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    9 июня 2026, 09:42 • Новости дня

    В Москве задержали напавшего с ножом на подростков юношу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы произошла поножовщина, в результате которой двое молодых людей получили тяжелые ранения, их госпитализировали, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Правоохранительные органы задержали молодого человека после нападения на двух юношей в районе Большого Спасоглинищевского переулка, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Госпитализированным пострадавшим 17 и 18 лет оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.

    Уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство двух лиц».

    Подозреваемый родился в 2007 году. В ближайшее время его доставят к следователям для проведения допроса. Сейчас на месте происшествия работают столичные криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня 13-летняя девочка ударила ножом сверстницу в Свердловской области. В январе участники потасовки на московском Арбате получили тяжелые ножевые ранения.

    8 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    В Москве школьница получила сотрясение мозга в давке за бесплатной косметикой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы акция косметического бренда обернулась массовой давкой, двум девушкам потребовалась медицинская помощь.

    Инцидент произошел на Новом Арбате, один из магазинов объявил акцию с раздачей товаров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РЕН ТВ.

    У входа в торговую точку собралась огромная толпа, состоявшая преимущественно из детей и подростков.

    По условиям акции посетителям предлагалось «собрать в совочек продукцию и унести ее бесплатно». Из-за большого количества желающих на входе началась сильная давка.

    В результате происшествия пострадали две девушки 15 и 18 лет. Старшей из них медики диагностировали ссадину левого предплечья, от госпитализации она отказалась. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале ребенок и девушка получили переломы во время давки на акции в торговом центре Уфы.

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    8 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Водоемы столичного региона прогрелись до отметки плюс 20 градусов, что соответствует нормам для старта купального сезона и показателям черноморского побережья, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «Температура воды в Москве-реке достигла плюс 20 градусов в районе Звенигорода, что является нормой для открытия купального сезона. Кстати, в Сочи тоже плюс 20 градусов вода, и чуть потеплее в Ейске – плюс 25 градусов вода, так что температура, считай, как на юге», – рассказал синоптик, передает РИА «Новости».

    Специалист пояснил, что водоемы в центральной России продолжат стремительно прогреваться. В ближайшие дни температура воздуха ожидается на четыре-шесть градусов выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня температура воды в столичных водоемах достигла отметки в 15 градусов тепла.

    На фоне потепления синоптики объявили в Москве оранжевый уровень метеорологической опасности. Еще в середине мая воздух в столице прогрелся до рекордных 30,5 градуса.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    6 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Стало известно состояние пациентов после первых пересадок рук

    В Москве рассказали о состоянии пациентов после первых пересадок рук

    Стало известно состояние пациентов после первых пересадок рук
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пациенты после первых в России пересадок рук уже чувствуют себя хорошо, а у одного из них полностью восстановилась функция кисти, сообщили в мэрии Москвы.

    О ходе первых в России трансплантаций рук и состоянии пациентов рассказала РИА «Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью на ПМЭФ. По ее словам, в марте московские врачи запустили новое направление трансплантологии, выполнив две операции по пересадке рук после их утраты.

    «Да, действительно, команда врачей института Склифосовского совместно с китайскими коллегами под руководством главного внештатного специалиста, пластического хирурга провели уже две пересадки. В одном случае была пересажена одна кисть, в другом две. Они прижились. Пациенты чувствуют себя хорошо», – сказала Ракова.

    Она уточнила, что первая операция была проведена в прошлом году, и на сегодня функциональность конечности полностью восстановлена: пациент пишет, водит машину, занимается спортом. Второе вмешательство прошло в феврале, у пациента уже появилась чувствительность, и он начал выполнять простые действия, что Ракова назвала большим прорывом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московские хирурги в НИИ Склифосовского впервые в России одновременно провели трансплантацию двух кистей рук пациенту.

    Позже Минздрав включил кожу в официальный перечень органов и тканей, разрешенных для пересадки с 1 сентября 2026 года. Также сообщалось, что ведомство с 1 сентября расширит список бесплатных трансплантаций, добавив в него пересадку костей, нервов и спинного мозга.

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    6 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Раскрыты неизвестные документы о рождении и браке Пушкина

    Архив Москвы раскрыл неизвестные документы о рождении и браке Пушкина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новые архивные материалы о семье Александра Пушкина, включая запись о браке с Натальей Гончаровой, стали доступны в открытом доступе в интернете.

    Исторические документы, связанные с жизнью поэта Александра Пушкина, выложил в открытый доступ главный архив Москвы. Публикация приурочена ко Дню русского языка и дню рождения классика, сообщает 360.ru.

    В сети появились записи о браке Пушкина с Натальей Гончаровой, запись в метрической книге с указанием места рождения поэта, договор найма квартиры на Арбате и другие свидетельства. Эти материалы уточняют отдельные биографические детали, в том числе адрес появления поэта на свет.

    Согласно исторической справке Московской городской управы от 16 января 1915 года, Пушкин родился в доме на Немецкой улице в Москве. Новые публикации позволяют увидеть эти сведения по подлинным документам начала прошлого века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всему миру 6 июня прошли сотни мероприятий, приуроченных ко Дню русского языка и 227-летию Александра Пушкина. А президент России Владимир Путин одобрил предложение возродить Российское пушкинское общество.

    Ранее в Калининграде впервые показали оригинальную рукопись письма Татьяны из романа «Евгений Онегин» с автографом Пушкина.

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    6 июня 2026, 21:08 • Новости дня
    Новый региональный код 997 появился на номерах в Москве

    В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом региона 997

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На столичных дорогах появились первые автомобили с государственными номерами новой серии 997, установленными, в частности, на седан Mazda 3, сообщили журналисты.

    В российских столичных отделениях ГИБДД начали выдавать государственные регистрационные знаки с новым региональным кодом 997, на это обратила внимание «Газета.Ru». Один из первых таких номеров корреспондент издания заметил на проспекте Андропова на юге города, недалеко от парка «Коломенское». Новый знак установлен на седане Mazda 3 первого поколения.

    Предыдущее расширение номенклатуры региональных кодов автомобильных номеров в Москве произошло летом 2022 года, когда начали выдавать номера серии 977. До этого, по мере исчерпания возможных комбинаций, к базовому столичному коду 77 последовательно добавлялись 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797 и 977.

    Российские автономера действующего образца используются с 1994 года, и за это время столице несколько раз приходилось вводить новые сочетания кодов, чтобы обеспечить растущий автопарк необходимым количеством регистрационных знаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобильный регистрационный номер в России содержит цифровой код субъекта федерации и по состоянию на 2026 год система использует более 140 кодовых комбинаций.

    Ранее в Московской области утвердили два новых кода для автомобильных номеров 250 и 550 и в регионе будут выдавать такие регистрационные знаки наряду с ранее действовавшими. Позже Госавтоинспекция опровергла слухи о массовом изъятии в Москве номеров серии «АМР», заявив о законности использования таких знаков при наличии правильных документов.

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    6 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    В Москве мошенники запустили новую схему обмана по видеосвязи

    В Москве мошенники начали обманывать людей с помощью видеоконференций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Аферисты начали рассылать электронные письма со ссылкой на видеоконференцию и убеждать под видом сотрудников правоохранительных органов передать курьеру все деньги, сообщает прокуратура Москвы.

    Мошенники запустили новую схему обмана, связанную с рассылкой электронных писем со ссылкой на видеоконференцию. Таким образом они выманили у 88-летнего москвича более 4 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы.

    По данным прокуратуры, пожилой мужчина получил на электронную почту письмо с предложением присоединиться к видеоконференции и, перейдя по ссылке, увидел на экране «правоохранителя». Тот заявил пенсионеру, что от его имени якобы был совершен перевод на финансирование преступной деятельности и предложил «сотрудничать».

    Лжесиловик по видео дал мужчине подробную инструкцию, потребовав снять все накопления и передать наличные курьеру, представленному как внештатный сотрудник, при этом телефонные аферисты уверяли, что деньги вернут с процентами.

    Введенный в заблуждение пенсионер несколько раз снимал со счетов различные суммы и передавал их курьерам, общий ущерб превысил 4 млн рублей. Расследование всех обстоятельств хищения находится на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре, в надзорном органе напомнили о недопустимости открытия сомнительных сообщений, перехода по неизвестным ссылкам и перезвона на присланные незнакомые номера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве телефонные аферисты за три месяца обманули пенсионерку на 37 млн рублей, выдавая себя за коммунальщиков и банковский надзор.

    Ранее в столице лжесотрудники ведомств по схеме с установкой приложений и видеосвязью выманили у пенсионера 30,7 млн рублей, организовав многократную передачу наличных курьерам. Позже дистанционные мошенники стали применять обновленную тактику обмана, уверяя граждан, что их сбережения якобы входят в государственный резервный фонд.

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    6 июня 2026, 18:49 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 12-й с начала суток БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Атака беспилотника на столичный регион завершилась его уничтожением, при этом обломки упали на землю, где сейчас работают службы экстренного реагирования.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, «отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». Чиновник уточнил, что беспилотник был сбит на подлете к столице.

    Это 12-й беспилотный летательный аппарат, уничтоженный у Москвы с начала текущих суток. Экстренные службы продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с полуночи на подлете к Москве силы ПВО уничтожили 12 дронов. Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА, направлявшихся к Москве. А в начале мая силы ПВО Москвы за сутки сбили 61 беспилотник, пытавшийся атаковать столицу.

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    6 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    ПВО сбила два дрона на подлете к Москве

    ПВО Минобороны сбила два дрона на подлете к Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два беспилотника были сбиты силами ПВО Минобороны на подлете к столице, а на месте падения обломков уже работают экстренные службы, сообщили власти Москвы.

    О новых двух сбитых беспилотниках сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

    Всего с начала суток на подлете к городу было уничтожено 14 беспилотников. Информация о возможных последствиях падения обломков в сообщении не приводится.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, на подлете к Москвы сбили 12-й с начала суток БПЛА. Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА, направлявшихся к Москве. А в начале мая силы ПВО Москвы за сутки сбили 61 беспилотник, пытавшийся атаковать столицу.

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    9 июня 2026, 06:00 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Перед этим Росавиация перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов.


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    8 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    Силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», – написал Собянин в своем канале на платформе Max.

    По словам градоначальника, в настоящее время на местах падения обломков дронов активно работают специалисты профильных экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти столицы зафиксировали рост числа атак беспилотников.

    Один из дронов попал в здание в районе Мосфильмовской улицы.

    Жертвой атаки БПЛА в Московской области стал 77-летний мужчина.

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    9 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором уничтоженном на подлете к Москве дроне ВСУ

    Собянин сообщил о втором уничтоженном на подлете к Москве дроне

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале сообщил об уничтоженном силами ПВО втором дроне ВСУ, летевшем к городу.

    «Сбит ещё один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    О первом дроне Собянин сообщил в 5.50.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов. Росавиация в ночь на  вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию.


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    9 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем доставили в московские больницы

    Пострадавших в ДТП под Ярославлем доставили в московские больницы

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажиров с тяжелыми травмами и переломами, пострадавших при ДТП с туристическим автобусом экстренно госпитализировали в столичные клиники для оказания специализированной медицинской помощи.

    «Центр медицины катастроф Москвы доставил 12 пострадавших в московские больницы для дальнейшего лечения, включая НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ имени Ерамишанцева, ММНКЦ имени Боткина. Двое из них были доставлены на вертолете под наблюдением врачей авиамедицинской бригады», – передает РИА «Новости».

    У пациентов диагностированы характерные для ДТП травмы, включая переломы и повреждения внутренних органов. В департаменте здравоохранения Москвы добавили, что торакальные хирурги борются за жизнь одной из пострадавших с тяжелым повреждением легких. Помощь всем оказывается в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экскурсионный автобус перевернулся на трассе в Ярославской области. Названа предварительная причина ДТП с московскими туристами под Ярославлем.

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    8 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили украинский БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили украинский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские военные ликвидировали два беспилотника на подлете к столице. В конце мая силы ПВО сбили два летевших на город аппарата.

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    8 июня 2026, 06:34 • Новости дня
    Гидрометцентр пообещал москвичам жару

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале рабочей недели жителей столичного региона ожидает комфортная летняя погода с прогревом воздуха почти до тридцати градусов тепла, такие данные привели в Гидрометцентре.

    В понедельник днем столбики термометров в городе покажут от 27 до 29 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до 15 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба.

    На территории Подмосковья температурный фон также останется высоким. Днем воздух прогреется от 24 до 29 градусов, а в ночные часы похолодает до 15 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву сильной жаре.

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    8 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У российской столицы поразили очередной беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин в понедельник во второй половине дня.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал градоначальник в Max.

    До этого в понедельник на подлете к Москве сбили дрон.

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