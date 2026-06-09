Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил отсутствие жертв в результате инцидента с военной авиацией, передает РИА «Новости».
По данным газеты The New York Times, ударный вертолет Apache упал в районе Ормузского пролива.
Глава государства уточнил, что спасателям удалось благополучно эвакуировать двух членов экипажа. Телеканал Fox опубликовал видеозапись общения американского лидера с прессой.
«Пилоты в порядке. Никто не пострадал. Мы опубликуем отчет завтра», – заявил политик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива.
В мае специалисты обнаружили опасный дефект трансмиссии у машин этой серии.
До этого данные вертолеты уничтожили шесть иранских катеров в этом регионе.