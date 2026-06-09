Bloomberg: Частным компаниям России разрешат закупать системы ПВО

Министерство обороны России разрешит бизнесу приобретать крупнокалиберные системы противовоздушной обороны для защиты своих объектов, передает Bloomberg.

При этом ведомство сохранит контроль над вооружением, а управлять им будут подразделения резервистов. Ранее предприятия не могли просто купить услуги ПВО, как электричество или воду.

Компании получат доступ к оружейным установкам, зенитной артиллерии, радиолокационному оборудованию и средствам радиоэлектронной борьбы. Необходимость в таких мерах возникла после того, как в этом году участились удары по энергетической и сырьевой инфраструктуре. В прошлом месяце атакам подверглись восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, что привело к снижению переработки нефти до минимума с октября 2009 года.

Киев расширил радиус своих ударов вглубь территории России, достигая Урала на расстоянии около двух тыс. километров от границы. Крупные производители сырья уже начали принимать меры, договариваясь с Минобороны о размещении комплексов «Панцирь» возле своих заводов.

Глава крупнейшего бизнес-объединения России Александр Шохин сообщил Владимиру Путину в конце мая, что компании готовы финансировать закупку оборонительного оборудования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать инициативы бизнеса по защите промышленных объектов от беспилотников. Вскоре частные предприятия получили право закупать крупнокалиберное вооружение для обороны своих территорий

Министр финансов Антон Силуанов исключил создание специального государственного фонда для финансирования безопасности нефтегазовых заводов.