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    9 июня 2026, 09:09 • Новости дня

    Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Боевой вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива, однако оба члена экипажа остались живы.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил отсутствие жертв в результате инцидента с военной авиацией, передает РИА «Новости».

    По данным газеты The New York Times, ударный вертолет Apache упал в районе Ормузского пролива.

    Глава государства уточнил, что спасателям удалось благополучно эвакуировать двух членов экипажа. Телеканал Fox опубликовал видеозапись общения американского лидера с прессой.

    «Пилоты в порядке. Никто не пострадал. Мы опубликуем отчет завтра», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива.

    В мае специалисты обнаружили опасный дефект трансмиссии у машин этой серии.

    До этого данные вертолеты уничтожили шесть иранских катеров в этом регионе.

    8 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Иран объяснил ракетный удар по Израилю

    МИД Ирана объяснил ракетный удар по Израилю нарушением перемирия

    Иран объяснил ракетный удар по Израилю
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетный удар Ирана по целям в Израиле был представлен как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

    О таком объяснении произошедшей атаки сообщил советник пресс-секретаря МИД исламской республики Али Сафари, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия Тегерана стали реакцией на действия Израиля после периода выдержки.

    «Али Сафари, советник пресс-секретаря МИД Ирана, заявил, что недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля», – цитирует дипломата агентство Mehr.

    Таким образом, в МИД Ирана увязали применение ракетных сил с ранее объявленным перемирием и последующими шагами израильской стороны, которые в Тегеране расценили как продолжение агрессивной линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана в официальном заявлении подтвердил удары вооруженных сил по нескольким военным объектам на севере Израиля, увязав их с неоднократными нарушениями режима прекращения огня.

    Армия обороны Израиля задействовала систему противовоздушной обороны после ракетных залпов из Ирана и объявила воздушную тревогу на севере страны.

    Израильские власти по данным гостелерадиокомпании Kan пообещали ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана.

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    8 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    @ Li Rui/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По военным объектам в центральном и западном Иране были нанесены удары, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Иранский Корпус стражей исламской революции также сообщил о применении Израилем баллистических ракет воздушного базирования, передает IRNA.

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о звуках взрывов в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

    Агентство Tasnim также зафиксировало звук взрыва в районе Кереджа, пригороде Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что воздушно-космические силы КСИР ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид.

    МИД Ирана сообщил, что иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля в ответ на агрессивные действия Тель-Авива в Ливане.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    7 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о ракетных залпах из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны задействованы для перехвата угрозы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Позднее израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп с иранской территории. Новый удар вновь был нацелен на северную часть Израиля. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Парламент Ирана пообещал жестко ответить на удар Израиля по Бейруту.

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    7 июня 2026, 23:12 • Новости дня
    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
    @ Eli Basri/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей исламской революции ударили баллистическими ракетами по авиабазе Рамат Давид, сообщает КСИР.

    «В ответ на масштабные преступления режима на юге Ливана и других районах этой страны... при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», – приводи текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    В КСИР подчеркнули, что проведенная вечером операция стала лишь предупреждением. В заявлении говорится, что в случае продолжения «агрессивных действий» последует более масштабный ответ, который включит все «американо-сионистские цели в регионе».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» через гостелерадио Ирана IRIB предупредил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными ударами, если ответит на атаку.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что удар по Израилю стал предупреждением, чтобы Тель-Авив прекратил агрессию против Ливана, и пообещал более тяжелые последствия в случае новых действий Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога.

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    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    8 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне ракетных ударов Ирана и Израиля

    Brent подорожала до 97,33 доллара, WTI достигла 94,57 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти начал неделю резким скачком котировок примерно на 4,5% на фоне ракетного обмена между Ираном и Израилем.

    Котировки эталонных марок нефти резко выросли в начале торгов в понедельник, следует из данных бирж и комментариев экспертов, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 7.56 мск августовские фьючерсы на Brent прибавляли 4,55% к предыдущему закрытию и достигали 97,33 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI росли на 4,45%, до 94,57 доллара. Несколькими часами ранее подъем цен не превышал 3%.

    Инвесторы внимательно отслеживают развитие конфликта на Ближнем Востоке. Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

    Главный инвестиционный директор чикагской компании Karobaar Capital LP Харис Хуршид в разговоре с агентством The New York Times отметил: «Рынок постоянно колеблется между ожиданиями соглашения и реальностью, в которой ни одна из сторон на самом деле не изменила свою ключевую позицию. Каждый раз, когда оптимизм немного опережает факты, цены на нефть резко растут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в июне 2025 года на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке поднялись примерно на 1%.

    В тот же период на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном стоимость августовских фьючерсов на Brent поднималась выше 78 долларов за баррель.

    В конце мая руководители МЭА, МВФ, Всемирного банка и ВТО предупредили о риске глобального топливного кризиса из-за блокады Ормузского пролива и сокращения поставок нефти.

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    8 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Иранское командование заявило о прекращении ударов по Израилю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран остановил военную операцию против израильского государства, однако пригрозил жестким ответом в случае новой агрессии, в том числе на территории Ливана.

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о завершении атак по израильским объектам, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается готовность к решительным действиям при эскалации конфликта.

    «Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», – приводит текст заявления иранское агентство Fars.

    В штабе также отметили, что прошедшие удары по Израилю стали «назидательным уроком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило эту атаку нарушением перемирия.

    Тегеран заранее привел множество ракет в полную готовность на случай ответных действий Израиля.

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    6 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа

    Tекст: Мария Иванова

    В западной провинции Йемена Ходейда произошел теракт, в результате которого погиб командующий первой пехотной дивизией объединенных сил.

    Высокопоставленный командующий сил, лояльных международно признанному правительству Йемена, погиб в субботу при подрыве его кортежа на побережье Красного моря, передает РИА «Новости».

    «Самодельное взрывное устройство сработало, когда кортеж бригадного генерала Яхьи Вахиша, командующего первой пехотной дивизией в составе объединенных сил, проезжал мимо военного лагеря дивизии в районе Аль-Хавха к югу от Ходейды», – сообщил йеменский военный источник. Жертвами взрыва стали сам бригадный генерал и трое других военнослужащих.

    Сейчас военные ведут расследование для установления личностей организаторов убийства. Отмечается, что объединенные силы контролируют районы Аль-Хавха и Хайс к югу и юго-востоку от Ходейды. Остальные территории провинции находятся под контролем правящего на севере шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

    Гражданский конфликт между хуситами и силами, поддерживающими международно признанные власти, продолжается в Йемене с 2014 года.


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    7 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран пообещал соразмерный ответ Вашингтону в случае использования иранских средств для выплаты компенсаций странам Персидского залива за ущерб от конфликта на Ближнем Востоке.

    Иранские активы не могут служить военными трофеями или фондом для выплат союзникам Вашингтона, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади прокомментировал информацию агентства Reuters о планах США разрешить использование иранских средств для покрытия ущерба от конфликта.

    «Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам. Сама по себе любая растрата, перемещение или передача иранского движимого имущества без одобрения правительства Ирана является новым международным нарушением и повлечет за собой ответственность США… а также соразмерный ответ Ирана», – заявил дипломат.

    Замглавы МИД подчеркнул, что США и Израиль должны начать выплату компенсаций с себя. По его словам, Иран намерен добиться возмещения военного ущерба и не планирует оставлять агрессоров в покое. Государства региона, предоставившие территорию для атак на Иран, также обязаны компенсировать причиненный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон перешли к завершающему этапу подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Исламская республика подала иск против США в международный арбитраж.

    Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани потребовал от пяти стран региона компенсации за соучастие в американских атаках.

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    6 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    У иранского острова Харк прогремел мощный взрыв

    Агентство Fars сообщило о взрыве близ иранского острова Харк

    Tекст: Мария Иванова

    Рядом с иранской территорией зафиксирован громкий хлопок неустановленного происхождения, точная локация которого пока остается неизвестной.

    Инцидент произошел в районе острова Харк, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars. На данный момент точная причина и эпицентр случившегося не установлены.

    По предварительным данным, источник громкого звука находился за пределами самого острова. Иные подробности происшествия пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на острове Харг зафиксировали громкие хлопки.

    В марте американские военные нанесли удары по местным системам противовоздушной обороны.

    В начале июня звуки взрывов прозвучали в районе иранского острова Кешм.

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    6 июня 2026, 21:24 • Новости дня
    Пограничники Ирана уничтожили группу террористов на афганской границе

    Иранские военные ликвидировали шесть террористов на границе с Афганистаном

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе перестрелки близ города Заболь иранские силовики ликвидировали шестерых вооруженных боевиков, пытавшихся прорваться через границу для нападения на пограничную заставу.

    Вооруженное столкновение произошло в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, передает РИА «Новости».

    Командующий пограничными войсками Ирана Али Акбар Джавидан сообщил детали успешной операции по нейтрализации угрозы.

    «Шесть вооруженных членов террористической группировки были убиты в результате перестрелки. Пограничники во время очистки поля боя обнаружили два пистолета Colt и большое количество боеприпасов к ним», – заявил военный.

    По словам командующего, боевики планировали незаконно пересечь государственную границу. Их главной целью было внезапное нападение на месторасположение иранских пограничных войск, однако силовики вовремя пресекли эту попытку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спецслужбы Ирана обезвредили две связанные с израильской разведкой террористические ячейки.

    В марте силовики задержали десятки участников террористических группировок в провинции Систан и Белуджистан.

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    7 июня 2026, 23:27 • Новости дня
    Израиль собрался дать ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана

    Kan: Израильские власти пригрозили ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти заявили о грядущем ответе на ракетный обстрел со стороны Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильских чиновников.

    «Мы ответим на иранские запуски», – приводит ТАСС со ссылкой на Kan слова израильских официальных лиц, не указывая имен и должностей.

    Армия обороны Израиля заявила, что все ракеты, выпущенные с начала вечера с территории Ирана по израильской территории, были успешно перехвачены.

    В сообщении пресс-службы отмечается, что на данный момент ни один из иранских снарядов не достиг цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана. Иран заявил о ракетном ударе по израильской авиабазе в ответ на израильскую атаку против Ливана.

    Израиль ранее сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

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    8 июня 2026, 02:33 • Новости дня
    КСИР атаковал боевиков антииранских группировок на севере Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции нанес удары по позициям боевиков антииранских группировок в городе Сулеймания на севере Ирака, сообщает КСИР.

    КСИР проинформировал об ударах «по местоположению террористических группировок в иракском городе Сулеймания», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля.

    Атака стала ответом на действия Тель-Авива в Ливане.

    Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство.

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    7 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Парламент Ирана пообещал жестко ответить на удар Израиля по Бейруту

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана готовят суровые ответные меры после обстрела жилых многоэтажных домов в ливанской столице израильской армией.

    Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи предупредил о грядущем возмездии за атаку на Ливан, передает РИА «Новости». Канцелярия израильского премьера ранее подтвердила нанесение ударов по южным окраинам Бейрута в качестве реакции на действия движения «Хезболла».

    «Мы решительно и больно ответим на атаку сионистского режима по Дахии», – написал иранский политик в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Он добавил, что агрессора необходимо наказать, и призвал внимательно следить за ночным небом. По данным ливанских журналистов, израильские снаряды попали в две квартиры обычных жилых домов, в результате чего появились пострадавшие.

    Очередной виток эскалации начался второго марта на фоне напряженности между США, Израилем и Ираном. Несмотря на достигнутое 16 апреля в Вашингтоне соглашение о прекращении огня, израильские вооруженные силы продолжают атаковать поселения на юге Ливана. В ответ бойцы «Хезболлы» вынуждены проводить регулярные боевые операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-воздушные силы Израиля поразили позиции радикальной группировки в районе Дахии.

    До этого израильская армия осуществила точечную атаку на Бейрут.

    Иранские военные еще весной пригрозили Тель-Авиву тяжелыми ракетными ударами за нападения на Ливан.

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    7 июня 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран, Ирак и Сирия закрыли воздушное пространство

    Tекст: Антон Антонов

    Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство на фоне иранских ударов по Израилю, сообщают местные власти и информационные агентства.

    Как сообщает Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана, воздушное пространство на западе страны было закрыто до особого распоряжения.

    Иракское управление гражданской авиации объявило о закрытии воздушного пространства страны на 72 часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на INA.

    Сирийское управление гражданской авиации сообщило о временном закрытии южных воздушных коридоров и остановке работы международного аэропорта Дамаска на 12 часов.

    Министерство транспорта Израиля, со своей стороны, после ракетной атаки Ирана заявило, что воздушное пространство страны останется открытым. В пресс-службе ведомства отметили, что по итогам оперативного совещания было решено сохранить обычный режим полетов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана. Иран заявил о ракетном ударе по израильской авиабазе в ответ на израильскую атаку против Ливана.

    Израильские власти заявили о грядущем ответе на ракетный обстрел со стороны Ирана.

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