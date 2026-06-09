Биржевые цены на газ в Европе зафиксировались около 594 долларов

Tекст: Мария Иванова

Июльские контракты по индексу нидерландского хаба TTF на лондонской бирже ICE торгуются около 594 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Сессия открылась на отметке 598 долларов, но вскоре показатель скорректировался, вернувшись к расчетной цене понедельника.

Весной динамика стоимости энергоносителей была более волатильной. В марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке средний показатель подскочил почти на 60%, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

После апрельского спада на 14% котировки вновь временно превышали рубеж в 600 долларов в середине мая. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

В конце прошлого месяца биржевые цены на голубое топливо опустились ниже 570 долларов.

Перед этим котировки закрепились на уровне около 593 долларов за тысячу кубометров.