с делегациями военно-морских сил дружественных стран. Всего запланировано 75 показов и презентаций вооружения для иностранных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый арктический безэкипажный катер «Бриз» представили на выставке «Нева-2025» в Петербурге после автономного перехода по маршруту Архангельск – Соловецкие острова длиной 280 км.

    На салоне «Флот-2024» «Рособоронэкспорт» впервые выставил безэкипажные катера «Визир», «Оркан» и «БЭК-1000», а также автономный необитаемый аппарат «ММТ-300».

    Компания «Рособоронэкспорт» начала продвигать на мировом рынке автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-1РЭ» и расширять линейку беспилотных систем для различных сред.

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    8 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    Сотрудник коммунальной службы в ЛНР погиб при ударе украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник нанес удар по автомобилю предприятия «Рубежноетепло» в Луганской народной республике, в результате чего погиб один человек.

    В результате атаки украинского дрона на спецмашину в ЛНР один сотрудник коммунальной службы погиб, еще один получил ранения, передает ТАСС. Инцидент произошел, когда бригада возвращалась с ремонта.

    «В результате удара вражеского БПЛА погиб сотрудник «Рубежноетепло». Еще один получил ранение, сейчас он находится в больнице», – заявили в региональном Минстрое. Уточняется, что беспилотник атаковал специализированное транспортное средство предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в городе Стаханове двое местных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю. Четвертого июня в Троицком округе республики в результате аналогичной атаки погиб водитель гражданской машины. Месяцем ранее в Херсонской области дрон ВСУ атаковал бригаду сотрудников коммунальной службы.

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    8 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Airbus показала беспилотный грузовой вертолет U145 на салоне в Берлине

    Airbus представила беспилотную модификацию вертолета H145 U145

    Tекст: Мария Иванова

    Новый беспилотный вертолет U145 от Airbus Helicopters рассчитан на перевозку крупных грузов и в будущем будет использоваться в гражданских и военных миссиях.

    Компания Airbus Helicopters, входящая в корпорацию Airbus, представила в Берлине непилотируемую версию вертолета H145 под названием U145, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе отмечается: «Airbus Helicopters представила непилотируемую версию вертолета H145, U145, на авиасалоне ILA Berlin Air Show, где компания выставит полномасштабный макет новой модели».

    В сообщении уточняется, что U145 дополнит линейку вертолетов и беспилотников Airbus. Первый полет этой модели со страхующим пилотом на борту запланирован на конец 2026 года, а поставки и начало эксплуатации ожидаются в начале 2030-х годов.

    По сравнению с пилотируемым H145 новая машина лишится традиционной кабины экипажа и получит модифицированный грузовой отсек. Вертолеты U145 будут применяться для гражданских и военных задач, а их основной функцией станет перевозка значительных объемов грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рамочное соглашение Минобороны Германии предусматривает закупку 62 легких боевых вертолетов Airbus H145M

    Во время учений на Кипре военный вертолет Airbus H145M уронил кассету с вооружением на жилую территорию деревни Пейя.

    Российский беспилотный вертолет В-200 вызвал большой интерес у иностранных партнеров на выставке HeliRussia 2026.

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    8 июня 2026, 15:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Очередной вражеский дрон был успешно ликвидирован на подступах к российской столице, на месте падения его обломков уже работают специалисты экстренных служб.

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще одного беспилотника, направлявшегося в сторону города.

    «ПВО Минобороны сбила один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в своем канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шестого июня силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к столице. Третьего июня средства ПВО уничтожили девять летевших к Москве дронов. Второго июня российские военные нейтрализовали еще два вражеских аппарата.

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    8 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    SIPRI: Ядерные державы продолжили наращивать ядерные арсеналы в 2025 году

    Tекст: Мария Иванова

    В прошлом году ядерные державы продолжили активное наращивание арсеналов, развернув новые системы вооружений и увеличив общий мировой запас боеголовок до 12 тыс. единиц, отмечает SIPRI.

    Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы в 2025 году не только сохранили, но и усилили курс на наращивание арсеналов, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается: «Девять ядерных держав… продолжили программы модернизации и наращивания своих ядерных арсеналов в 2025 году, и большинство из них в течение года развернули новые системы вооружения, оснащенные ядерным оружием или способные нести ядерные боеголовки».

    Институт уточняет, что к январю 2026 года мировой запас ядерных боеголовок составлял более 12 тыс. единиц, из которых около 9,7 тыс. находились на военных складах для потенциального использования. Почти все эти боеголовки принадлежали России или США, а меньшая часть приходилась на Францию и Британию.

    По оценке SIPRI, Россия и США вместе обладали примерно 83% всех накопленных ядерных боеголовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исследовательский центр по ликвидации ядерного оружия при университете Нагасаки зафиксировал рост числа активных ядерных боеголовок в мире до 9615 единиц к июню 2025 года.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время программной речи о ядерном сдерживании распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    Президент России Владимир Путин подтвердил способность нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» нести ядерные боеголовки.

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    9 июня 2026, 01:58 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл значение для ВС России освобожденного Химика

    Эксперт Марочко: С освобождением Химика ВС России поглощают ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятие под контроль поселка Химик (украинское название – Молочарка) в ДНР открыло путь к нейтрализации сил противника, дислоцированных в центральной части стратегически важной Константиновки, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Химика – она же переименованная украинскими боевиками Молочарка – это важная победа наших военнослужащих для освобождения населенного пункта Константиновка. Сейчас мы поглощаем уже практически всю ту группировку противника, которая находится в центре Константиновки», – заявил он ТАСС.

    Константиновка – стратеги важное направление для ВС России, так как является ключом к  славянско-краматорской агломерации, крепленной ВСУ. Продвижение в юго-западном направлении без ее освобождения невозможно.

    Днем ранее, восьмого июня, Министерство обороны официально подтвердило переход Химика под контроль Южной группировки войск. Это позволяет развивать дальнейшее наступление на позиции ВСУ в ДНР.

    Марочко отметил, что не покинувшие Константиновку подразделения ВСУ рискуют оказаться в окружении.

    «Также хочу отметить, что наши военнослужащие параллельно с этим развивают успех в районе Ильиновки и Долгой Балки, продвигаясь на северо-запад. Следовательно, та украинская группировка, которая еще не вышла в Алексеево-Дружковку, <…> попадет в окружение», – предупредил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин выразил уверенность в полном освобождении территории ДНР. Российские войска сократили дистанцию до Краматорска до 11 км. В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска.

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    8 июня 2026, 11:15 • Новости дня
    «Калашников» передал крупную партию гранатометов ГП-34 заказчику

    «Калашников» отгрузил партию 40-мм подствольных гранатометов ГП-34

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный заказчик в срок получил масштабную партию сорокамиллиметровых подствольных гранатометов ГП-34, которые сегодня активно применяются в зоне специальной военной операции.

    О выполнении крупного контракта концерн сообщил в своем Telegram-канале.

    В компании заявили: «Калашников» успешно передал крупную партию подствольных гранатометов ГП-34 заказчику». Отмечается, что объемы выпуска изделия по контракту в 2026 году остаются на высоком уровне и гранатомет применяется в зоне проведения специальной военной операции.

    ГП-34 предназначен для поражения живой силы и небронированной техники осколочно-фугасными и термобарическими выстрелами на дистанции до 400 м. Также он используется для решения специальных задач по охране правопорядка за счет нелетальных, осветительных и сигнальных выстрелов типа ВОГ-25 с настильной или навесной траекторией стрельбы.

    Гранатомет имеет дульнозарядную конструкцию, обеспечивающую удобство заряжания и разряжания, а также высокую скорострельность на уровне 5–6 выстрелов в минуту. Оружие массой 1,4 кг устанавливается на современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм и автомат Никонова АН-94 и более 20 лет состоит на вооружении Российской армии и МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году концерн «Калашников» досрочно завершил рекордный госконтракт по поставке подствольных гранатометов ГП-34 для зоны спецоперации.

    В 2026 году концерн «Калашников» увеличит производство боевого стрелкового оружия, наиболее востребованного в зоне спецоперации.

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