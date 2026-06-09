  • Новость часаСобянин сообщил о втором уничтоженном на подлете к Москве дроне ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Активность разведки Израиля стала мешать Америке
    Партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов на выборах в парламент
    Иран полностью открыл воздушное пространство
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    Кочарян заявил о намерении оспорить итоги выборов в Армении
    Нидерланды вышли из международной программы обучения ВСУ
    Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка
    9 июня 2026, 06:00 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили летевший к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Перед этим Росавиация перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов.


    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

    Комментарии (2)
    8 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам

    Экономист: Киев в украинских традициях спускает на тормозах сделку с США по недрам

    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия – традиционная для Украины схема, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США.

    «Приостановка Украиной реализации ресурсной сделки логична», – считает политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что Дональду Трампу очень хотелось заключить соглашение по недрам, а украинское руководство в попытках задобрить президента США «пошло ему навстречу». Теперь же у Киева нет острой потребности угождать главе Белого дома.

    «Кроме того, реализация договора сопряжена с массой проблем: от обеспечения безопасности и стабильного энергоснабжения до оценки реального содержимого недр и экономики их извлечения, – добавил собеседник. – Поэтому нет ничего удивительного в том, что киевские власти спускают сделку на тормозах».

    Эксперт отметил, что это традиционная схема для Украины: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия. «Договоры и долги для слабаков, сильные не связывают себя никакими договоренностями», – сыронизировал спикер. Впрочем, оговорился Лизан, украинцы учатся этому у «лучших» – в частности, у американцев: Штаты известны тем, что нередко и сами нарушают собственные обещания и договоры.

    Ранее стало известно, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на источники в украинской добывающей промышленности. По их словам, последние месяцы работа по соглашению фактически не продвигается.

    «После того как отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом окончательно испортились, в ОП дали команду притормозить», – сказал собеседник «Страны». Он добавил, что потенциальные американские инвесторы тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине.

    Отмечается, что главный интерес Зеленского и его администрации в ресурсной сделке с США заключался в том, чтобы «задобрить Трампа». Они надеялись, что тот продолжит военную и финансовую помощь Киеву, подавая это как взносы Вашингтона в совместный фонд, созданный для будущих инвестиций в добывающую отрасль. Однако источник отмечает, что эти планы не увенчались успехом: глава Белого дома согласился поставлять Украине оружие только за деньги, выделяемые странами Европы.

    При этом западные страны столкнулись с трудностями при обеспечении украинской стороны системами ПВО по указанной выше схеме. Как писало в конце февраля издание Politico, европейские чиновники «сетуют на задержки в промышленности и затяжные процедуры закупок в США». Спустя месяц после публикации Зеленский направил письмо Трампу, в котором рассказал о критической нехватке систем противовоздушной обороны.

    Но в Вашингтоне послание оставили без ответа. «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – жаловался Зеленский в интервью телеканалу CBS. Он также выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года.

    Напомним, соглашение по ресурсам было подписано в мае 2025 года. Документ подразумевал создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» Украины. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что сделка выглядит как дипломатическое поражение Штатов.

    Комментарии (2)
    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты войск беспилотных систем Вооруженных сил России ликвидировали патрульный катер украинской армии.

    Удар был нанесен в акватории Черного моря с использованием дрона «Герань», сообщило Минобороны, передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России опубликовало официальные кадры успешной операции. На видеозаписи зафиксирован момент точного попадания российского беспилотника по вражескому судну.

    Накануне расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

    Несколькими днями ранее российские аппараты «Герань» уничтожили цех по производству дронов в Харьковской области.

    В конце апреля силы флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров противника в северо-западной части моря.

    Комментарии (3)
    8 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК на фоне временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

    «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Для координации работы отрасли и обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы в министерстве создан отраслевой штаб. В его состав вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

    В Минэнерго отметили, что штаб действует на постоянной основе. Его основной задачей является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил риск дефицита горючего на внутреннем рынке страны.

    Комментарии (6)
    8 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призвала зарубежные правительства, международные структуры и СМИ осудить действия Украины, которые российская сторона квалифицирует как теракты, следует из заявления МИД России.

    «Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», – указано в публикации на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что отсутствие должной реакции мирового сообщества равносильно покрывательству. По ее словам, подобное молчание лишь поощряет кровавые преступления неонацистов, узурпировавших власть на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду в Крыму.

    Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали гражданские теплоходы в акватории Азовского моря.

    До этого Захарова потребовала от международных структур решительного осуждения теракта против рейсового автобуса в Енакиево.

    Комментарии (13)
    8 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    Беглов: ПВО отразила масштабную атаку дронов на Петербург во время ПМЭФ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о попытках сорвать проведение Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, 3 и 6 июня город подвергся масштабным атакам беспилотных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе форума. Третьего и шестого июня они подвергли Петербург масштабным атакам беспилотных средств военного назначения. Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь. Техногенные последствия нацистских атак ликвидированы», – заявил глава региона в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

    Беглов также поблагодарил представителей силовых структур за высокий уровень готовности. Он особо отметил эффективное межведомственное взаимодействие при отражении угрозы.

    Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников. В результате происшествия пострадали три человека. Губернатор Беглов назвал этот налет признаком слабости противника.

    Комментарии (10)
    8 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    В Москве школьница получила сотрясение мозга в давке за бесплатной косметикой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы акция косметического бренда обернулась массовой давкой, двум девушкам потребовалась медицинская помощь.

    Инцидент произошел на Новом Арбате, один из магазинов объявил акцию с раздачей товаров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РЕН ТВ.

    У входа в торговую точку собралась огромная толпа, состоявшая преимущественно из детей и подростков.

    По условиям акции посетителям предлагалось «собрать в совочек продукцию и унести ее бесплатно». Из-за большого количества желающих на входе началась сильная давка.

    В результате происшествия пострадали две девушки 15 и 18 лет. Старшей из них медики диагностировали ссадину левого предплечья, от госпитализации она отказалась. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале ребенок и девушка получили переломы во время давки на акции в торговом центре Уфы.

    Комментарии (2)
    8 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Водоемы столичного региона прогрелись до отметки плюс 20 градусов, что соответствует нормам для старта купального сезона и показателям черноморского побережья, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «Температура воды в Москве-реке достигла плюс 20 градусов в районе Звенигорода, что является нормой для открытия купального сезона. Кстати, в Сочи тоже плюс 20 градусов вода, и чуть потеплее в Ейске – плюс 25 градусов вода, так что температура, считай, как на юге», – рассказал синоптик, передает РИА «Новости».

    Специалист пояснил, что водоемы в центральной России продолжат стремительно прогреваться. В ближайшие дни температура воздуха ожидается на четыре-шесть градусов выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня температура воды в столичных водоемах достигла отметки в 15 градусов тепла.

    На фоне потепления синоптики объявили в Москве оранжевый уровень метеорологической опасности. Еще в середине мая воздух в столице прогрелся до рекордных 30,5 градуса.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Лукьянов оценил итоги выборов в Армении

    Лукьянов спрогнозировал политическую схватку в парламенте Армении после выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты парламентских выборов в Армении оказались ожидаемыми, однако правящая партия Никола Пашиняна не получила большинства, что приведет к ожесточенной политической схватке, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов заявил в Telegram-канале, что итоги парламентских выборов в Армении не стали сенсацией.

    «Сатана, как известно, всегда в деталях», – подчеркнул эксперт, отметив методы проведения кампании с репрессивными акциями и внешним участием.

    Правящая партия не смогла набрать количество голосов, необходимое для полного контроля над ситуацией. По словам Лукьянова, если распределение мандатов не изменится в пользу Никола Пашиняна, парламент превратится в арену жестких столкновений по ключевым вопросам. Кроме того, результаты голосования ставят под сомнение успех референдума об изменении Конституции, который обещал премьер-министр.

    Основной проблемой остается требование Баку убрать из преамбулы Конституции Армении ссылку на Декларацию независимости с упоминанием Карабаха для подписания мирного договора.

    «Как бы то ни было, вопрос об отношениях России и Армении остается на повестке дня. Общий курс Еревана Пашинян не скрывает – дрейф прочь от Москвы, но без резких разрывов и по возможности с сохранением преимуществ взаимосвязей как минимум на переходный период», – сообщил Лукьянов.

    Политолог подчеркнул, что России, в свою очередь, предстоит определить цели и условия дальнейшего взаимодействия с Арменией.

    После обработки 98% бюллетеней партия «Гражданский договор» набрала 49,82% голосов.

    Лидер оппозиции Самвел Карапетян назвал выборы в Армении недемократичными.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его партия «Гражданский договор» обеспечила себе парламентское большинство.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сохранит отношения с Арменией при любом ее выборе.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров: Адресованное Путину письмо Зеленского было разослано по всему миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послание Владимира Зеленского было адресовано президенту России Владимиру Путину, однако его почему-то разослали по всему миру, отметил глава МИД Сергей Лавров.

    Подобное поведение не свойственно вежливым людям, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Президент на ПМЭФ подробно на эту тему высказался, в том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают», – заявил министр журналистам.

    Соответствующий комментарий руководитель МИД дал после завершения переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в открытом письме предложил российскому лидеру завершить конфликт.

    Президент России назвал тон этого послания хамским.

    Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель охарактеризовала данный шаг незрелым.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    В ЕС предложили кандидатуру переговорщика с Россией

    Евродепутат Картайзер назвал Юнкера подходящим переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обладает необходимым опытом и личными связями с российским руководством для успешного возобновления диалога между Москвой и Брюсселем, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Люксембургский парламентарий Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума оценил перспективы дипломатического урегулирования, передает РИА «Новости». Политик уверен в необходимости привлечения авторитетных деятелей к процессу нормализации отношений.

    «Я действительно считаю, что господин Юнкер был бы хорошим кандидатом», – заявил собеседник агентства.

    Депутат пояснил свой выбор тем, что экс-глава Еврокомиссии лично знаком с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Кроме того, Жан-Клод Юнкер имеет огромный стаж работы в высших институтах Европейского союза.

    На полях ПМЭФ Фернан Картайзер обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в срыве диалога с Москвой.

    До этого Евросоюз рассматривал на роль посредника бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

    Депутат немецкого парламента Клаус Эрнст осудил отказ европейских чиновников от кандидатуры Герхарда Шредера.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров сообщил о предвзятости генсека ООН по украинскому вопросу

    Лавров: Гутерриш откровенно подыгрывает Западу по украинскому вопросу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Действующий руководитель Организации Объединенных Наций не соответствует требованиям беспристрастности, отдавая явное предпочтение западным странам при рассмотрении международных проблем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подверг резкой критике работу Антониу Гутерриша. По словам дипломата, глава международной организации занимает ангажированную позицию, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, нынешний генеральный секретарь, которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, он не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе», – заявил министр.

    Москва настаивает на строгом соблюдении Устава ООН будущим руководителем структуры. Российская сторона ожидает от нового генерального секретаря категорического отказа от получения указаний со стороны любых государств-членов.

    При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность поддержать кандидатуру женщины на этот высокий пост. Он отметил, что Россия абсолютно не возражает против женского руководства в данной или любой другой международной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Антониу Гутерриша за нарушение принципа беспристрастности.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сообщил о скором визите в Москву кандидата на пост генсека ООН Мишель Бачелет.

    Другая претендентка на эту должность Ребека Гринспан пообещала поддерживать тесное взаимодействие с российской стороной.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Небензя в ответ на письмо Зеленского предложил тому отменить язык хамства

    Небензя назвал письмо Зеленского «неуклюжей провокацией»

    Tекст: Катерина Туманова

    Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского скорее завуалированная попытка сорвать переговорный процесс и повторение старых пропагандистских угроз, отметил в заявлении на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    Россия считает открытое письмо Владимира Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв любых переговоров по урегулированию конфликта. Под видом призыва к диалогу Киев пытается получить медийный эффект, повторяя старые угрозы.

    «Прежде чем писать подобные «открытые» письма ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с Президентом России. Ну а уж если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии», – заявил Небензя.

    В Москве подчеркнули, что подобные недобросовестные маневры лишь подтверждают недоговороспособность украинских властей, тогда как российская сторона стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию.

    «До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится. Пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, поставленных целей мы будем достигать не политико-дипломатическими, а военными средствами», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом. Песков обвинил Киев в намеренном торможении процесса урегулирования на Украине, а также уличил лидеров европейских стран в политической непоследовательности.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 23:03 • Новости дня
    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Tекст: Катерина Туманова

    О переговорах главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Владимир Зеленский  в понедельник провел телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по данным информированного источника», – написал Равид в соцсети Х.

    Через некоторое время он сделал репост записи Зеленского о том, что в аэропорту Кишинева он провел «очень позитивный разговор», за что выразил благодарность американским коллегам, готовым активно работать в ближайшие недели, чтобы «возобновить дипломатию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заметили отказ Зеленского летать над Польшей после скандала с УПА. Дмитриев 4 июня сообщал о переговорах с Уиткоффом и Кушнером. В конце мая Песков сообщал о готовности принять американских переговорщиков.


    Комментарии (0)
    Главное
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    ОБСЕ: Пашинян публично угрожал оппозиции во время выборов
    Швейцария решила закупить европейские системы ПВО из-за дефицита Patriot
    На Украине отчислили 30 тыс. студентов мобилизационного возраста
    В Берлине начались многотысячные протесты против политики Мерца
    В Москве школьница получила сотрясение мозга в давке за бесплатной косметикой
    Температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов