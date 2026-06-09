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    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
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    9 июня 2026, 08:54 • Новости дня

    Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковском ограничили полеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московские аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и отправку рейсов, Домодедово принимает и отправляет воздушные суда по согласованию, сообщили в Росавиации утром во вторник.

    Работа столичных авиагаваней Домодедово и Жуковский частично приостановлена из-за ограничений на использование воздушного пространства, указало ведомство в Max.

    Прием и выпуск самолетов в Домодедово осуществляются по специальному согласованию с компетентными органами.

    В связи с введенными мерами возможны корректировки в расписании авиарейсов. Представители регулятора подчеркивают, что данные ограничения необходимы исключительно для обеспечения безопасности полетов.

    В начале июня аэропорт Домодедово переводился в режим работы с рейсами по согласованию.

    8 июня 2026, 15:48 • Новости дня
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский дом основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) получил повреждения крыши и окон из-за падения фрагментов ракеты во время массированной атаки.

    Музыкант пожаловался на последствия вчерашних ударов по территории страны, передает RT. В момент обстрела артист вместе с семьей находился на улице и пытался добраться до своего домовладения.

    Супруга исполнителя поделилась подробностями инцидента в социальных сетях. «Нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав 40 минут на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой – а та-а-ам», – рассказала она.

    Сам Макаревич уточнил, что упавшие фрагменты ракеты повредили крышу здания и выбили окна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объяснил недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.

    Вооруженные силы США не принимали участия в ответных атаках израильской армии. В марте суббоеприпас иранской ракеты повредил жилой комплекс с представительством ТАСС под Тель-Авивом.

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    8 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный удар по Затоке в Одесской области повредил стратегический мост, через который проходила важная логистика для украинских военных, пишут украинские СМИ.

    Одесские паблики опубликовали видео первых секунд после ударов по поселку, где находится ключевой мост, соединяющий две части региона, пишет издание «Страна».

    Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max сообщил, что армия России наносила удары по Затоке с помощью «Гераней» и корректируемых авиабомб ФАБ с УМПК, стараясь перерезать логистику ВСУ в Одесской области. По данным канала, загорелся стратегический мост, через который проходило снабжение украинских сил.

    Пожары в районе удара подтверждает сервис спутникового мониторинга очагов возгорания NASA FIRMS, говорится в сообщении. Отмечается, что незадолго до происшествия мониторинговые каналы предупреждали об угрозе. «Около десяти мопедов с акватории Черного моря летят в сторону Затоки/Каролино-Бугаза, к мосту. Еще пять мопедов пролетают Александровку/Лупарево в сторону Галициново/Николаева», – сообщали украиснкие ресурсы.

    Отмечается, что прошлые удары по этому мосту наносились в декабре 2025 года, тогда переправа полностью уничтожена не была.

    В декабре прошлого года российские войска ударили фугасными авиабомбами по мосту в Затоке. Украинские военные эксперты предупредили о риске изоляции западных районов Одесской области. Позже Вооруженные силы России вывели из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    8 июня 2026, 14:54 • Новости дня
    Суд отклонил жалобу Euroclear по иску Центробанка
    Суд отклонил жалобу Euroclear по иску Центробанка
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным взыскание 18,2 трлн рублей с европейского депозитария в пользу Банка России.

    Московская судебная инстанция отказалась удовлетворять требования европейской компании, передает ТАСС.

    Решение по масштабному иску российского регулятора на 18,2 трлн рублей оставлено без изменений. Соответствующая информация уже опубликована в официальной картотеке арбитражных дел.

    «Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», – отмечается в материалах.

    В середине мая Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    Позже Банк России запросил исполнительный лист по данному делу.

    В начале июня депозитарий направил в инстанцию ходатайство о приостановке исполнительного производства.

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    8 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Результаты выборов искажают реальную волю народа Армении

    Политолог Данилин: Результаты голосования искажают реальную волю армянского народа

    Политолог: Результаты выборов искажают реальную волю народа Армении
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» по предварительным итогам выборов сохранила лидерство, хотя и набрала меньше 50%. «Мнение армян явно не будет учитываться в дальнейшем, Пашинян сделает все, чтобы оторвать Армению от России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Напомним, у правящей партии Армении 49,81% голосов.

    «Предвыборная кампания в Армении была очень грязной. Командой Никола Пашиняна применялись все меры административного ресурса, чтобы обеспечить преимущество правящей партии «Гражданский договор», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Во-первых, выборы сопровождались давлением – как экономическим и политическим, так и силовым – на оппозицию, напомнил он. В этой связи собеседник упомянул арест Самвела Карапетяна и его соратников, мэра Гюмри Вардана Гукасяна, архиепископов Армянской Апостольской церкви, обыски в региональных штабах, угрозы в адрес агитаторов-студентов потерей места в институте, а также бизнесменов – отъемом компаний.

    Во-вторых, социальные сети и пресса были поставлены на контроль, продолжил Данилин. Политолог указал на сообщения СМИ, согласно которым французские спецслужбы активно помогали действующим властям Армении блокировать публикации с критикой Пашиняна. «Европейские специалисты, которые имеют контакты с западными интернет-платформами, регулируют пространство для общения в Сети», – указал эксперт.

    «Мы видели нечто подобное на примере Молдавии. Сейчас это произошло в закавказской республике. Такие действия направлены на разрушение гражданского мира в стране», – считает спикер. В-третьих, проявилась дискриминация граждан по принципу места жительства, добавил Данилин. Дело в том, что избирательные участки за границей в итоге так и не организовывались.

    «Представителям диаспор, живущих вне Армении, оказалось затруднительно проголосовать», – сказал он, отметив, что тех армян, кто приезжал из других стран, в том числе из России, допрашивали спецслужбы. «Неудивительно, что в связи с принятыми мерами партия Пашиняна сохранила лидерство, хотя и набрала меньше 50%. Сейчас вопрос в том, сможет ли «Гражданский договор» сформировать правительство», – рассуждает аналитик.

    «Но как бы то ни было, результаты голосования искажают реальную политическую волю армянского народа. Мнение армян явно не будет учитываться в дальнейшем. Я думаю, Пашинян сделает все, чтобы оторвать Армению от России», – считает Данилин.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь отметил, что результат парламентских выборов не принес сенсаций. «Нечто похожее, вероятно, можно было прогнозировать. Сатана, как известно, всегда в деталях», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Здесь – методы, которыми достигнут данный итог (бурная кампания с репрессивными акциями и внешним участием), а также недобор правящей партией до результата, который полностью развязал бы ей руки. Если количество мандатов не скорректируется в пользу Пашиняна, парламент будет местом схватки по наиболее принципиальным вопросам», – прогнозирует эксперт.

    По его мнению, также итог выборов показывает, что обещанный премьер-министром референдум об изменении конституции не гарантирует ему успеха. «Главный вопрос – убрать из преамбулы ссылку на Декларацию независимости, где упоминается Карабах. Это предварительное условие Баку для заключения мирного договора», – указал политолог.

    «Как бы то ни было, вопрос об отношениях России и Армении остается на повестке дня. Общий курс Еревана Пашинян не скрывает – дрейф прочь от Москвы, но без резких разрывов и по возможности с сохранением преимуществ взаимосвязей как минимум на переходный период», – заключил Лукьянов.

    Напомним, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов на парламентских выборах. Это следует из данных ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней. При этом фракция получает право единолично формировать кабмин, так как, согласно закону, политической силе, получившей большинство голосов, добавляют мандаты нацменьшинств республики.

    Ситуация с результатами голосования кардинально изменилась в течение ночи. Изначально премьер объявил о победе своей партии, когда Центральная избирательная комиссия обработала лишь 10% бюллетеней. На тот момент «Гражданский договор» лидировал с результатом 54,64%, однако по мере подсчета голосов этот показатель заметно снизился.

    Второе место на выборах занял блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, получивший 23,29% голосов. Тройку лидеров замкнул альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94%. Партию «Процветающая Армения» поддержали 4% избирателей. Таким образом, оппозиция в сумме набрала 37,23% голосов.

    Карапетян подверг жесткой критике избирательный процесс. «Считать, что это какие-то демократические выборы, просто это невозможно», – подчеркнул он. По его словам, власти остановили подсчет на уровне 20% обработанных бюллетеней из-за стремительного падения показателей правящей партии.

    Кочарян в свою очередь заявил, что слова Пашиняна о победе до подведения итогов выборов – это шаги по давлению ЦИК и узурпации власти. «Вместо того чтобы без окончательных результатов давать указания судебной системе и государственным инстанциям и угрожать им, действующий режим еще должен понести правовую ответственность за все зафиксированные за это время избирательные нарушения», – отметил политик.

    Отметим, всего в выборах участвовали 18 политических сил. Явка превысила 50%. Оппозиция столкнулась с давлением: правоохранители задержали около 700 сторонников «Сильной Армении», порядка 80 человек оказались под арестом. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в легитимности голосования из-за отстранения конкурентов. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на подмену законной борьбы противодействием демократическим процедурам.

    Пашиняна поддержали все европейские лидеры. Это покровительство выразилось, в частности, в проведении Европейского саммита в Ереване. Кроме того, к поддержке присоединились и США. В конце мая армянскую столицу посетил госсекретарь Марко Рубио. Стороны парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» (TRIPP).

    Глава Белого дома Дональд Трамп на следующий день написал, что Пашинян разделяет его точку зрения относительно мира и процветания Армении и всего Закавказья и «делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной». Армянский премьер говорил, что инициирует принятие новой конституции страны после парламентских выборов. Он также отметил, что намерен продолжить курс Еревана на вступление в ЕС, но при этом сохранить участие и членство в ЕАЭС, а также продолжить развивать отношения с Россией.

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    9 июня 2026, 09:33 • Новости дня
    При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель

    СК сообщил о гибели водителя при подрыве BMW в Балашихе

    При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подрыв взрывного устройства произошел в автомобиле BMW в Балашихе, в результате чего водитель получил несовместимые с жизнью ранения и скончался на месте, сообщил Следственный комитет.

    Следственный комитет России сообщил в Max, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва машины в Подмосковье. Трагедия произошла рано утром девятого июня 2026 года в микрорайоне Авиаторов.

    «По версии следствия, 9 июня около 5.30 при движении автомобиля марки «БМВ Х3» возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства», – сообщили в ведомстве.

    Мужчина, находившийся за рулем иномарки, получил множественные тяжелые травмы. Он скончался до прибытия экстренных служб прямо на месте происшествия. В настоящее время следователи Главного следственного управления СК по Московской области устанавливают все обстоятельства случившегося.

    В апреле прошлого года при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Вооруженных сил России Ярослав Москалик. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот подрыв машины терактом.

    В декабре прошлого года злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство под днище автомобиля на юге Москвы.

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    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

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    9 июня 2026, 08:06 • Новости дня
    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
    @ vk.com/saldo84

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мост в селе Чонгар в Херсонской области получил новые повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотников, проезд временно закрыт, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Движение транспорта по мосту в Чонгаре вновь перекрыто после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, указал Сальдо в Max.

    Сейчас на месте происшествия работают профильные службы для устранения последствий удара.

    «Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», – обратился к гражданам глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня ночной налет дронов повредил дорожное полотно в районе поселка Чонгар. На следующий день специалисты возобновили движение транспорта по этому мосту.

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    8 июня 2026, 13:34 • Новости дня
    МИД заявил о вмешательстве Запада в выборы в Армении
    МИД заявил о вмешательстве Запада в выборы в Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, избирательная кампания сопровождалась жесткими репрессиями властей против оппозиции и Армянской апостольской церкви. Гонения затронули силы, выступающие за союз с Россией и членство в ЕАЭС и ОДКБ, а также против вступления в Евросоюз, который проводит враждебную политику по отношению к РФ, следует из комментария Захаровой на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что в обществе сохраняется широкий запрос на развитие российско-армянских связей и участие в евразийских структурах.

    В Москве подчеркнули заинтересованность в сильной и суверенной Армении, отметив крайнюю поляризацию армянского общества. В МИД заявили, что односторонние решения без учета мнения всех слоев населения ведут страну к расколу и потрясениям. Дальнейший курс России в отношениях с Арменией будет выстраиваться с учетом реальных шагов армянского руководства.

    Министерство иностранных дел России обвинило Европейский союз во вмешательстве в избирательный процесс Армении.

    Партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна получила менее половины голосов избирателей по итогам подсчета бюллетеней.

    Лидер оппозиционного блока Самвел Карапетян назвал прошедшее голосование абсолютно недемократичным.

    Эксперт Федор Лукьянов спрогнозировал ожесточенную политическую схватку в новом парламенте республики.

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    8 июня 2026, 21:14 • Новости дня
    На Украине отчислили 30 тыс. студентов мобилизационного возраста

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста, сообщает украинское издание «Телеграф» .

    На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тыс. студентов мобилизационного возраста, передают «Вести». Соответствующая информация стала известна после проверок заведений профессионального и высшего образования.

    В настоящее время на Украине продолжаются инспекции учащихся старше 25 лет, которые имеют право на отсрочку от призыва. «Государственная служба качества образования проводит проверки в учебных заведениях, в том числе в прошлом году по результатам отчислено почти 30 тыс. студентов», – говорится в исходном материале.

    Глава госслужбы качества образования Руслан Гурак подтвердил факты отчислений в текущем году. По его словам, массовое обучение мужчин данной возрастной категории стало серьезным вызовом для государства. Он подчеркнул важность контроля за процессом зачисления, чтобы выяснить истинные мотивы поступления граждан и исключить попытки уклонения от мобилизации.

    В начале года украинские учебные заведения начали массово отчислять студентов за пропуски занятий.

    Весной прошлого года кабинет министров Украины предложил лишить отсрочки от мобилизации учащихся старше 25 лет.

    До этого власти Украины утвердили правило об отчислении молодых людей за отказ от прохождения базовой военной подготовки.

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    8 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Кочарян заявил о намерении оспорить итоги выборов в Армении
    Кочарян заявил о намерении оспорить итоги выборов в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян сообщил о планах оспорить результаты прошедших парламентских выборов и обсудить дальнейшие шаги с союзниками.

    Оппозиционный блок «Армения» намерен обжаловать итоги выборов в парламент страны, передает ТАСС. Экс-президент республики Роберт Кочарян отметил, что сейчас ведутся консультации с другими политическими силами.

    «Мы будем оспаривать результаты выборов. В данный момент мы обсуждаем дальнейшие действия с нашими коллегами по оппозиционному полю. Подходы касательно предстоящих шагов мы представим по окончании этих обсуждений», – заявил лидер блока.

    Политик подчеркнул, что голосование проходило в условиях давления властей и беспрецедентного использования административного ресурса. Он также сообщил о нарушениях и арестах оппозиционеров в ходе избирательного процесса. В завершение Кочарян выразил благодарность гражданам за поддержку его политической силы.

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    Вы следили за выборами в Армении?



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    Ранее партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов на выборах в парламент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Никола Пашиняна набрала менее 50% голосов после окончательного подсчета бюллетеней.

    Представители миссии ОБСЕ заявили о серьезном давлении на несогласных в ходе избирательной кампании. В мае армянские правоохранители провели обыски в региональном штабе оппозиционного блока Роберта Кочаряна.

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    8 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК на фоне временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

    «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Для координации работы отрасли и обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы в министерстве создан отраслевой штаб. В его состав вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

    В Минэнерго отметили, что штаб действует на постоянной основе. Его основной задачей является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил риск дефицита горючего на внутреннем рынке страны.

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    8 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    WSJ назвал Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха»
    WSJ назвал Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Северная Корея переживает бурный экономический рост, который западные наблюдатели называют одним из самых удивительных событий в мировой экономике, пишет The Wall Street Journal.

    Случай Северной Кореи является «самой удивительной историей экономического успеха в мире», пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. По данным издания, уровень благосостояния северокорейской элиты достиг максимальных значений за долгий период, несмотря на действующие международные санкции.

    Как отмечает издание, развитию экономики КНДР способствуют экспорт собственной продукции, включая поставки вооружений в Россию, а также активное экономическое сотрудничество с Китаем. Дополнительным фактором роста стала возможность увеличивать поставки энергоресурсов, комплектующих и сырья, что позволяет стране частично обходить санкционные ограничения.

    Наиболее заметны перемены в Пхеньяне. В столице активно внедряются цифровые сервисы: такси можно заказать через мобильное приложение, а время ожидания значительно сократилось. В ресторанах предлагают блюда международной кухни, включая пиццу из дровяной печи и куриные крылышки, а расплатиться можно по QR-коду.

    На улицах города становится все больше китайских электромобилей и автомобилей зарубежных марок. Одним из признаков экономической активности стало появление новых автосалонов, где, по данным WSJ, продаются автомобили BMW. Также в городе открываются интернет-кафе, магазины товаров для домашних животных и другие объекты сферы услуг.

    Активно развивается и жилищное строительство. Только за прошлый год в Пхеньяне было возведено около 10 тысяч новых квартир и домов. Как отмечает издание, этот показатель превышает объемы жилищного строительства, зафиксированные за аналогичный период в таких крупных американских городах, как Лос-Анджелес и Чикаго.

    За последние годы власти завершили ряд масштабных проектов, которые долгое время оставались замороженными. Среди них — новая крупнейшая больница страны, огромный тепличный комплекс и современный курортный объект.

    Одновременно реализуется программа «20×10», предусматривающая ежегодное строительство новых промышленных предприятий в двадцати городах и районах страны на протяжении следующего десятилетия.

    Южнокорейские аналитики также фиксируют расширение нефтехранилищ КНДР и рост поставок энергоресурсов морским транспортом. По их оценкам, уровень ночного освещения страны за последние пять лет увеличился примерно втрое, что может свидетельствовать об активизации экономической деятельности.

    В то же время эксперты подчеркивают, что позитивные изменения распределены неравномерно. За пределами столицы уровень жизни остается значительно ниже. Согласно данным ООН за 2025 год, почти половина населения Северной Кореи по-прежнему сталкивается с проблемой недоедания.

    На фоне экономических изменений продолжается укрепление сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. Стороны заявляют о намерении расширять взаимодействие в различных сферах, включая военно-техническое и экономическое сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый зоомагазин в Пхеньяне.

    Ранее глава государства призвал развивать туризм для экономического роста страны. Международные футбольные организации лишили женскую команду из Северной Кореи призовых из-за жестких санкций.

    Комментарии (3)
    8 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины и невозможности Вашингтона выступать посредником в урегулировании конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что позиция американского внешнеполитического ведомства вызывает тревогу. По его словам, речь идет о недавних высказываниях на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    «Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

    Министр также добавил, что в настоящее время сложно делать прогнозы относительно перспектив мирного диалога.

    При этом он подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию. По его словам, Россия открыта для честных переговоров по Украине, которые должны проходить без какого-либо «жульничества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по поводу неготовности Москвы к уступкам.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    До этого руководители внешнеполитических ведомств по инициативе Москвы обсудили украинскую проблематику.

    Комментарии (19)
    8 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Песков: Удар Киева по поезду в Крыму – это преступление

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим совершил преступление, ударив по пассажирскому поезду Москва – Симферополь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что подобные действия существенно осложняют дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию

    «Мы остаемся открытыми к этому», – подчеркнул представитель Кремля.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели помощника машиниста из-за удара беспилотника по поезду Москва – Симферополь.

    Советник руководителя региона Олег Крючков объявил о временной приостановке железнодорожного сообщения на перегоне Керчь – Симферополь.

    Комментарии (27)
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