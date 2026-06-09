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    9 июня 2026, 07:33 • Новости дня

    ВМС Омана спасли 24 моряка с атакованного индийского танкера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У оманского побережья военно-морские силы страны провели операцию по эвакуации экипажа танкера MT Marivex, который подвергся ракетному обстрелу и загорелся, сообщила индийская береговая охрана.

    Морской координационный центр спасения (MRCC) в Мумбаи оперативно отреагировал на ракетный удар по танкеру MT Marivex в зоне ответственности Омана, указали в береговой охране, передает ТАСС.

    «Получив информацию, MRCC незамедлительно скоординировал действия с Морским поисково-спасательным центром Омана, обеспечив безопасное спасение 24 членов экипажа – граждан Индии – силами вертолетов ВМС Омана», – добавили там.

    Все спасенные члены экипажа находятся в безопасности. Жертв и пострадавших удалось избежать. Судно сейчас стоит на якоре недалеко от побережья острова Масира.

    Накануне у берегов Омана после атаки американских войск загорелось индийское торговое судно. Истребитель США выпустил ракету по этому танкеру из-за попытки экипажа проследовать в Иран.

    8 июня 2026, 15:48 • Новости дня
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский дом основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) получил повреждения крыши и окон из-за падения фрагментов ракеты во время массированной атаки.

    Музыкант пожаловался на последствия вчерашних ударов по территории страны, передает RT. В момент обстрела артист вместе с семьей находился на улице и пытался добраться до своего домовладения.

    Супруга исполнителя поделилась подробностями инцидента в социальных сетях. «Нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав 40 минут на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой – а та-а-ам», – рассказала она.

    Сам Макаревич уточнил, что упавшие фрагменты ракеты повредили крышу здания и выбили окна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объяснил недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.

    Вооруженные силы США не принимали участия в ответных атаках израильской армии. В марте суббоеприпас иранской ракеты повредил жилой комплекс с представительством ТАСС под Тель-Авивом.

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    8 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    Израиль нанес 12 ударов по территории Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Израиля нанесли по меньшей мере 12 ударов по иранской территории. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

    Представитель Иранского общества Красного Полумесяца Моджтаба Халеди сообщил о ситуации, передает ТАСС.

     «На данный момент ударам подверглись 12 точек на территории страны. Силы Красного Полумесяца прибыли во все эти районы. К счастью, на данный момент не зарегистрировано ни погибших, ни пострадавших. Режим повышенной готовности Красного Полумесяца сохраняется», – заявил он.

    По словам Халеди, в состоянии повышенной готовности находятся не менее 110 тыс. иранских спасателей и пять тысяч добровольцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов на севере Израиля.

    Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило данный ракетный удар нарушением перемирия.

    Американские военные структуры не участвовали в ответных израильских ударах по территории Ирана.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Иранское командование заявило о прекращении ударов по Израилю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран остановил военную операцию против израильского государства, однако пригрозил жестким ответом в случае новой агрессии, в том числе на территории Ливана.

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о завершении атак по израильским объектам, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается готовность к решительным действиям при эскалации конфликта.

    «Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», – приводит текст заявления иранское агентство Fars.

    В штабе также отметили, что прошедшие удары по Израилю стали «назидательным уроком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило эту атаку нарушением перемирия.

    Тегеран заранее привел множество ракет в полную готовность на случай ответных действий Израиля.

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    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    8 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары
    Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер публично обратился к конфликтующим сторонам на Ближнем Востоке с требованием остановить эскалацию и прекратить взаимные атаки.

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал Иран и Израиль прекратить обмен ударами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрельбу», – написал политик в соцсети Truth Social.

    Поздним вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северным районам Израиля, воздушная тревога неоднократно звучала в Хайфе. Атака стала ответом на удар израильской армии по пригороду Бейрута. Впоследствии Армия обороны Израиля заявила о поражении военных целей в центральной и западной частях Ирана, после чего Тегеран возобновил обстрелы израильской территории.

    В ночь на понедельник портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану, поскольку Вашингтон и Тегеран близки к соглашению о прекращении конфликта. По данным издания, израильский премьер изначально возражал, но затем согласился временно отложить военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможности скорого заключения мирной сделки с Тегераном.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал отсрочку американских атак по Ирану ошибочной.

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    8 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Израиля приняло решение отказаться от дальнейших ударов по Ирану, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленный источник.

    Этот шаг был сделан в ответ на личную просьбу президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    «По просьбе Трампа Израиль прекращает удары по Ирану. Удары по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни в полную силу», – отмечается в сообщении телеканала.

    Ранее президент США призвал Иран и Израиль немедленно прекратить взаимные удары.

    Месяцем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане.

    Весной пресс-служба израильской армии сообщила о продолжении военных операций на ливанской территории.

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    8 июня 2026, 09:57 • Новости дня
    Каллас сообщила о первом применении режима санкций ЕС против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министры обороны стран ЕС готовятся впервые задействовать режим санкций за нарушения свободы судоходства, направив его против Ирана и морских перевозок в регионе.

    Главы военных ведомств стран Евросоюза в понедельник впервые применят санкционный режим, связанный с защитой свободы судоходства и морской безопасности, в отношении Ирана, передает РИА «Новости».

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила журналистам перед неформальным заседанием Совета ЕС по обороне: «Сегодня это будет первый случай, когда санкции в рамках режима по защите свободы судоходства будут применены в отношении Ирана».

    По словам Каллас, министры намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, работу европейской морской операции ASPIDES в регионе и возможные дополнительные шаги по обеспечению безопасности морских перевозок. Миссия ЕС ASPIDES была создана в 2024 году для защиты гражданского судоходства в Красном море и прилегающих районах на фоне атак на коммерческие суда, при этом в последние месяцы в Брюсселе неоднократно подчеркивали необходимость усиления мер по обеспечению свободы навигации на ключевых морских маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских государств инициировали переговоры с военно-морскими силами Ирана о возобновлении безопасного движения торговых судов через Ормузский пролив.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила о недопустимости взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив и о необходимости расширить миссию ЕС Aspides для повышения безопасности судоходства.

    Она также сообщила о планах обсудить на встрече министров иностранных дел ЕС возможность отправки военных кораблей в Ормузский пролив для гарантии свободы судоходства и расширения мандата миссии Aspides.

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    8 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Армия Израиля ударила по нефтехимическому комплексу в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС атаковали несколько целей на промышленном объекте в иранском порту Бендер-Махшехр, где расположен крупный нефтехимический комплекс.

    Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по нефтехимическому комплексу в иранском городе Бендер-Махшехр, передает РИА «Новости». Уточняется, что целью атаки стали несколько объектов на территории этого промышленного узла.

    «Некоторое время назад военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр», – говорится в сообщении армии.

    Других деталей, включая масштабы разрушений, возможные жертвы или дальнейшие действия сторон, в распространенном заявлении на момент публикации не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удары по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

    США и Израиль ранее нанесли удар по заводу по производству концентрата урановой руды в иранской провинции Йезд.

    Иранские военные в ответ на израильские действия запустили ракеты по территории Израиля.

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    8 июня 2026, 11:44 • Новости дня
    Иран сбил американо-израильский дрон над Тегераном

    Mehr: Иран сбил американо-израильский дрон над Тегераном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над столицей страны, сообщают иранские информационные агентства.

    Системы противовоздушной обороны сбили американо-израильский беспилотник в небе над Тегераном, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Mehr.

    До этого иранский МИД объяснял недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия. Накануне Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами израильскую авиабазу Рамат-Давид.

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    8 июня 2026, 10:21 • Новости дня
    Axios: ВС США не принимали участия в ударах Израиля по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные структуры, по данным СМИ, не участвовали в недавних ответных ударах Израиля по Ирану, которые в Вашингтоне сочли достаточно ограниченными по масштабу.

    Вооруженные силы США не принимали никакого участия в ответных ударах Израиля по территории Ирана, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

    Собеседники портала в Пентагоне заявили, что в Вашингтоне эти удары считают «достаточно ограниченными» по своему масштабу.

    По данным из открытых источников, в ответ на иранские удары Армия обороны Израиля этой ночью атаковала цели на территории Исламской республики. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в западных и центральных районах Ирана.

    Накануне вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы Израиля, а израильская армия заявила о перехвате всех ракет.

    До этого в воскресенье Израиль нанес удар по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута, назвав эту атаку ответом на обстрелы северных районов страны со стороны группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля задействовала систему противовоздушной обороны после ракетных залпов из Ирана по израильской территории.

    Израильские власти пообещали ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана жесткими действиями. После этого израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в центральном и западном Иране.

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    8 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в Израиль

    Посольство в Тель-Авиве призвало россиян воздержаться от посещения Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Тель-Авиве советует отложить визиты в Израиль из-за резкого обострения ситуации в сфере безопасности, сообщили в дипмиссии.

    Российская дипмиссия на Ближнем Востоке выпустила предупреждение для путешественников, передает РИА «Новости».

    «В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации», – заявили дипломаты.

    При этом консульский отдел продолжает обслуживать посетителей в привычном режиме. Представители ведомства уточнили, что вводить ограничения на оказание отдельных услуг пока не планируется.

    Иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    До этого иранский МИД объяснял недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.

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    9 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп предостерег Нетаньяху от обострения отношений с Ираном

    Трамп призвал Нетаньяху не обострять отношения с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил израильскому телеканалу Channel 12, что предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном и доведения ее до полномасштабной войны.

    «Я сказал Биби: тебе лучше быть осторожнее в своих действиях, потому что очень скоро ты можешь остаться в одиночестве против Ирана», – приводит Jerusalem Post слова Трампа.

    В воскресенье Трамп попросил Нетаньяху воздержаться от ударов по Ирану в ответ на недавний ракетный удар Ирана по Израилю. Этот разговор закончился без четкого соглашения, и Нетаньяху не сообщил Трампу о своем окончательном решении по этому вопросу.

    Позже Нетаньяху проконсультировался с руководителями оборонного ведомства, а затем сообщил госсекретарю США Марко Рубио о своем решении атаковать Иран. Трамп заявил Channel 12 о том,  что «израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже были на пути в Иран».

    «Мне удалось уменьшить масштабы атаки», – заявил президент США.

    Трамп также заявил телеканалу, что пять стран региона, которые участвуют в посреднических усилиях между США и Ираном, попросили его оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил нападения и продвинулся к заключению мирного соглашения.

    «Сегодня утром к нам подошли иранцы и заявили, что больше не будут совершать нападения на Израиль. Они попросили нас сказать Израилю, чтобы он прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его остановиться», – сказал глава Белого дома.

    При этом Нетаньяху заявляет, что не позволит Ирану и «Хезболле» установить «новую парадигму безопасности для Израиля». Он снова повторил, что Израиль имеет право на самооборону и будет использовать это право в той мере, в какой это необходимо, и поблагодарил Трампа за участие и поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил  баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид. Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары. Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США.

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    8 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Обломки перехваченной иранской ракеты рухнули на юге Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Фрагменты боеприпаса приземлились в окрестностях сирийской деревни Зубейда после работы систем противовоздушной обороны Израиля.

    Остатки перехваченной иранской ракеты были обнаружены в окрестностях деревни Зубейда на юге Сирии, передает сирийский телеканал Al-Ikhbaria. При этом данные о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента пока не поступали.

    Ранее источник в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск» сообщил ТАСС, что ограничения на использование воздушного пространства над арабской республикой продлены до конца текущих суток. Эти меры были введены накануне вечером.

    Решение о закрытии неба последовало за заявлениями израильской стороны. Тель-Авив сообщил о фиксации нескольких ракетных пусков с территории Ирана, что и стало причиной введения ограничительных мер для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе.

    На фоне этой атаки власти Сирии временно закрыли воздушное пространство над страной.

    В феврале обломки перехваченных израильскими ВВС снарядов уже падали на жилые дома на юге арабской республики.

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    9 июня 2026, 01:04 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали недалеко от иранского города Бендер-Аббас, подземные толчки затронули густонаселенный район республики, однако обошлось без серьезных последствий для местных жителей и инфраструктуры.

    Сейсмическое событие магнитудой 4,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 113 км от города Бендер-Аббас, где проживают около 350 тыс. человек.

    Специалисты зафиксировали колебания земной коры в 00.08 по московскому времени. Известно, что очаг стихии залегал на глубине десять км, передает РИА «Новости».

    К настоящему моменту информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала. Местные власти тщательно отслеживают сейсмическую обстановку в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильное землетрясение в конце мая произошло на юге Киргизии. Количество погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до 19 человек. В МЧС заявили, что вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов.


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    9 июня 2026, 04:35 • Новости дня
    Вэнс высказался о роли Израиля в готовности США заключить сделку с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон продолжит добиваться долгосрочного соглашения с Тегераном, несмотря на возможное недовольство израильской стороны этим решением, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Президент считает, и я думаю, что он прав, что мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной сделке с Ираном. Так вот, Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы считаем, что это в интересах США», – приводит РИА «Новости» слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в эфире телеканала Fox News.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону новую эскалацию конфликта с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что обе конфликтующие стороны стремятся к немедленному прекращению огня, однако достижению договоренностей мешают невежество или глупость.

    Масштабные удары по иранской территории начались 28 февраля, жертвами конфликта стали более 3 тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и США установили блокаду портов Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предостерег Нетаньяху от обострения отношений с Ираном. Американский лидер призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары. Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США.

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