«Ростех» решил представить боеприпасы для борьбы с БЭК на «Флоте-2026»

Tекст: Мария Иванова

Госкорпорация покажет боевые нагрузки многофакторного действия на форуме «Флот-2026», передает РИА «Новости». Всего посетители увидят свыше 50 разработок, включая зенитные комплексы, дроны и системы слежения.

«В экспозиции будут представлены актуальные сегодня многофакторные боевые нагрузки для дронов, эффективные против безэкипажных катеров (БЭК). Разработанные специалистами «Ростеха» боеприпасы могут одновременно воздействовать на объект кумулятивной струей, взрывом и осколками», – отметили в пресс-службе.

Новейшие поражающие элементы способны надежно уничтожать снаряженные взрывчаткой морские беспилотники. Их продемонстрируют вместе с летательными аппаратами линейки Supercam. Холдинг «Высокоточные комплексы» привезет корабельный зенитный комплекс «Панцирь-МЕ» и модификацию «Панцирь-СМД-Е» для охраны промышленных объектов от атак с воздуха.

Также на выставке представят оптико-электронный комплекс «Астрон-3В» от холдинга «Швабе». Он позволяет дистанционно обнаруживать небольшие суда на дистанции до 12 километров. Кроме того, покажут скоростной спасательный робот R-SAVER-1, способный доставлять до 600 килограммов груза терпящим бедствие кораблям.

Салон пройдет с 10 по 14 июня в Петербурге.

Накануне сообщалось, что на «Флоте-2026» решили представить катера «Бриз» и «БЭК-6».